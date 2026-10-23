Zehntausende demonstrieren vor Parlamentswahl in Serbien

Vor der Parlamentswahl in Serbien mobilisiert die Studentenliste Zehntausende Anhänger in Belgrad. Am Sonntag will sie die Regierung von Aleksandar Vucic herausfordern.

Regierungskritische Studentengruppen sind bei ihrer Ankunft in Belgrad gefeiert worden. Vor der Parlamentswahl in Serbien steigt durch die Proteste der Druck auf Präsident Vučić. 22.10.2026 | 0:24 min

Drei Tage vor der Parlamentswahl in Serbien haben in dem Balkanstaat zehntausende Anhänger der Opposition für ein Ende der Regierung von Präsident Aleksandar Vucic demonstriert. Die Anhänger der Studentenliste zogen durch die Straßen von Belgrad und versammelten sich schließlich auf dem Salvija-Platz der Hauptstadt.

Nach Angaben des unabhängigen Gruppe Archiv öffentlicher Versammlungen nahmen rund 150.000 Menschen an der Kundgebung teil.

Protest gegen mehr als 14 Jahre Vucic

Die Liste wird von den Studierenden getragen und hat sich zum Ziel gesetzt, bei der Parlamentswahl am Sonntag die sei mehr als 14 Jahren andauernde Regierung von Vucics rechtspopulistischer Serbischer Fortschrittspartei (SNS) zu beenden.

"Ich bin gekommen, um die Studentenliste zu unterstützen, weil mir die jungen Leute endlich Hoffnung gegeben haben, dass es möglich ist, in einem normalen Land zu leben", sagte die 47-jährige Marija Nedeljkovic Radic der Nachrichtenagentur AFP. "Zum ersten Mal in meinem Leben glaube ich wirklich, dass es möglich ist."

In Serbien ist aus den Studentenprotesten eine "Studierendenliste" geworden, die sich zur Wahl stellt und gute Chancen hat, stärkste Kraft zu werden. Florian Bieber im Gespräch. 21.10.2026 | 15:20 min

Vucic will Ministerpräsident werden

Vucic war Ende September nach neun Jahren von seinem Amt als Präsident zurückgetreten und kandidiert nun für den Posten des Regierungschefs, den er bereits drei Jahre vor seiner Zeit als Präsident innehatte.

Mit dem Rücktritt machte er den Weg für die Neuwahlen am Sonntag frei und entsprach damit einer Hauptforderung der studentischen Protestbewegung, die nach dem Einsturz eines Bahnhofsvordachs in der Stadt Novi Sad im November 2024 entstanden war.

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Von Unglück zu Protest gegen die Regierung

Bei den vor allem von Studierenden getragenen Protesten ging es anfangs vor allem um die Aufarbeitung des Unglücks, bei dem 16 Menschen ums Leben kamen. Später weiteten sich die Themen der Demonstrationen auf generelle Kritik an der Regierung und an der weitverbreiteten Korruption im Land aus.

Vucic war früher ein radikaler Nationalist und ein Gefolgsmann von Ex-Machthaber Slobodan Milosevic, der 2006 als Angeklagter des Kriegsverbrechertribunals in Den Haag im Gefängnis starb. Später mäßigte Vucic jedoch seine Positionen.

Quelle: AFP