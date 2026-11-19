Weiter ist unklar, wann die AfD in Sachsen-Anhalt den Ministerpräsidenten wählen lassen will. Hinter den Kulissen laufen offenbar Vorbereitungen für einen neuen Termin.

Eine Woche früher als geplant könnte Sachsen-Anhalt seinen Ministerpräsidenten wählen. Die AfD erwägt, die Wahl vom 15. auf den 8. Dezember vorzuziehen. 19.11.2026 | 1:56 min

Während der Magdeburger Landtag an diesem Donnerstag zu seiner dritten Sitzungsperiode zusammenkommt, wird bei der AfD hinter den Kulissen offenbar längst an einem neuen Plan für die Wahl des Ministerpräsidenten gearbeitet: Möglichst geheim, offenbar auch nach neuen Kommunikationsregeln.

Führende Parteivertreter nicht informiert

Am Morgen meldet die Regionalpresse: eine mögliche vorgezogene Ministerpräsidentenwahl in Sachsen-Anhalt. Doch im Landtag scheint zunächst kaum jemand eingeweiht. Bis in den Nachmittag hinein herrscht bei den Betroffenen erstaunliche Unwissenheit. Landtagsvizepräsident Carsten Borchert (CDU) weiß von nichts. Dass ausgerechnet er als Vizepräsident nicht informiert worden sei, irritiere ihn sehr.

Das muss wohl sehr im Geheimen abgelaufen sein. „ Carsten Borchert, Landtagsvizepräsident

Auch Susan Sziborra-Seidlitz, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, erfährt nach eigener Aussage erst aus der Presse von den Plänen. Eine vorgezogene Sondersitzung am 8. Dezember hält sie für überflüssig - und teuer: "Steuergeld wird verbraten für die taktischen Spielchen der AfD."

In Magdeburg scheint länger keine Regierungsbildung in Sicht. Ulrich Siegmund will sich erst im Dezember zum AfD-Ministerpräsidenten wählen lassen. Wirtschaft und Kommunen sind verunsichert. 24.10.2026 | 5:18 min

Möglicher Termin unmittelbar nach CDU-Landesparteitag

Sollte es am 8. Dezember tatsächlich zu einer Abstimmung kommen, wäre es bereits die zweite Sondersitzung, die auf Veranlassung der AfD anberaumt wird. Das kostet. Und wem soll es nützen? Sziborra-Seidlitz hat eine Vermutung:

Vermutlich sollen damit BSW und CDU unter Druck gesetzt werden. „ Susan Sziborra-Seidlitz, Grünen-Fraktionsvorsitzende

Der Zeitplan ist knapp kalkuliert: Am 5. Dezember soll der CDU-Landesparteitag in Zerbst stattfinden. Dort will die Partei festlegen, wie sie künftig mit der AfD umgehen will. Drei Tage später könnte also schon eine Entscheidung im Landtag anstehen. Die politische Taktung ist bemerkenswert.

AfD und BSW haben im neuen Landtag von Sachsen-Anhalt erstmals einen Antrag durchgesetzt. Sie wollen jegliche Ukraine-Hilfen und Russland-Sanktionen stoppen. Es gibt heftige Kritik. 14.10.2026 | 2:39 min

CDU-Abgeordnete plaudern mit der AfD

Während der Sitzungen am Mittwoch und Donnerstag lässt sich beobachten, wie unterschiedlich die Akteure mit der Nähe zur AfD umgehen. Die Bilder dazu liefern die Abgeordneten gleich selbst. Da ist Daniel Sturm (CDU), der sich am Mittwoch herzlich von dem frisch verurteilten Philipp-Anders Rau (AfD) begrüßen lässt. Rau trägt Deutschlandkrawatte. Die beiden stecken während der laufenden Sitzung die Köpfe zusammen.

Die Pressetribüne ist prall gefüllt. Schwer vorstellbar, dass den Abgeordneten nicht bewusst ist, wie genau sie beobachtet werden. Am Donnerstagmorgen ist Rau wieder da. Diesmal ohne Schwarz-Rot-Gold. Dafür mit einem neuen Gesprächspartner: Stefan Ruland, CDU-Geschäftsführer. Ausgerechnet Ruland soll den Vorstoß gestoppt haben, CDU-Abgeordnete eidesstattlich erklären zu lassen, dass sie keinen AfD-Kandidaten wählen. Und nun schäkert er mit Rau.

Die AfD will in Sachsen-Anhalt Kulturförderung an Patriotismus binden. Kulturschaffende fürchten dadurch Einschränkungen der Kunstfreiheit und massive finanzielle Kürzungen. 09.11.2026 | 2:43 min

Siegmund begrüßt BSW-Abgeordnete mit Handschlag

Die Kameras laufen, nur wenige Meter entfernt. Noch vor Sitzungsbeginn. Währenddessen die übrigen CDU-Abgeordneten: Blicke starr nach vorne, möglichst wenig Bewegung, möglichst keine sichtbare Nähe. Bilder, die jeden Kommentar überflüssig machen.

Auch hinsichtlich des BSW sind die Bilder mächtig: Kurz vor Sitzungsbeginn am Mittwochmorgen betritt AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund den Raum. Die Kameras folgen ihm. Reihe für Reihe begrüßt er seine Fraktionskollegen mit Handschlag und Umarmung. Doch statt sich dann hinzusetzen, geht er weiter zu den fünf BSW-Abgeordneten - auch ihre Reihen läuft er ab. Handschlag für Handschlag.

Es folgt: gemeinsamer Antrag, gemeinsame Abstimmung, gemeinsamer Applaus. Für einen Moment wirkt es, als sei man eine Fraktion. Aber eben nur für einen Moment.

John Lucas Dittrich wird alleiniger Vorsitzender. Mit der AfD will man zusammenarbeiten, aber nicht koalieren. 14.11.2026 | 1:41 min

Sitzung-Ankündigung per Video im GTA-Stil?

Denn am Nachmittag weiß auch die stellvertretende BSW-Fraktionsvorsitzende Claudia Wittig nicht, ob die Ministerpräsidentenwahl vorgezogen wird. Sollte es dazu kommen, bleibe es allerdings bei einer Enthaltung des BSW, sagt sie dem ZDF. Also Nähe im Plenum und Zurückhaltung bei der Machtfrage?

Die AfD selbst hält sich bis zum Nachmittag bedeckt. Ulrich Siegmund, Spitzenkandidat und möglicher künftiger Ministerpräsident, verweist lieber auf ein Video. Darin läuft Siegmund unter Palmen auf einen roten Sportwagen zu. Seine Frau sitzt darin. Ein Kuss, dann fährt er los: Richtung "Mission 8.12".

Politische Machtoptionen im Stil eines GTA-Trailers sind etwas Neues, ungewohnt. Doch ob diese Gaming-Romantik im Magdeburger Landtag bei CDU und BSW verfängt, muss sich zeigen. Und die eigentliche Frage bleibt: Wer spielt hier mit wem?