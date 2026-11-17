Das größte Banken-Leak zeigt, wie die Deutsche Bank offenbar Warnsignale ignorierte, Regeln aufweichte und umstrittene Geschäfte fortführte.

Was verbirgt sich hinter dem "Inside Deutsche Bank"-Leak? Und wie wurden die 15 Millionen Dokumente ausgewertet? frontal inside blickt hinter die Recherche. 17.11.2026 | 10:14 min

Die Deutsche Bank hat immer wieder Geschäfte mit hochriskanten Kunden fortgeführt, obwohl interne Fachleute vor Geldwäsche, Korruption oder Sanktionsverstößen warnten. Das zeigen vertrauliche Unterlagen aus dem Inneren von Deutschlands größtem Geldhaus, die ZDF frontal auswerten konnte.

Die Dokumente legen nahe, dass die Bank wiederholt Warnungen ihrer eigenen Experten überging. Besonders einflussreiche und vermögende Kunden profitierten demnach von Ausnahmen. Zugleich offenbart das Leak erhebliche Schwächen bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität in der Vergangenheit.

Auf Anfrage erklärte die Deutsche Bank, sie sei heute "eine andere Bank". Das Unternehmen habe in den vergangenen Jahren in seine internen Kontrollen investiert, das Risikomanagement gestärkt und die Unternehmenskultur grundlegend verändert.

Die Inside-Deutsche-Bank-Recherchen Quelle: Studio Yadi Bei den "Inside Deutsche Bank"-Unterlagen handelt es sich um mehr als 15 Millionen interne Dokumente der Deutschen Bank, darunter mehr als neun Millionen E-Mails. Die Unterlagen stammen vor allem aus jenen Bereichen von Deutschlands größter Bank, die sich mit problematischen Geschäftsvorgängen und heiklen Kunden befassen. Wer die Daten zugespielt bekam Zwei Whistleblower haben die Daten im vergangenen Jahr dem indischen Journalisten Josy Joseph sowie der südafrikanischen Journalistin Khadija Sharife zukommen lassen. Diese haben die Daten weltweit mit mehr als 50 Medienhäusern geteilt, unter anderem mit ZDF frontal. Koordiniert hat die internationale Recherche die südafrikanische Non-Profit-Organisation Barracuda Media mit technischer Unterstützung des in Berlin ansässigen Data and Research Center (DARC).



In Deutschland beteiligten sich neben ZDF frontal auch der "Spiegel" und das "Manager Magazin" an den Recherchen, in Österreich der "Standard", in der Schweiz die Zeitungen der Tamedia-Gruppe.



Die "Inside Deutsche Bank"-Daten sind bislang das weltweit größte bekannte Banken-Leak. Zu den Whistleblowern macht das ZDF aus Gründen des Quellenschutzes keine weiteren Angaben.

Das größte bekannte Banken-Leak

Die Unterlagen sind Teil der internationalen Recherche "Inside Deutsche Bank", bestehend aus Millionen E-Mails, Tabellen, Berichten - und Kundenlisten. Das ZDF beleuchtet nur, was von öffentlichem Interesse ist.

Die Bank erklärte, dass viele in den Unterlagen thematisierte Vorgänge Jahre zurücklägen und mit Aufsichtsbehörden aufgearbeitet worden seien. Unter Führung von Bankchef Christian Sewing habe die Deutsche Bank einen "fundamentalen Wandel" durchlaufen und von 2019 bis 2025 sieben Milliarden Euro in ihre Kontrollsysteme gesteckt. Zu "potenziellen, ehemaligen oder bestehenden Kundenbeziehungen" äußere man sich nicht.

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Warnsignale übersehen, Geschäfte fortgeführt

Die geleakten Unterlagen offenbaren zahlreiche Fälle, in denen die Kontrollsysteme der Bank offenbar versagten. So entdeckte ein Mitarbeiter 2020 Hinweise auf ein mutmaßliches Geldwäschenetzwerk, über das bereits Hunderte Millionen Euro geflossen sein sollen. Zuvor hatten die Überwachungssysteme einzelne Auffälligkeiten registriert, aber nicht miteinander verknüpft.

Erst nach rund drei Jahren fiel der Bank das Muster auf. Ein Manager räumte intern ein:

Unsere Systeme haben es eben ausdrücklich nicht gefunden. „ Manager der Deutschen Bank

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Die Deutsche Bank legt Wert darauf, dass in dieser Sache "weder gegen die Deutsche Bank noch gegen einen ihrer Mitarbeiter eine Geldbuße verhängt" worden sei. In Kolumbien wickelte die Bank Tausende verdächtige Transaktionen ab, ohne zunächst entsprechende Geldwäscheverdachtsmeldungen in Deutschland zu erstatten.

Das Leak wirft auch die Frage auf, ob in manchen Fällen die Kontrollsysteme der Bank im Weg standen. In einer internen E-Mail beklagte der heutige Vorstandsvorsitzende Christian Sewing 2017 die Folgen strenger Kundenprüfungen: "KYC bricht uns das revenue Genick (sic!)." KYC (Know Your Customer) steht für die gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung von Kunden.

Zudem zeigen die Dokumente, dass die Bank jahrelang verurteilte Straftäter, russische Oligarchen und Betrüger als Kunden behalten hat, zum Teil trotz interner Warnungen - und in diesem Zusammenhang interne Bedenken wiederholt zurückgestellt hatte.

Die Bank erklärte hierzu, sie werde sich nicht zu "potenziellen, ehemaligen oder bestehenden Kundenbeziehungen" äußern. Grundsätzlich heißt es, Bankchef Sewing habe stets betont, "dass Kontrollen und Risikomanagement ernst genommen und als Grenzen für das Geschäft festgelegt werden müssen". Insbesondere seit Sewing CEO sei, habe die Bank "ihr Kontrollumfeld und ihr Risikoprofil grundlegend umgestaltet".

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Trump, Epstein und die mächtigsten Kunden der Welt

Besonders brisant ist, was in dem Leak zu den Bank-Kunden Donald Trump und Jeffrey Epstein zu finden ist. Die Bank übersandte 2017 versehentlich die Steuerunterlagen des US-Präsidenten - informierte ihn aber offenbar nicht darüber.

Im Fall des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein identifizierte die Bank verdächtige Transaktionen von knapp 600 Millionen Dollar - mehr als doppelt so viel wie bislang öffentlich bekannt. Mehr als fünf Jahre lang hielt sie an ihm als Kunden fest und schloss offenbar erst im Juli 2019 seine letzten Konten.

Die Bank half zudem einer Stiftung der Familie Albrecht, Eigentümerfamilie von Aldi, bei der - damals noch zulässigen - Steuerminimierung. Die Stiftung erklärte auf Anfrage, "sich jederzeit legal und steuerlich korrekt" verhalten zu haben.

Bei der Deutschen Bank war Epstein Kunde. Die veröffentlichten Unterlagen zeigen nun: Die Bank hielt an ihm als Kunde fest - auch noch, als es interne Warnungen gab. 11.02.2026 | 2:36 min

Auch vertrauliche Kundendaten betroffen

Für die Deutsche Bank ist bereits der Verlust der Unterlagen ein massives Problem. Die Dateien enthalten hochsensible Informationen über Vermögen, Familienverhältnisse und Geschäftsbeziehungen zahlreicher Kunden - darunter Milliardäre, Politiker, Mitglieder von Königshäusern und internationale Konzerne. Betroffene Kunden könnten Schadenersatz verlangen, Aufsichtsbehörden die Sicherheits- und Kontrollsysteme überprüfen.

Auch neue Ermittlungen wegen möglicher Verstöße gegen Geldwäsche- und Sanktionsvorschriften scheinen denkbar. In diesem Jahr wurde die Deutsche Bank bereits mindestens viermal durchsucht.

Als Christian Sewing 2018 den Vorstandsvorsitz übernahm, versprach er, die lange von Skandalen erschütterte Deutsche Bank zu einem disziplinierteren, risikoärmeren und "ein bisschen langweiligeren" Institut zu machen. Die "Inside Deutsche Bank"-Dokumente werfen jedoch die Frage auf, wie grundlegend das Geldhaus seine Kontrollsysteme reformiert hat.

Auf Anfrage der beteiligten Journalisten verweist die Deutsche Bank auf einen "grundlegenden Wandel" unter Vorstandschef Christian Sewing: Zwischen 2019 und 2025 habe das Institut sieben Milliarden Euro direkt in seine internen Kontrollen investiert, das Risikomanagement gestärkt und die Unternehmenskultur grundlegend verändert. Viele der in den Daten beschriebenen Vorgänge würden viele Jahre zurückliegen: Wo notwendig, seien diese damals aufgearbeitet und mit Behörden besprochen worden.