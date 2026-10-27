Im September hat die AfD die Wahl in Sachsen-Anhalt gewonnen, ohne absolute Mehrheit. Eine neue Regierung gibt es bislang nicht, ein Landeshaushalt steht aus - ein Stimmungsbild.

Nach der Landtagswahl ist offen, wann ein Haushalt verabschiedet wird. Für manche Kommunen, Unternehmen und Kulturtreibende bedeutet dies Ungewissheit, ob beantragte Fördermittel bewilligt werden. 27.10.2026 | 2:01 min

Eigentlich steht die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Mittelpunkt der "Villa Wertvoll" in Magdeburg. Doch in diesen Wochen müssen Alexander Heinrich und sein Team noch mehr als üblich am Schreibtisch sitzen, telefonieren, Spenden akquirieren. Sie treibt die Sorge um, ob sie auch weiterhin mit Fördermitteln rechnen können.

"Im Moment wissen wir noch bis Juli 2027, dass wir arbeiten können", sagt Geschäftsführer Heinrich. "Wir haben ungefähr 120 Schulklassen im Jahr, die hier Lieder schreiben, ein Theaterstück produzieren und dabei auch demokratische Bildung erfahren."

Das ist ein ganz konkretes Programm, wo die Gefahr besteht, dass es wegfällt. „ Alexander Heinrich, Geschäftsführer Villa Wertvoll

Mehr als 3.000 Kinder und Jugendliche nehmen wenigstens einmal im Jahr an einer Veranstaltung teil. Viele von ihnen kommen aus vulnerablen Gruppen, etwa aus der Roma-Community oder finanziell benachteiligten Familien oder haben Lernbehinderungen.

Der 6. Oktober 2026 war historisch: AfD-Politiker Tobias Rausch wurde zum Landtagspräsidenten gewählt, als Vertreter ein Partei, die in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextrem eingestuft ist. 13.10.2026 | 11:33 min

Sorge vor Änderung der Förderpolitik durch AfD

Heinrich erzählt, dass sie von Lehrern und Lehrerinnen gespiegelt bekämen, dass das Klassenklima sich verbessere, wenn sie in der Villa Wertvoll an Kursen teilgenommen hätten. "Dass auch einzelne, die sonst eher still sind oder in der Schule nicht glänzen können, ihren besonderen Moment haben", sagt Heinrich.

Etwa 20 Prozent ihres Jahresbudgets speisen sich aus Landesmitteln. Ob die Villa auch künftig mit ihnen rechnen kann, ist offen. Ihre Sorge: Sollte die AfD regieren, könnte sich die Förderpolitik ändern. In ihrem Wahlprogramm hatte sie angekündigt, die Vergabe an ein Bekenntnis zur patriotischen Grundhaltung zu knüpfen.

Meine Grundwerte von Nächstenliebe zum Beispiel und dass jedes Kind bedingungslos wertvoll ist, eben verraten zu müssen, je nachdem wie diese Formulierung von dieser Erklärung dann wäre, um eben an Fördergelder zu kommen, das ist eine Sache, die mir wirklich sehr große Sorgen macht. „ Alexander Heinrich, Geschäftsführer Villa Wertvoll

Eines der drängendsten Probleme in Sachsen-Anhalt ist laut ZDF-Politbarometer die Bildung, denn im Land herrscht Lehrermangel. Welche Pläne haben die Parteien vor der Wahl? 31.08.2026 | 1:56 min

Unternehmen fordert Planungssicherheit

Im September hat die AfD mit 43,8 Prozent die Wahl gewonnen. Laut Verfassung muss noch dieses Jahr ein Haushalt aufgestellt sein. Die CDU sieht sich ohne Regierungsauftrag. Die AfD weiß nicht, ob sie künftig die Regierung stellen kann. Ihr fehlt die absolute Mehrheit im Landtag. Es könnte zu einem Nothaushalt kommen. Doch der sieht nur eingeschränkte Fördermittel vor.

Für Alexander Schenk in Hohenmölsen, im südlichen Zipfel von Sachsen-Anhalt, ist diese Hängepartie ein unhaltbarer Zustand. Der Geschäftsführer des Landmaschinenherstellers AGCO mit 450 Mitarbeitern wartet auf einen Förderbescheid über fünf Millionen Euro.

Wir brauchen klare Zuständigkeiten, wir brauchen klare Entscheidungen und wir brauchen einen Zeitplan, auf den wir uns verlassen können, wo wir wissen, was die nächsten Schritte sind. „ Alexander Schenk, Geschäftsführer AGCO

Der Betrieb befindet sich im internationalen Wettbewerb, also ist Geschwindigkeit ein hohes Gut. Doch noch fehlt der Förderbescheid für die geplante Investition im kommenden Jahr.

Viele junge Menschen verlassen Sachsen-Anhalt. Alexander Prinz trifft diejenigen, die bleiben, zurückkehren oder für ihre Region kämpfen. Was gibt ihnen Hoffnung? 25.10.2026 | 43:49 min

Millionen nötig für neue Schwimmhalle

In Merseburg hofft Jan-Markus Knapp, dass es endlich vorangeht. Er leitet die einzige Schwimmhalle hier. Sie ist marode. Tag für Tag läuft Wasser aus dem Becken in den Keller. Bei der letzten Besichtigung des Schadens - gemeinsam mit dem Oberbürgermeister - fällt auf:

Was wir heute wieder gesehen haben, es sind immer neue Stellen, wo wieder frisch Beton abplatzt, weil die Armierung weiter korrodiert. „ Sebastian Müller-Bahr, Oberbürgermeister Merseburg (CDU)

Zwei Gutachten belegen - die Schwimmhalle ist nicht mehr zu reparieren. Nun plant die Stadt einen Neubau für 33 Millionen Euro. Sieben Millionen kann die Stadt selbst aufbringen, fünf bis sechs Millionen erhofft sie sich vom Land, der Rest soll aus anderen Töpfen kommen. Doch im Moment gibt's keine Zusagen, da noch niemand weiß, wer künftig regiert und keine Partei einen Haushalt für 2027 aufstellt.

Vor einer möglichen AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt sorgen sich auch die Migrantenverbände. Sie fordern deshalb verbindliche Schutzmaßnahmen von Bund und Ländern. 19.10.2026 | 1:51 min

Oberbürgermeister: "Warten können wir nicht"

"Das bedeutet für uns, dass wir natürlich aus Richtung Land keine verlässlichen oder konkreten Aussagen bekommen", so Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr, "und dass wir warten müssen, ob noch etwas kommt, aber tatsächlich warten können wir nicht."

Ob Schwimmhalle, Millioneninvestition oder Kinder- und Jugendkultur. Sachsen-Anhalt verharrt an vielen Orten in einer Warteschleife.

Stimmung nach AfD-Erfolg : Sachsen-Anhalt: Wie das Wahlergebnis den Alltag bestimmt Nach dem Wahlerfolg der AfD ist die Zukunft von Sachsen-Anhalt ungewisser denn je. Was macht das mit den Menschen vor Ort? Drei Sachsen-Anhalter berichten, wie es ihnen geht. von Fabian Held mit Video 43:49

Annette Pöschel und Simone Müller berichten aus dem ZDF-Landesstudio in Sachsen-Anhalt.