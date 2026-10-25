Serbien-Wahl 2026: Vucic gesteht Niederlage bei Parlamentswahl ein

"Niemand hat damit gerechnet":Parlamentswahl in Serbien: Vucic gesteht Niederlage ein
Aleksandar Vucic hat bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Serbien seine Niederlage eingeräumt. Die oppositionelle Studentenliste habe die Wahl gewonnen, sagte Vucic.
Nach der Parlamentswahl in Serbien hat der langjährige Präsident Aleksandar Vucic die Niederlage seiner seit vielen Jahren herrschenden Fortschrittspartei eingeräumt. Zwar lägen noch keine endgültigen Ergebnisse vor, auf Basis von Hochrechnungen sei jedoch klar, dass seine Partei die Wahl verloren habe, sagte Vucic. Die oppositionelle Studentenliste habe die Wahl gewonnen, sagte Vucic in einer Ansprache vor seinem Wahlkampfstab in Belgrad unter Berufung auf eine Projektion der Ergebnisse.
In den Straßen der serbischen Hauptstadt Belgrad brach Jubel aus. Autokorsos rasten hupend durch die Stadt. Vor einem Kaufhaus im Zentrum von Belgrad feierten hauptsächlich junge Menschen ausgelassen. Wie ZDF-Korrespondent Michael Bewerunge aus Belgrad berichtet, habe "niemand" mit diesem Ergebnis gerechnet.
Die studentische Liste habe bisher kein konkretes Programm vorgelegt, sondern wolle zunächst nach eigener Aussage Demokratie und Rechtsstaatlichkeit wiederherstellen, Korruption bekämpfen und als Übergangsregierung agieren. Themen wie ein EU-Beitritt, das Verhältnis zu Russland oder der Umgang mit Kosovo habe man bewusst offengelassen, "damit sich möglich viele Menschen unter ihrer Flagge versammeln können".
Parlamentswahl in Serbien: Millionen zur Stimmabgabe aufgerufen
Die Wahl am Sonntag war durch eine Rekordbeteiligung gekennzeichnet. Nach Angaben von CRTA betrug sie um 19 Uhr - eine Stunde vor Schließung der Wahllokale - 67,8 Prozent. Bei der letzten Parlamentswahl im Dezember 2023 hatte sie am Ende bei 58,8 Prozent gelegen.
Rund 6,4 Millionen Bürgerinnen und Bürger waren offiziellen Angaben zufolge dazu aufgerufen, die 250 Abgeordneten der Volksversammlung (Skupstina) zu wählen. Umfragen sagten ein enges Rennen zwischen der regierenden Serbischen Fortschrittspartei (SNS) des Langzeitherrschers Aleksandar Vucic und der Liste "Die Studenten siegen" der neuen Studentenbewegung voraus.
Nach Protesten: Vucic rief Neuwahlen aus
Vucic hatte die Neuwahlen im September ausgerufen. Dem Urnengang waren fast zweijährige Proteste gegen mutmaßliche Korruption und zunehmenden Autoritarismus vorausgegangen.
Auslöser der Demonstrationen war der Einsturz eines Bahnhofsvordachs in der Stadt Novi Sad im Jahr 2024, bei dem 16 Menschen ums Leben kamen. Die Studentenbewegung hatte seitdem massiv an Rückhalt in der Bevölkerung gewonnen und sich zur größten Bedrohung für Vucic entwickelt, der 2014 zunächst Ministerpräsident und 2017 Präsident des Landes wurde.
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