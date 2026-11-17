Was steckt im Leak? Woher kommen die Daten? Und warum sind die Enthüllungen für die Deutsche Bank ein Problem? Antworten von ZDF frontal auf die wichtigsten Fragen.

Was verbirgt sich hinter dem "Inside Deutsche Bank"-Leak? Und wie wurden die 15 Millionen Dokumente ausgewertet? frontal inside blickt hinter die Recherche. 17.11.2026 | 10:14 min

Whistleblower haben mehr als 15 Millionen interner Dokumente der Deutschen Bank geleakt. Es handelt sich um das größte bislang bekannte Bankenleak der Welt. Anhand der Daten lässt sich unter anderem rekonstruieren, wie die größte Bank der Bundesrepublik jahrelang Oligarchen, Betrüger und Sexualstraftäter als Kunden behielt - teils trotz interner Warnungen. Auch über den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, einen langjährigen Kunden der Deutschen Bank, enthalten die Daten umfangreiches Material.

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Welche Dokumente umfasst das Leak?

Das Leak besteht aus mehr als neun Millionen E-Mails, hinzu kommen Millionen Textdokumente, Tabellen und Kalendereinträge sowie Kundenlisten. Ein großer Teil der Dokumente stammt offenbar aus jenen Abteilungen der Bank, die die eigenen Kunden überprüfen. Solche Kontrollen werden unter dem Begriff "Know Your Customer" (KYC) zusammengefasst - also: "Kenne deinen Kunden".

Banken müssen regelmäßig überprüfen, mit wem sie Geschäfte machen, ob Kunden internationalen Sanktionen unterliegen, mit Straftaten in Verbindung gebracht werden oder anderweitig ein Reputationsrisiko für die Bank darstellen könnten.

Woher kommen die Daten?

Whistleblower gaben 15 Millionen interne Daten an den indischen Journalisten Josy Joseph sowie die südafrikanische Journalistin Khadija Sharife weiter. Die teilten das Datenleak mit dem ZDF und mehr als 50 Redaktionen weltweit. Das ZDF beleuchtet nur, was von öffentlichem Interesse ist.

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Was weiß man über die Whistleblower?

Bei den Whistleblowern hinter den "Inside Deutsche Bank"-Daten handelt es sich nach Informationen von ZDF frontal um Insider. Aus Gründen des Quellenschutzes macht das ZDF darüber hinaus keine weiteren Angaben. Gleiches gilt für die Frage, wann genau die Daten abgeflossen sind.

Wie wurden die "Inside Deutsche Bank"-Unterlagen ausgewertet? Seit Frühjahr 2026 haben mehr als 200 Journalisten aus aller Welt die Unterlagen ausgewertet. Technisch unterstützt wurde die Recherche vom in Berlin ansässigen Data and Research Center (DARC). Die südafrikanische Non-Profit-Organisation Barracuda Media koordinierte die internationale Recherche.



Finanziert wird Barracuda Media unter anderem von der Non-Profit-Organisation International Fund For Public Interest Media (IFPIM) und dem südafrikanischen Millennium Trust. Der Investigative Journalism for Europe Fund unterstützte die Recherche zudem mit einem Stipendium. Auf die journalistische Arbeit hatten die Geldgeber keinen Einfluss.



In Deutschland beteiligten sich neben dem ZDF auch der "Spiegel" und das "Manager-Magazin" an den Recherchen, in Österreich der "Standard", in der Schweiz die Zeitungen der Tamedia-Gruppe.

Welche Fälle sind für die Deutsche Bank besonders heikel?

Besonders brisant sind jene Unterlagen, die Zweifel daran wecken, ob die Kontrollsysteme der Deutschen Bank so funktionierten, wie sie sollten. So blieb beispielsweise ein gigantisches Geldwäsche-Netzwerk offenbar über Jahre unentdeckt. Die Daten und Dokumente werfen die Frage auf, ob Warnungen der eigenen Experten hinter geschäftlichen Interessen zurückstehen mussten, was die Bank dementiert.

Ein Beispiel für bankinterne Kontroversen ist etwa das Russland-Geschäft. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 war die Bank plötzlich mit zahlreichen Kunden konfrontiert, die auf Sanktionslisten landeten.

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Die Unterlagen enthüllen aber auch, dass die Deutsche Bank 2017 versehentlich die Finanzunterlagen von mehr als 1.000 Kunden an einen Außenstehenden gemailt hat. Einer der Betroffenen: Donald Trump. Auf Drängen der Bank-Oberen wurde der US-Präsident offenbar nicht darüber informiert.

Brisant sind die "Inside Deutsche Bank"-Dokumente aber noch aus einem anderen Grund: Das Leak gewährt einen außergewöhnlich tiefen Einblick in die Kundschaft von Deutschlands größtem Geldhaus. In den Unterlagen tauchen Staats- und Regierungschefs, Monarchen, Milliardäre und Prominente auf: etwa US-Präsident Donald Trump, Singapurs langjähriger Premierminister Lee Hsien Loong, der Emir von Dubai, Mohammed bin Rashid al Maktoum, oder Thailands König Rama X.

Sind alle Personen und Firmen, die in den "Inside Deutsche Bank"-Daten auftauchen, kriminell?

Nein. Allein die Tatsache, dass eine Person oder ein Unternehmen in den geleakten Unterlagen auftaucht, ist kein Hinweis auf Fehlverhalten - und schon gar kein Beleg für eine Straftat. So finden sich in den "Inside Deutsche Bank"-Unterlagen zahlreiche Bankkunden, bei denen es keinerlei Anhaltspunkte dafür gibt, dass sie Illegales oder moralisch Vorwerfbares getan hätten oder für ein Fehlverhalten der Bank. Solche Daten veröffentlicht das ZDF auch nicht. Journalistisch interessant wird es, wo die Dokumente von bislang unbekannten Ermittlungen, fragwürdigen Geschäften oder dem Umgang der Bank mit besonders heiklen Kunden erzählen.

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Den Dokumenten zufolge half die Deutsche Bank 2005 unter anderem einer Stiftung der Familie Albrecht, Eigentümerfamilie von Aldi, bei der Steuerminimierung. Die Familienstiftung mit dem biblischen Namen "Jakobus-Stiftung" nutzte ein von der Bank entwickeltes Steueroptimierungs-Modell, das später vom Finanzamt einkassiert wurde. Die Stiftung musste daraufhin mehrere Millionen an Steuern nachzahlen. Auf ZDF-frontal-Anfrage erklärte sie, "sich jederzeit legal und steuerlich korrekt" verhalten zu haben.

Was sagt die Bank zu den Vorwürfen?

Die Deutsche Bank erklärt auf Anfrage, dass viele Vorgänge Jahre zurücklägen und mit Aufsichtsbehörden bereits aufgearbeitet worden seien. Zu "tatsächlichen, potenziellen oder früheren Kundenbeziehungen oder zu unserem Umgang mit Aufsichtsbehörden und anderen Dritten" könne die Bank keine Auskunft geben. Unter Christian Sewings Führung habe die Deutsche Bank einen "fundamentalen Wandel" durchlaufen und von 2019 bis 2025 sieben Milliarden Euro in ihre Kontrollsysteme gesteckt: "Wir sind heute eine andere Bank."

Mitarbeit: Maria Christoph, Jonas Halbe, Daniel Laufer, Hannah Ludmann, Maria Mayböck, Hakan Tanriverdi, Sophia Stahl