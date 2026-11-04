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Sachsen-Anhalt: Linke erwägt Gegenkandidatin zu AfD-Mann Siegmund

Sachsen-Anhalt:Linke erwägt Gegenkandidatin zu AfD-Mann Siegmund

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In Sachsen-Anhalt könnte Linken-Fraktionschefin Eva von Angern bei der Ministerpräsidentenwahl gegen AfD-Politiker Siegmund antreten. Eine Entscheidung soll nächste Woche fallen.

Eva von Angern (Die Linke) spricht während der Sondersitzung des Landtags von Sachsen-Anhalt.

Eva von Angern erwägt, sich zur Ministerpräsidentenwahl zu stellen.

Quelle: Ronny Hartmann / dpa

Sachsen-Anhalts Linken-Fraktionschefin Eva von Angern zieht in Erwägung, bei der Ministerpräsidentenwahl gegen den AfD-Politiker Ulrich Siegmund anzutreten. Ihre Fraktion berate darüber, "eine echte Alternative in Form einer eigenen Kandidatin für das Amt der Ministerpräsidentin aufzustellen", sagte von Angern der "Magdeburger Volksstimme".

Ein Sprecher der Linken-Fraktion bestätigte auf Anfrage, dass eine Entscheidung am Dienstag in der Fraktionssitzung fallen soll. Die Überlegung gelte zunächst für einen ersten Wahlgang, hieß es.

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27.10.2026 | 2:01 min

Linke landete bei der Wahl auf Platz fünf

Eva von Angern war zur Landtagswahl im September nach 2021 zum zweiten Mal Spitzenkandidatin der Linken. Die Juristin setzt sich im Parlament besonders für soziale Gerechtigkeit ein. Dort gehört die Linken-Fraktionschefin auch zu den vehementesten Kritikern der AfD.

Bei der Landtagswahl am 6. September war die Linke mit 8,6 Prozent auf den fünften Platz gekommen. Die AfD wurde mit 43,8 Prozent mit Abstand stärkste Kraft.

Der AfD fehlen drei Stimmen für eine Mehrheit

Siegmund möchte sich im Dezember im Magdeburger Parlament zur Wahl stellen. Er ist dabei auf drei Stimmen aus anderen Reihen angewiesen. Die CDU-Fraktion hat beschlossen, bei der Wahl den Saal zu verlassen - ein CDU-Abgeordneter hat jedoch angekündigt, im Saal bleiben zu wollen. Das BSW will sich enthalten. Damit ist offen, wie Siegmund zu einer Mehrheit kommt.

Die Linke verfügt im Parlament über acht Sitze. Im ersten und zweiten Wahlgang ist bei der Ministerpräsidentenwahl jeweils die absolute Mehrheit nötig - das sind 42 Stimmen.

Quelle: dpa, ZDF
Über das Thema hat das ZDF in verschiedenen Sendungen berichtet unter anderem im Beitrag "Sachsen-Anhalt in der Warteschleife" am 24.10.2026 um 17:05 Uhr.

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