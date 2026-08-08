Ukraine will mit Serbien kooperieren - trotz dessen Russland-Nähe

Obwohl Serbien als russlandfreundlich gilt, ist der ukrainische Präsident nach Belgrad gereist. Selenskyj und der serbische Staatschef Vucic vereinbarten engere Zusammenarbeit.

Trotz Nähe zu Russland: Ukraine will mit Serbien kooperieren

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Belgrad empfangen. Quelle: action press

Serbiens Regierung gilt als russlandfreundlich, die Ukraine wird von Russland mit Krieg überzogen - trotzdem möchten beide Länder enger zusammenarbeiten. Darüber sprach der serbische Präsident Alexander Vucic mit seinem ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj, der erstmals als Präsident Belgrad besuchte. Es ging auch um den künftigen Weg beider Länder in die EU.

Militär bei Zusammenarbeit ausgeklammert

Eine militärische Zusammenarbeit mit der Ukraine war kein Thema, wie Vucic bei einer Pressekonferenz betonte. Er verneinte, dass Serbien zusammen mit der Ukraine Drohnen bauen wolle. Eine derartige Kooperation sei allerdings mit Israel geplant, sagte Vucic.

Vertreter beider Länder unterzeichneten eine Absichtserklärung zur Kooperation in Landwirtschaft und Lebensmittelsicherheit. Ein Freihandelsabkommen solle bis Ende des Jahres ausgearbeitet werden, sagte Selenskyj. Er dankte Serbien auch für die humanitäre Hilfe im Medizin- und Energiebereich.

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Belgrad und Kiew erkennen Kosovo nicht an

Vucic erklärte, dass sein Land die territoriale Integrität der Ukraine unterstütze. Er dankte Kiew dafür, im Fall Serbien dasselbe zu tun: "Wir sind der Ukraine dankbar für die Unterstützung der territorialen Integrität Serbiens", sagte er.

Dabei erwähnte Vucic die frühere serbische Provinz Kosovo nicht, die 2008 nach einem blutigen Krieg ihre Unabhängigkeit erklärt hat - zielte aber erkennbar darauf ab.

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Die meisten EU-Staaten erkennen diese Abspaltung Kosovos an, nicht aber Serbien - und auch nicht die Ukraine. Kiew will keinen Präzedenzfall schaffen, mit dem sich die Abspaltung des von Russland reklamierten Donbass und der Halbinsel Krim rechtfertigen ließe.

Noch vor drei Wochen zögerte Vucic mit Hilfe für Ukraine

Davor hatten sich Vucic und Selenskyj mehrfach auf Gipfeltreffen in anderen europäischen Ländern getroffen. Erst Mitte Juli kamen sie beim Ukraine-Südosteuropa-Gipfel in Kiew zusammen - auch mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

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Dabei weigerte sich Vucic als einziger Teilnehmer, eine gemeinsame Erklärung über fortgesetzte Unterstützung für die Ukraine und höheren Druck auf Russland zu unterzeichnen.

Serbien unterstützt EU-Sanktionen gegen Moskau nicht

Serbien unterhält gute Beziehungen zu Russland und hat sich als eines von wenigen europäischen Ländern nicht den EU-Sanktionen gegen Moskau angeschlossen. Zugleich liefert das Balkanland auf Umwegen Waffen an die Ukraine, ohne dies offiziell zuzugeben.

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Quelle: dpa