Neuer Landtagspräsident Sachsen-Anhalt:BMW stellt AfD-Politiker wohl keinen Wagen zur Verfügung
BMW stellt dem neuen AfD-Landtagspräsidenten in Sachsen-Anhalt offenbar kein Auto mehr zur Verfügung. Laut Medienbericht habe der Hersteller sein Leasingangebot zurückgezogen.
Der Autobauer BMW zieht die Reißleine: Der Konzern stellt dem in Sachsen-Anhalt zum Landtagspräsidenten gewählten AfD-Politiker Tobias Rausch - einem Bericht zufolge - keinen Dienstwagen zur Verfügung.
Wie die "Zeit" unter Berufung auf die Landtagsverwaltung berichtete, soll die Unternehmenszentrale des Münchner Konzerns ein entsprechendes Leasingangebot zurückgezogen haben, das sie zuvor dem Landtag unterbreitet hatte.
Am selben Tag war der AfD-Politiker Rausch gewählt worden. BMW selbst wollte den Fall dem Bericht zufolge nicht kommentieren und betonte, sich "grundsätzlich nicht zu Kundenbeziehungen" zu äußern.
Laut "Zeit" war das Leasingangebot von BMW das einzige, das dem Landtag für das Fahrzeug des Parlamentspräsidenten von einem der namhaften deutschen Hersteller vorlag. Von den weiteren großen Marken wie Mercedes oder Audi habe es bislang keine Angebote gegeben.
Von Storch bringt Tesla als Dienstwagen ins Gespräch
AfD-Politikerin Beatrice von Storch überlegte prompt auf X, ob etwa Tesla-Chef Elon Musk bereit wäre, einen Tesla als Dienstwagen zur Verfügung zu stellen.
X-Post von AfD-Politikerin Beatrice von Storch
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Mit Rausch war zum ersten Mal in Deutschland ein AfD-Politiker zum Landtagspräsidenten gewählt worden. Der 35-Jährige erhielt auf Anhieb die nötige Mehrheit. Für Rausch stimmten auch neun Abgeordnete von außerhalb seiner eigenen Fraktion.
Rausch übernehme deshalb vorerst das Fahrzeug seines Vorgängers, heißt es. Rauschs Vorgänger, der CDU-Politiker Gunnar Schellenberger, hatte das Amt von 2021 bis 2026 ausgeübt. Der "Zeit" zufolge wurde er zuletzt mit einem BMW 7er befördert, das Fahrzeug habe in einem Dreivierteljahr etwas mehr als 50.000 Kilometer gesammelt. Solche Leasingverträge haben oft eine Obergrenze bei Laufleistungen, damit die Fahrzeuge noch gebraucht verkauft werden können.
Die Landtagsverwaltung bestätigte den Schritt bei der Zeitung.
BMW-Chef kritisierte zuvor Rechtspopulismus
Der Zeitpunkt für diesen Schritt des bayerischen Konzerns scheint kein Zufall zu sein. BMW-Vorstandschef Milan Nedeljković hatte erst vor wenigen Tagen den Rechtspopulismus und Nationalismus in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" als "Gift für einen weltoffenen Wirtschaftsstandort" bezeichnet. Wer Abschottung und Isolationismus fordere, handele nicht im Interesse des Standorts Deutschland.
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