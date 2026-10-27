Stimmung bei Wirtschaft und Kommunen:Nach der Landtagswahl: Sachsen-Anhalt im Schwebezustand
von Annette Pöschel und Simone Müller
Im September hat die AfD die Wahl in Sachsen-Anhalt gewonnen, ohne absolute Mehrheit. Eine neue Regierung gibt es bislang nicht, ein Landeshaushalt steht aus - ein Stimmungsbild.
Eigentlich steht die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Mittelpunkt der "Villa Wertvoll" in Magdeburg. Doch in diesen Wochen müssen Alexander Heinrich und sein Team noch mehr als üblich am Schreibtisch sitzen, telefonieren, Spenden akquirieren. Sie treibt die Sorge um, ob sie auch weiterhin mit Fördermitteln rechnen können.
"Im Moment wissen wir noch bis Juli 2027, dass wir arbeiten können", sagt Geschäftsführer Heinrich. "Wir haben ungefähr 120 Schulklassen im Jahr, die hier Lieder schreiben, ein Theaterstück produzieren und dabei auch demokratische Bildung erfahren."
Mehr als 3.000 Kinder und Jugendliche nehmen wenigstens einmal im Jahr an einer Veranstaltung teil. Viele von ihnen kommen aus vulnerablen Gruppen, etwa aus der Roma-Community oder finanziell benachteiligten Familien oder haben Lernbehinderungen.
Sorge vor Änderung der Förderpolitik durch AfD
Heinrich erzählt, dass sie von Lehrern und Lehrerinnen gespiegelt bekämen, dass das Klassenklima sich verbessere, wenn sie in der Villa Wertvoll an Kursen teilgenommen hätten. "Dass auch einzelne, die sonst eher still sind oder in der Schule nicht glänzen können, ihren besonderen Moment haben", sagt Heinrich.
Etwa 20 Prozent ihres Jahresbudgets speisen sich aus Landesmitteln. Ob die Villa auch künftig mit ihnen rechnen kann, ist offen. Ihre Sorge: Sollte die AfD regieren, könnte sich die Förderpolitik ändern. In ihrem Wahlprogramm hatte sie angekündigt, die Vergabe an ein Bekenntnis zur patriotischen Grundhaltung zu knüpfen.
Unternehmen fordert Planungssicherheit
Im September hat die AfD mit 43,8 Prozent die Wahl gewonnen. Laut Verfassung muss noch dieses Jahr ein Haushalt aufgestellt sein. Die CDU sieht sich ohne Regierungsauftrag. Die AfD weiß nicht, ob sie künftig die Regierung stellen kann. Ihr fehlt die absolute Mehrheit im Landtag. Es könnte zu einem Nothaushalt kommen. Doch der sieht nur eingeschränkte Fördermittel vor.
Für Alexander Schenk in Hohenmölsen, im südlichen Zipfel von Sachsen-Anhalt, ist diese Hängepartie ein unhaltbarer Zustand. Der Geschäftsführer des Landmaschinenherstellers AGCO mit 450 Mitarbeitern wartet auf einen Förderbescheid über fünf Millionen Euro.
Der Betrieb befindet sich im internationalen Wettbewerb, also ist Geschwindigkeit ein hohes Gut. Doch noch fehlt der Förderbescheid für die geplante Investition im kommenden Jahr.
Millionen nötig für neue Schwimmhalle
In Merseburg hofft Jan-Markus Knapp, dass es endlich vorangeht. Er leitet die einzige Schwimmhalle hier. Sie ist marode. Tag für Tag läuft Wasser aus dem Becken in den Keller. Bei der letzten Besichtigung des Schadens - gemeinsam mit dem Oberbürgermeister - fällt auf:
Zwei Gutachten belegen - die Schwimmhalle ist nicht mehr zu reparieren. Nun plant die Stadt einen Neubau für 33 Millionen Euro. Sieben Millionen kann die Stadt selbst aufbringen, fünf bis sechs Millionen erhofft sie sich vom Land, der Rest soll aus anderen Töpfen kommen. Doch im Moment gibt's keine Zusagen, da noch niemand weiß, wer künftig regiert und keine Partei einen Haushalt für 2027 aufstellt.
Oberbürgermeister: "Warten können wir nicht"
"Das bedeutet für uns, dass wir natürlich aus Richtung Land keine verlässlichen oder konkreten Aussagen bekommen", so Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr, "und dass wir warten müssen, ob noch etwas kommt, aber tatsächlich warten können wir nicht."
Ob Schwimmhalle, Millioneninvestition oder Kinder- und Jugendkultur. Sachsen-Anhalt verharrt an vielen Orten in einer Warteschleife.
Annette Pöschel und Simone Müller berichten aus dem ZDF-Landesstudio in Sachsen-Anhalt.
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