Nach Trumps Wahlsieg schuf die Deutsche Bank Sonderregeln für ihren berühmtesten Kunden. Interne Unterlagen zeigen Sorge vor Interessenkonflikten - und eine Datenpanne.

Was verbirgt sich hinter dem "Inside Deutsche Bank"-Leak? Und wie wurden die 15 Millionen Dokumente ausgewertet? frontal inside blickt hinter die Recherche. 17.11.2026 | 10:14 min

Als Donald Trump Ende 2016 das erste Mal zum US-Präsidenten gewählt wird, beginnen für die Deutsche Bank hektische Wochen. Innerhalb kürzester Zeit muss sich das Institut auf eine ungewöhnliche Situation einstellen: Sein wohl berühmtester Kunde wird zum mächtigsten Mann der Welt.

Hunderte E-Mails, Präsentationen und vertrauliche Sitzungsprotokolle aus den geleakten "Inside Deutsche Bank"-Unterlagen zeigen, mit welchem Aufwand die Bank auf Trumps Wahlsieg reagierte: Es gibt stundenlange Sitzungen, verschärfte Sicherheitsvorkehrungen - und ein eigenes Projekt mit einem beinahe prophetischen Namen "Novus Ordo": "Neue Ordnung".

Die Inside-Deutsche-Bank-Recherchen Quelle: Studio Yadi Bei den "Inside Deutsche Bank"-Unterlagen handelt es sich um mehr als 15 Millionen interne Dokumente der Deutschen Bank, darunter mehr als neun Millionen E-Mails. Die Unterlagen stammen vor allem aus jenen Bereichen von Deutschlands größter Bank, die sich mit problematischen Geschäftsvorgängen und heiklen Kunden befassen. Wer die Daten zugespielt bekam Zwei Whistleblower haben die Daten im vergangenen Jahr dem indischen Journalisten Josy Joseph sowie der südafrikanischen Journalistin Khadija Sharife zukommen lassen. Diese haben die Daten weltweit mit mehr als 50 Medienhäusern geteilt, unter anderem mit ZDF frontal. Koordiniert hat die internationale Recherche die südafrikanische Non-Profit-Organisation Barracuda Media mit technischer Unterstützung des in Berlin ansässigen Data and Research Center (DARC).



In Deutschland beteiligten sich neben ZDF frontal auch der "Spiegel" und das "Manager Magazin" an den Recherchen, in Österreich der "Standard", in der Schweiz die Zeitungen der Tamedia-Gruppe.



Die "Inside Deutsche Bank"-Daten sind bislang das weltweit größte bekannte Banken-Leak. Zu den Whistleblowern macht das ZDF aus Gründen des Quellenschutzes keine weiteren Angaben.

Trump bekommt eine eigene Kundenkategorie

Für die Bank beginnt eine neue Zeitrechnung. Der zukünftige Präsident und sein Umfeld kommen in eine eigene Kundenkategorie - "covered clients". Für sie gelten verschärfte Regeln. Detailliert wird festgelegt, dass Unterlagen ab jetzt zentral gesammelt werden, Mitarbeiter nur auf Daten zugreifen dürfen, die sie zwingend benötigen, und dass persönliche Treffen auf das Notwendige begrenzt werden.

Eine zentrale Richtlinie lautete: Deals nur noch mit einer "Armlänge Abstand". Keine besondere Nähe, keine Bevorzugung - und vor allem sollte nicht der Eindruck entstehen, Trump könne wegen seines neuen Amtes Sonderkonditionen erhalten.

Mike Offit kann im Interview mit ZDF frontal nachempfinden, wie heikel die Situation damals war: "Das ist ein sehr schwieriger Spagat." Offit holte Trump 1998 als Kunden zur Deutschen Bank. Heute sieht er ein Dilemma. Behandle man jemanden wie Trump gut, bekäme man den Vorwurf der Bestechung. Behandle man ihn schlecht, könnte er verärgert sein.

Ich würde mich so weit wie möglich davon fernhalten. „ Mike Offit

Was verbirgt sich hinter dem "Inside Deutsche Bank"-Leak? Und wie wurden die 15 Millionen Dokumente ausgewertet? frontal inside blickt hinter die Recherche. 17.11.2026 | 10:14 min

Ist Trump mit den Werten der Bank vereinbar?

Die Vorsicht hat einen Grund. Das Verhältnis von Trump und der Bank gilt seit Jahren als belastet. Als während der Finanzkrise ein Kredit für ein Trump-Hotel in Chicago fällig wurde, verklagte Trump die Bank und forderte drei Milliarden Dollar Schadensersatz. Später einigten sich beide Seiten.

Sogar über eine Trennung von Trump hatte die Bank den Unterlagen zufolge im Wahlkampf 2016 diskutiert. In einem der wichtigsten Gremien hinterfragten Banker, ob die Werte, für die Trump stand, mit denen der Bank vereinbar wären. Andere erwiderten, dass Trump eine breite Bevölkerungsschicht repräsentierte. Trump blieb Kunde.

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"Christian will wissen, was genau Trump von uns will"

Nach der Wahl bekommt die Frage eine neue Dimension. In den hektischen Wochen Ende 2016 wendet sich Trump mit mehreren Anliegen an die Bank. "Christian will wissen, was genau Trump von uns will", schreibt der Assistent des damaligen Privatkundenvorstands und heutigen Deutsche-Bank-Chefs Christian Sewing intern.

Trump hat demnach fünf Anliegen. Besonders intensiv diskutieren die Banker seinen Wunsch, die Laufzeit einiger Kredite zu verlängern. Das Problem: Die Bank verhandelt in diesen Monaten mit dem US-Justizministerium auch eine Strafzahlung wegen ihres Hypothekengeschäfts vor der Finanzkrise.

Intern sorgen sich Banker deshalb, dass ein problematischer Eindruck erweckt werden könnte: nämlich der, dass die Bank ihrem Kunden Trump bei seinen Krediten entgegenkomme - und dessen Regierung der Bank im Gegenzug bei der Strafe. Nach stundenlanger Diskussion stimmt die Bank Trumps Anliegen schließlich in abgeschwächter Form zu. Am Ende wird der Kredit nicht verlängert.

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Daten von Trump versehentlich verschickt

Einige Wochen nach Trumps Vereidigung, am 30. März 2017, unterläuft einem Mitarbeiter der Deutschen Bank ein verhängnisvoller Fehler: Er will einem Buchhalter im US-Bundesstaat Maine den Jahresabschluss eines Kunden schicken. Stattdessen versendet er Finanzunterlagen zu 1.586 Konten, darunter auch drei Konten von "DT". So nennt die Bank intern Donald Trump.

Die Datenpanne hätte wohl zu keinem ungünstigeren Zeitpunkt passieren können: Trumps Steuerunterlagen gehörten zu diesem Zeitpunkt wohl zu den begehrtesten Dokumenten der Vereinigten Staaten. Über Jahrzehnte hatte sich in den USA die Tradition etabliert, dass Präsidentschaftskandidaten ihre Steuererklärungen offenlegen. Trump brach damit und machte damit jedes Stück Papier, das Aufschluss über seine Finanzen geben konnte, zum Politikum.

Der Fehler fällt erst auf, als der externe Buchhalter die Bank benachrichtigt - und damit ein Erdbeben auslöst. Kurz vor Mitternacht schlägt eine Hausjuristin wegen des "schwerwiegenden Datenschutzverstoßes" Alarm. Ihre erste Einschätzung: Man müsse auch die betroffenen Kunden darüber informieren, also auch den US-Präsidenten.

Doch das will man offenbar verhindern. In einer internen E-Mail etwa heißt es bereits wenige Stunden nach dem Vorfall:

Katastrophe, aber möglicherweise nur begrenzt nach außen sichtbar. „ Aus einer internen Mail

Man werde versuchen, das Risiko einer "Benachrichtigung der privaten Kontoinhaber" zu steuern.

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ZDF frontal findet Buchhalter in Maine

Der externe Buchhalter meldet den Fehler zwar umgehend und versichert, die Daten gelöscht zu haben. Doch die Bank befürchtet damals, dass sich die gelöschte Datei doch noch irgendwie wiederherstellen lässt. Selbst Christian Sewing warf in einer E-Mail die Frage auf, "ob tatsächlich alles vom Buchhalter gelöscht wurde".

ZDF frontal hat den Buchhalter in Maine aufgesucht. In einem kurzen Gespräch an seiner Haustür beteuert er, dass er von einem Datenleck bei der Deutschen Bank nichts wisse. Falls ein Klient von ihm betroffen gewesen sei, könne er sich nicht erinnern.

Im Jahr 2017 ringt die Bank tagelang um die richtige Reaktion. Schließlich fasst ein Banker das Ergebnis in einer E-Mail zusammen: Die Kernaussage sei "die Kunden nicht zu benachrichtigen". Intern wird die Entscheidung als "brillantes Ergebnis" bezeichnet. In einer E-Mail an Sewing heißt es:

Ein weiterer "Horror" abgewendet. „ Mail an Christian Sewing

Den Unterlagen zufolge meldet die Bank den Verlust von Trumps Daten zwar den US-Behörden, aber nicht dem Präsidenten. Der heutige Bankchef Christian Sewing gab dem Vorgehen damals seinen Segen: "Ok", schreibt er in einer E-Mail. Weder das Weiße Haus noch die Trump-Organisation wollten sich auf Nachfrage dazu äußern, ob sie vielleicht doch noch informiert wurden.

Der Kongress und der Oberste Gerichtshof ließen Trump weitgehend freie Hand in der ersten Hälfte seiner Amtszeit. Gert Anhalt mit einem Rückblick, was Donald mit seinen Dekreten erreicht hat. 03.11.2026 | 5:50 min

Deutsche Bank will den Vorfall nicht kommentieren

Mike Offit war damals nicht mehr bei der Deutschen Bank. Im Interview lässt er keinen Zweifel an seiner Haltung aufkommen: "Es ist wirklich erstaunlich, dass sie ihre Kunden nicht informiert haben. Das ist ziemlich verrückt." Offit ist überzeugt, Trump hätte unter allen Umständen benachrichtigt werden sollen. Das mache selbst jeder Laden für Tierfutter so, wenn er mal eine Datenpanne habe.

Die Deutsche Bank wollte den konkreten Vorfall nicht kommentieren: "Wir äußern uns nicht zu potenziellen, ehemaligen oder bestehenden Kundenbeziehungen." Im Übrigen sei es Banken gesetzlich untersagt, etwas "zu ihren Gesprächen mit Aufsichtsbehörden in den USA" zu sagen.

Grundsätzlich habe Sewing als Vorstandsvorsitzender "die Bank, ihr Kontrollumfeld und ihr Risikoprofil grundlegend umgestaltet". Es seien zwischen 2019 und 2025 rund sieben Milliarden Euro investiert worden, um Kontrollmechanismen zu stärken. Das habe zu greifbaren Ergebnissen geführt, die von wichtigen Regulierungs- und Aufsichtsbehörden anerkannt würden.

Grundsätzlich habe Christian Sewing stets betont, dass "Kontrollen und Risikomanagement ernst genommen und als Grenzen für das Geschäft festgelegt werden müssen".

Quelle: ZDF