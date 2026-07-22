Deutsche Bank: Staatsanwaltschaft durchsucht Zentrale

Die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt wurde erneut durchsucht. Laut Medienberichten geht es um den Verdacht der Steuerhinterziehung beim Tochterunternehmen Postbank.

Ermittler durchsuchen die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt. Es geht um den Verdacht auf Steuerhinterziehung durch Cum-Cum-Geschäfte der Postbank aus den Jahren 2008 bis 2010. 22.07.2026 | 0:22 min

Auf der Suche nach Beweisen für fragwürdige Aktiengeschäfte aus früheren Postbank-Zeiten haben Ermittler die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt durchsucht. "Wir bestätigen, dass in den Geschäftsräumen der Deutschen Bank eine Maßnahme der Staatsanwaltschaft Düsseldorf durchgeführt wird", teilte ein Sprecher des größten deutschen Geldhauses in Frankfurt auf Anfrage mit.

Hierbei geht es nach unserer Kenntnis um Geschäfte der Postbank aus den Jahren 2008 bis 2010. „ Sprecher der Deutschen Bank

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf erklärte: "Die Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung von Wirtschafts- und Finanzkriminalität führt ein Ermittlungsverfahren, in dem heute in Frankfurt und anderenorts Durchsuchungen erfolgten." Weitere Auskünfte wollte die Behörde mit Verweis auf das Steuergeheimnis nicht geben.

Ermittler haben bereits Anfang des Jahres die Standorte der Deutschen Bank in Frankfurt und Berlin durchsucht - damals ging es um Geldwäsche-Vorwürfe. 28.01.2026 | 1:48 min

Verdacht auf Steuerhinterziehung bei der Postbank

Berichten von "Welt" und "Business Insider" sowie "Süddeutscher Zeitung" ("SZ"), WDR und NDR zufolge drehen sich die Ermittlungen um den Verdacht der Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Cum-Cum-Geschäften, bei denen Akteure im In- und Ausland Aktien deutscher Unternehmen rund um den Dividendenstichtag hin- und herschoben: Aktien wurden zeitweise an inländische Banken oder Fonds übertragen, die sich - anders als ausländische Anleger - die fällige Kapitalertragsteuer erstatten lassen konnten.

Cum-Cum-Geschäfte gelten als großer Bruder der Cum-Ex-Aktiendeals. Während es bei Cum-Ex um die Erstattung gar nicht gezahlter Kapitalertragsteuern ging, generierten Banken bei Cum-Cum-Deals Steuervorteile für ausländische Inhaber deutscher Aktien. Dem Fiskus entstand geschätzt ein Schaden von 28 Milliarden Euro - weit höher als bei Cum-Ex-Geschäften.

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Zehn ehemalige Manager unter Verdacht

Nach Informationen von "SZ", NDR und WDR führt die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft im konkreten Fall zehn ehemalige Topmanager der Postbank als Beschuldigte. Sie sollen dafür verantwortlich sein, dass die Postbank falsche oder unvollständige Körperschaftsteuererklärungen abgegeben hat. Die Fahnder gehen demnach von einem Schaden von mehr als 350 Millionen Euro aus.

Die Deutsche Bank ist in diesem Fall als Rechtsnachfolgerin der Postbank Ziel von Durchsuchungen. Der Dax-Konzern war 2008 bei dem Bonner Institut eingestiegen, hatte sich 2010 die Aktienmehrheit gesichert und schließlich 2018 die Postbank vollständig rechtlich integriert. Die Deutsche Bank sicherte zu, "vollumfänglich" mit den Behörden zusammenzuarbeiten. "Wir bitten um Verständnis, dass wir uns darüber hinaus nicht äußern", hieß es.

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Deutsche Bank schon mehrfach durchsucht

Die Deutsche Bank hatte in diesem Jahr bereits mehrfach Besuch von der Staatsanwaltschaft. Anfang des Jahres wurden Büros der Bank unter dem Verdacht der Geldwäsche durchsucht.

Erst in der vergangenen Woche hatte die Staatsanwaltschaft Frankfurt eine Razzia in einer Filiale der Deutschen Bank an der Frankfurter Taunusanlage bestätigt, sich zu den genauen Hintergründen aber nicht geäußert.

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Quelle: dpa, Reuters