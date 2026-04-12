Paris-Roubaix: Van Aert gewinnt im Spurt gegen Pogacar

Sieg im Spurt gegen Tadej Pogacar:Wout van Aert gewinnt Paris-Roubaix
Nach knapp 260 brutalen Kilometern entscheiden wenige Meter den Spurt zweier Radsport-Größen: Wout van Aert gewinnt Paris-Roubaix vor Tadej Pogacar.
Tadej Pogacar hat den Sieg bei Paris-Roubaix und damit seinen noch fehlenden Erfolg bei den fünf bedeutendsten Eintagesrennen des Radsports verpasst. In einem von vielen Defekten und wilden Wendungen geprägten Rennen unterlag der 27-Jährige dem Belgier Wout van Aert, der sein zweites Monument nach Mailand-Sanremo 2019 gewann. Dritter wurde van Aerts Landsmann Jasper Stuyven. Titelverteidiger Mathieu van der Poel kam nach viel Pech auf Platz vier.
Pogacar hat die anderen Radsport-Monumente Mailand-Sanremo, Lüttich-Bastogne-Lüttich und die Lombardei-Rundfahrt mindestens einmal gewinnen können. Alle fünf dieser Klassiker zu gewinnen, haben bislang nur die drei Belgier Eddy Merckx, Roger De Vlaeminck und Rik Van Looy geschafft.
Van der Poel, Pogacar und van Aert kämpfen mit Problemen
Das mit Spannung erwartete Duell von Pogacar mit seinem großen Widersacher van der Poel fiel aus. Der niederländische Ex-Weltmeister verpasste nach einem Defekt zur Unzeit im berüchtigten Wald von Arenberg den Anschluss und damit auch seinen vierten Sieg nacheinander. Am Ende wurde er Vierter.
In einer spektakulären 123. Auflage blieb aber kein Fahrer von technischen Problemen verschont. Auch Pogacar musste zweimal vom Rad und zwischenzeitlich eine Aufholjagd starten. Van Aert musste einmal aus dem Sattel, ließ sich dann aber auf den heftigen Kopfsteinpflaster-Sektoren im Zweikampf mit Pogacar nicht mehr abschütteln.
Die Entscheidung fiel entsprechend erst im Velodrome. Dort lancierte Pogacar den Sprint, doch van Aert zog vorbei und riss schnell eine Lücke. Diese konnte Pogacar nicht mehr schließen. Bester Deutscher war der Kölner Nils Politt auf Platz neun.
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