2. Liga: Schalke gewinnt in Unterzahl das Topspiel bei Elversberg

Big Points für Königsblau: Schalke 04 gewinnt in Unterzahl das Topspiel der 2. Liga in Elversberg und bleibt Spitzenreiter.

Schalker Jubel in Elversberg. Quelle: dpa

Der FC Schalke 04 hat das Topspiel am 29. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga bei der SV Elversberg trotz langer Unterzahl mit 2:1 (1:1) gewonnen und bleibt Spitzenreiter.

Luca Schnellbacher (4.) hatte Elversberg früh in Führung gebracht, Soufiane El-Faouzi (28.) glich für Schalke per Fallrückzieher aus. Nach einer Gelb-Roten Karte für Moussa Ndiaye (51.) drehte Moussa Sylla (56.) für zehn Schalker die Partie für die Gäste. Elversberg musste durch die Niederlage Hannover 96 vorbeiziehen lassen und fiel auf den vierten Rang zurück.

Ein Weltstar in der 2. Liga und ein regelrechter Edin-Dzeko-Hype beim FC Schalke 04. Der Stürmerstar könnte für die Knappen im Aufstiegskampf zum X-Faktor werden. 19.03.2026 | 17:40 min

Elversberg gefährlich, Schalke mit den Toren

Schalke, das neben den verletzten Edin Dzeko und Nikola Katic auch auf die gesperrten Kenan Karaman und Mertcan Ayhan verzichten musste, wurde schon kurz nach dem Anpfiff eiskalt erwischt und nach einem Standard von Elversberg ausgekontert. Auch in der Folge blieb Elversberg vor allem in Kontersituationen gefährlich. Schalke nutzte schließlich eine Überzahl zum Ausgleich.

Elversberg blieb auch nach dem Wechsel gefährlich und geriet durch eine umstrittene Gelb-Rote Karte gegen Moussa Ndiaye ab der 51. Minute sogar selbst in Überzahl. Das Führungstor erzielten allerdings die Gäste. Dejan Ljubicic bediente Sylla, der ins lange Eck traf.

Nach zuletzt zwei Unentschieden fährt Schalke 04 mal wieder einen Sieg ein. Dank des 1:0 zu Hause gegen den harmlosen Karlsruher SC bleiben die Königsblauen Tabellenführer. 06.04.2026 | 7:42 min

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa, SID