Ministerpräsidentenwahl Sachsen-Anhalt: CDU will Saal verlassen

Gut drei Stunden tagte die CDU-Fraktion in Sachsen-Anhalt , dann trat der noch amtierende Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) vor die Presse und verkündete: Die CDU werde an der Ministerpräsidenten-Wahl im Dezember nicht teilnehmen, sondern den Plenarsaal verlassen.

Von 15 Abgeordneten hätten 14 für diesen Kurs gestimmt. Sein Vorgänger Guido Heuer habe sich enthalten - er wolle noch einen juristischen Rat einholen, sagte Schulze weiter.

Der Landtag in Sachsen-Anhalt hatte zuvor Tobias Rausch von der AfD zum Landtagspräsidenten gewählt. Dabei erhielt er auch Stimmen außerhalb von BSW und AfD.

Ein sicherer Weg, um AfD-Kandidat Ulrich Siegmund als Ministerpräsident zu verhindern, sei das allerdings nicht, sagte der Politikwissenschaftler Marcel Lewandowsky gegenüber dem ZDF: "Ulrich Siegmund könnte, entgegen seiner Ankündigung, bis zum dritten Wahlgang kandidieren. Dann braucht er nur noch die Mehrheit der abgegebenen Stimmen und wäre, wenn die Union wieder der Abstimmung fernbleibt, auch gewählt, wenn das BSW sich enthält und die anderen Parteien gegen ihn stimmen."