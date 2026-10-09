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Politik
Deutschland

Dienstwagen: BMW zieht wohl Leasingangebot für AfD-Landtag zurück

Neuer Landtagspräsident Sachsen-Anhalt:BMW stellt AfD-Politiker wohl keinen Wagen zur Verfügung

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BMW stellt dem neuen AfD-Landtagspräsidenten in Sachsen-Anhalt offenbar kein Auto mehr zur Verfügung. Laut Medienbericht habe der Hersteller sein Leasingangebot zurückgezogen.

Tobias Rausch (AfD) nimmt teil an der konstituierenden Sitzung des Landtags von Sachsen-Anhalt, aufgenommen am 06.10.2026

Landtagspräsident Tobias Rausch (AfD) muss sich wohl demnächst einen neuen Dienstwagen suchen.

Quelle: dpa | Jan Woitas/dpa pool/dpa

Der Autobauer BMW zieht die Reißleine: Der Konzern stellt dem in Sachsen-Anhalt zum Landtagspräsidenten gewählten AfD-Politiker Tobias Rausch - einem Bericht zufolge - keinen Dienstwagen zur Verfügung.

Wie die "Zeit" unter Berufung auf die Landtagsverwaltung berichtete, soll die Unternehmenszentrale des Münchner Konzerns ein entsprechendes Leasingangebot zurückgezogen haben, das sie zuvor dem Landtag unterbreitet hatte.

Am selben Tag war der AfD-Politiker Rausch gewählt worden. BMW selbst wollte den Fall dem Bericht zufolge nicht kommentieren und betonte, sich "grundsätzlich nicht zu Kundenbeziehungen" zu äußern.

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Laut "Zeit" war das Leasingangebot von BMW das einzige, das dem Landtag für das Fahrzeug des Parlamentspräsidenten von einem der namhaften deutschen Hersteller vorlag. Von den weiteren großen Marken wie Mercedes oder Audi habe es bislang keine Angebote gegeben.

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Mit Rausch war zum ersten Mal in Deutschland ein AfD-Politiker zum Landtagspräsidenten gewählt worden. Der 35-Jährige erhielt auf Anhieb die nötige Mehrheit. Für Rausch stimmten auch neun Abgeordnete von außerhalb seiner eigenen Fraktion.

Rausch übernehme deshalb vorerst das Fahrzeug seines Vorgängers, heißt es. Rauschs Vorgänger, der CDU-Politiker Gunnar Schellenberger, hatte das Amt von 2021 bis 2026 ausgeübt. Der "Zeit" zufolge wurde er zuletzt mit einem BMW 7er befördert, das Fahrzeug habe in einem Dreivierteljahr etwas mehr als 50.000 Kilometer gesammelt. Solche Leasingverträge haben oft eine Obergrenze bei Laufleistungen, damit die Fahrzeuge noch gebraucht verkauft werden können.

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Die Landtagsverwaltung bestätigte den Schritt bei der Zeitung.

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Über dieses Thema berichtete das ZDF mehrfach in verschiedene Sendungen, zuletzt etwa am 08.10.2026 bei maybrit illner ab 23 Uhr und im heute journal am 07.10.2026 um 21:45 Uhr.


phoenix live am 06.10.2026 ab 11:00 Uhr und das Mittagsmagazin von ARD und ZDF am 06.10.2026 ab 12:00 Uhr.
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