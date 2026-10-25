Nach dem Wahlerfolg der AfD ist die Zukunft von Sachsen-Anhalt ungewisser denn je. Was macht das mit den Menschen vor Ort? Drei Sachsen-Anhalter berichten, wie es ihnen geht.

Was passiert mit meiner Heimat? Nach dem Wahlsieg der AfD reist YouTuber Alexander durch Sachsen-Anhalt. Was bewegt die Menschen? 25.10.2026 | 43:49 min

Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt Anfang September wurde die AfD mit 43,8 Prozent stärkste politische Kraft. Noch ist unklar, wer das Land künftig regieren wird. Was heißt das für die Menschen, die hier leben? Wie geht es für sie weiter im Land - bleiben, obwohl vieles unsicher scheint? Oder gehen, wenn die Heimat keine Perspektive bietet?

Drei Sachsen-Anhalter zeigen, wie komplex und teilweise widersprüchlich die Menschen gerade auf ihr Bundesland blicken.

Hanka Rackwitz: Gasthof in Freist mehr als Geschäft

Hanka Rackwitz hat sich entschieden. Einst unterwegs für TV-Formate wie "mieten, kaufen, wohnen" oder "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", hat sie im kleinen Ort Freist im Landkreis Mansfeld-Südharz den "Dorfkrug" übernommen.

Hanka Rackwitz ist Gastronomin im Landkreis Mansfeld-Südharz und lebt gerne in ihrer Heimat. Quelle: Hallewood/ZDF

Sie kocht, serviert und hält den Laden am Laufen. Früher, kurz nach der Wende, habe sie als überzeugte Ostdeutsche alles gehasst, was aus dem Westen kam, sagt sie. Eine Gaststätte im Westen übernehmen? Auf keinen Fall. "Weil ich hier hingehöre", sagt sie. Für Rackwitz ist der Gasthof mehr als ein Geschäft. Hier findet sie Gemeinschaft und Verlässlichkeit. Dinge, die für sie offenbar in der BRD verloren gegangen sind.

Mit der Eröffnung des Bürgerfestes begannen in Bremen die Feierlichkeiten rund um den Tag der Deutschen Einheit. 02.10.2026 | 2:31 min

DDR ist immer noch das Heimatland

In vielen Gesprächen in Sachsen-Anhalt wird klar: Einige Menschen vermissen die DDR noch immer. Dieses Vermissen ist auch bei Hanka Rackwitz "sehr stark". Wenn sie nach ihrem Heimatland gefragt werde, "schreibe ich auch heute noch (…) DDR".

Christiana L. lebt in Stuttgart, ihre Heimat bleibt aber Dessau. Quelle: Hallewood/ZDF

Christiana L. hat ihre Heimat verlassen: 2001 zog sie aus Dessau nach Stuttgart, weil sie dort Arbeit fand. Der Abschied fiel ihr schwer: Alle zwei Wochen fuhr sie die rund 550 Kilometer zurück zu ihrer Familie.

Dessau ist meine Heimat. Mein Zuhause ist Stuttgart. „ Christiana L.

So sieht Christiana L. es heute. "Aber uns blieb' einfach nichts anderes übrig, weil ich hatte das Gefühl, wenn ich hierbleibe, lande ich in Hartz IV, und das wollte ich nicht."

Viele junge Menschen verlassen Sachsen-Anhalt. Alexander Prinz trifft diejenigen, die bleiben, zurückkehren oder für ihre Region kämpfen. Was gibt ihnen Hoffnung? 25.10.2026 | 43:49 min

Politik spaltet Familien

Wie Christiana L. ging es vielen. Aufgrund von Abwanderung und einem Geburtendefizit hat Sachsen-Anhalt seit der Wende mehr als ein Viertel seiner Einwohner verloren. Und viele, die geblieben sind, sind unzufrieden.

Christiana L. vermutet, dass ihre Eltern die AfD wählen. "Ich hoffe inständig, dass es wirklich nicht so ist", sagt sie. "Aber ein Großteil meiner Familie wählt AfD, da bin ich mir ganz sicher." Die politische Spaltung macht also auch vor dem Abendbrottisch nicht Halt.

"Heimweh - Sachsen-Anhalt mit Alexander Prinz" In der Dokumentation "Heimweh" reist Autor Alexander Prinz, bekannt als YouTuber unter dem Pseudonym "Der Dunkle Parabelritter", durch seine Heimat Sachsen-Anhalt. Prinz trifft alte Freunde, Familienmitglieder, Menschen aus seiner Community. Die Begegnungen erzählen davon, wie eng Heimat mit Erinnerungen, Erfahrungen, Perspektiven und den Möglichkeiten vor Ort miteinander verbunden sind.



Sehen Sie die zweiteilige Doku "Heimweh - Sachsen-Anhalt mit Alexander Prinz" am 29. Oktober ab 1:15 Uhr im ZDF oder jederzeit im ZDF-Streaming-Portal.

Nach Dessau zurückziehen, das kommt für Christiana L. aktuell nicht in Frage. Sie fühlt sich durch das Wahlergebnis eher in ihrer Entscheidung bestärkt, Sachsen-Anhalt verlassen zu haben.

Vor einer möglichen AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt sorgen sich auch die Migrantenverbände. Sie fordern deshalb verbindliche Schutzmaßnahmen von Bund und Ländern. 19.10.2026 | 1:51 min

Für Nachhilfelehrer ist die Zukunft in Sachsen-Anhalt politisch geworden

Für Florian E., einen Nachhilfelehrer und Musiker aus Eisleben, ist die Frage nach der Zukunft politisch geworden. Er hat seine queeren und migrantischen Schülerinnen und Schüler vor Augen, wenn er über die Folgen der Wahl spricht.

Florian E. macht sich Sorgen um die Zukunft queerer und migrantischer Menschen in Sachsen-Anhalt. Quelle: Hallewood/ZDF

"Wenn wir im Unterrichtsraum sind, soll (das) ein Safespace für alle sein", wünscht er sich. Aber er merkt, dass auch die Jugend zunehmend politisiert wird. "Alles, was die Wahlen angeht und was Politik angeht, ist schon super präsent", erzählt der Nachhilfelehrer. "Ich finde es irgendwie erschreckend und frustrierend. Ich wünsche denen viel mehr Freiraum im Kopf."

Seine Sorge ist, ob junge Menschen in Sachsen-Anhalt frei und zuversichtlich aufwachsen können. Das Thema Bildung sei eines, auf das eine Landesregierung mit am meisten Einfluss haben. Für "seine" Kinder hat Florian E. einen einfachen Wunsch: "Die sollen rausgehen, die sollen Dreck fressen, die sollen eine schöne Zeit haben."