Militärexperte Fabian Hoffmann:Flugabwehr: Kiews Arsenale "zum jetzigen Zeitpunkt fast leer"
Russlands ballistische Raketen überwinden zunehmend die ukrainische Verteidigung. Kiew mangelt es an Patriot-Raketen zur Abwehr. Warum schnelle Abhilfe nicht in Sicht ist.
In ihrer Abwehr des russischen Angriffskriegs steht die Flugabwehr der Ukraine vor massiven Herausforderungen: Patriot-Abfangraketen sind knapp, US-Aussagen zu Produktionslizenzen unkonkret.
Allein in der Nacht vom vierten auf den fünften August sind bei russischen Drohnen- und Raketenangriffen in Kiew und der Region nach ukrainischen Angaben mindestens 17 Menschen getötet und 44 weitere verletzt worden. Russland setzte nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj dabei unter anderem Hyperschallgeschosse vom Typ "Zirkon" oder Überschallmarschflugkörper vom Typ "Onix" ein.
Im Krieg gegen Russland scheitert die ukrainische Luftwaffe zunehmend daran, russische Raketen abzufangen. Präsident Selenskyj erneuerte daher seine Aufforderung an die Verbündeten, seinem Land zusätzliche Abwehrraketen zu liefern.
Welche militärischen Mittel bleiben der Ukraine noch? Wieso hofft das Land im Kampf gegen Russland auf Deutschland und warum ist die Abwehr ballistischer Raketen so schwer? Bei ZDFheute live erklärt Fabian Hoffmann, Militärexperte bei der Norwegischen Militärakademie, wie die Ukraine in Zukunft auf die russischen Luftangriffe reagieren kann.
Sehen Sie das gesamte Interview oben im Video oder lesen Sie hier Auszüge. Das sagt Fabian Hoffmann zur Frage, …
… wie die aktuelle Lage der ukrainischen Flugabwehr ist
Die Ukraine verfüge nicht mehr über genügend Waffen, um Angriffe mit Hochgeschwindigkeitsflugkörpern abzuwehren, so Hoffmann. Russland setze unter anderem ballistische Raketen der Typen "Iskander" und "Kinschal" ein. Außerdem Zirkon-Hyperschallraketen sowie supersonische Marschflugkörper. Zur Verteidigung von Angriffen, die mit diesen Systemen durchgeführt werden, brauche es aber spezielle Abfangflugkörper unter anderem des Typs "Patriot".
Davon gebe es zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr genug in der Ukraine, sagt Hoffmann.
Aufgrund der fehlenden Fähigkeiten der Ukraine im Bereich der Flugabwehr seien sowohl die Städte als auch die kritische Infrastruktur, beispielsweise Häfen, stark verwundbar. Bei den jüngsten Angriffen auf Kiew und das Umland sei kein einziger ballistischer Flugkörper abgefangen worden.
… was von der Entwicklung eigener ukrainischer Flugabwehrsysteme zu erwarten ist
Von dem geplanten Abwehrsystem "Freya" des ukrainischen Herstellers "Fire Point" sowie europäischen Partnern dürften keine kurzfristigen Erfolge erwartet werden, schätzt Hoffmann. Zwar sei es sinnvoll, das Projekt mit Hochdruck zu verfolgen - auf der Welt gebe es aber nicht viele Hersteller, die erfolgreich ballistische Abwehrsysteme fertigten.
Ein ukrainischer Hersteller ohne jegliche Erfahrung werde es sehr schwer haben, ein ballistisches Raketensystem zu entwickeln und einzusetzen, auch mit europäischen Partnern an Bord, so der Militärexperte.
Eine erste Einsatzbereitschaft bis Ende 2027 schätzt Hoffmann als sehr optimistisch ein. Wenn das System dann eingesetzt werden könne, sei damit zu rechnen, dass es anfangs weniger erfolgreich sein werde. Durch den vermehrten Einsatz könnten dann Lehren gezogen werden, durch die das System verbessert werden könnte.
… wieso die Ukraine auf Patriot-Flugabfangraketen aus Deutschland hofft
Aktuell bestehe das Problem, dass viele europäische Staaten nicht in der Lage seien, weitere Flugabwehrsysteme an die Ukraine zu liefern. So heiße es von deutscher Seite, dass bereits geliefert worden sei, was geliefert werden könne, ohne die eigene Verteidigungskapazität zu stark zu beeinträchtigen, sagt Hoffmann.
Hoffnung mache, dass in Zukunft in Deutschland produzierte Patriot-Abfangraketen geliefert werden könnten. In Schrobenhausen solle bis zum Ende des Jahres eine Lizenzproduktion von Patriot-Flugabfangraketen anlaufen. Wie viele Raketen man davon letztlich an die Ukraine abgeben werde, liege aber im Ermessen der politischen und militärischen Entscheidungsträger, so der Militärexperte.
Das Interview führte Christian Hoch bei ZDFheute live, zusammengefasst hat es Leon Fried.
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