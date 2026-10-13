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Ministerpräsidentenwahl Sachsen-Anhalt: CDU will Saal verlassen

AfD-Politiker will Ministerpräsident werden:Siegmund-Wahl in Sachsen-Anhalt: CDU will Saal verlassen

Anne Herzlieb

von Anne Herzlieb, Magdeburg

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Die CDU in Sachsen-Anhalt will an der im Dezember anstehenden Ministerpräsidentenwahl nicht teilnehmen. Die Abgeordneten stimmten dafür, währenddessen den Saal zu verlassen.

Archiv: Sven Schulz (2.v.r.-l, CDU) sitzt nahe Ulrich Siegmund (AfD) und Hans-Thomas Tillschneider (AfD) während der konstituierenden Sitzung des Landtags von Sachsen-Anhalt.

Sven Schulze (2. von rechts) bei einer Landtagssitzung in Sachsen-Anhalt (Archivbild).

Quelle: Jan Woitas / dpa

Gut drei Stunden tagte die CDU-Fraktion in Sachsen-Anhalt, dann trat der noch amtierende Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) vor die Presse und verkündete: Die CDU werde an der Ministerpräsidenten-Wahl im Dezember nicht teilnehmen, sondern den Plenarsaal verlassen.

Von 15 Abgeordneten hätten 14 für diesen Kurs gestimmt. Sein Vorgänger Guido Heuer habe sich enthalten - er wolle noch einen juristischen Rat einholen, sagte Schulze weiter.

Konstituierende Landtagssitzung in Sachsen-Anhalt

Der Landtag in Sachsen-Anhalt hatte zuvor Tobias Rausch von der AfD zum Landtagspräsidenten gewählt. Dabei erhielt er auch Stimmen außerhalb von BSW und AfD.

06.10.2026 | 2:41 min

Ein sicherer Weg, um AfD-Kandidat Ulrich Siegmund als Ministerpräsident zu verhindern, sei das allerdings nicht, sagte der Politikwissenschaftler Marcel Lewandowsky gegenüber dem ZDF: "Ulrich Siegmund könnte, entgegen seiner Ankündigung, bis zum dritten Wahlgang kandidieren. Dann braucht er nur noch die Mehrheit der abgegebenen Stimmen und wäre, wenn die Union wieder der Abstimmung fernbleibt, auch gewählt, wenn das BSW sich enthält und die anderen Parteien gegen ihn stimmen."

Mehr in Kürze.

Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung heute - in Deutschland am 13.10.2026 ab 14:00 Uhr.
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