Paris-Roubaix: Van Aert gewinnt im Spurt gegen Pogacar

Am Ende hat Wout van Aert den besseren Punch: Der Belgier gewinnt im Velodrome den Rad-Klassiker Paris-Roubaix im Spurt vor Tadej Pogacar. 21.03.2025 | 0:22 min

Tadej Pogacar hat den Sieg bei Paris-Roubaix und damit seinen noch fehlenden Erfolg bei den fünf bedeutendsten Eintagesrennen des Radsports verpasst. In einem von vielen Defekten und wilden Wendungen geprägten Rennen unterlag der 27-Jährige dem Belgier Wout van Aert, der sein zweites Monument nach Mailand-Sanremo 2019 gewann. Dritter wurde van Aerts Landsmann Jasper Stuyven. Titelverteidiger Mathieu van der Poel kam nach viel Pech auf Platz vier.

Pogacar hat die anderen Radsport-Monumente Mailand-Sanremo, Lüttich-Bastogne-Lüttich und die Lombardei-Rundfahrt mindestens einmal gewinnen können. Alle fünf dieser Klassiker zu gewinnen, haben bislang nur die drei Belgier Eddy Merckx, Roger De Vlaeminck und Rik Van Looy geschafft.

Ich hatte noch Hoffnung auf den Sprint, aber meine Beine waren wie Spaghetti. Er hat auf den Champs-Élysées gewonnen. Es ist hart, ihn zu schlagen. „ Tadej Pogacar über Wout van Aert

Van der Poel, Pogacar und van Aert kämpfen mit Problemen

Das mit Spannung erwartete Duell von Pogacar mit seinem großen Widersacher van der Poel fiel aus. Der niederländische Ex-Weltmeister verpasste nach einem Defekt zur Unzeit im berüchtigten Wald von Arenberg den Anschluss und damit auch seinen vierten Sieg nacheinander. Am Ende wurde er Vierter.

Tadej Pogacar hat die Flandern-Rundfahrt gewonnen. Seinen Konkurrenten Mathieu van der Poel hängte der Weltmeister rund 18 Kilometer vor dem Ziel ab. 05.04.2026 | 1:26 min

In einer spektakulären 123. Auflage blieb aber kein Fahrer von technischen Problemen verschont. Auch Pogacar musste zweimal vom Rad und zwischenzeitlich eine Aufholjagd starten. Van Aert musste einmal aus dem Sattel, ließ sich dann aber auf den heftigen Kopfsteinpflaster-Sektoren im Zweikampf mit Pogacar nicht mehr abschütteln.

Die Entscheidung fiel entsprechend erst im Velodrome. Dort lancierte Pogacar den Sprint, doch van Aert zog vorbei und riss schnell eine Lücke. Diese konnte Pogacar nicht mehr schließen. Bester Deutscher war der Kölner Nils Politt auf Platz neun.

Quelle: dpa / SID