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2. Liga: Schalke gewinnt in Unterzahl das Topspiel bei Elversberg

2. Fußball-Bundesliga:Schalke gewinnt in Unterzahl Topspiel bei Elversberg

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Big Points für Königsblau: Schalke 04 gewinnt in Unterzahl das Topspiel der 2. Liga in Elversberg und bleibt Spitzenreiter.

Torschütze Soufiane El-Faouzi (M, FC Schalke 04) jubelt mit Mannschaftskollegen über das Tor zum 1:1 am 12.04.2026 in Spiesen-Elversberg.

Schalker Jubel in Elversberg.

Quelle: dpa

Der FC Schalke 04 hat das Topspiel am 29. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga bei der SV Elversberg trotz langer Unterzahl mit 2:1 (1:1) gewonnen und bleibt Spitzenreiter.

Luca Schnellbacher (4.) hatte Elversberg früh in Führung gebracht, Soufiane El-Faouzi (28.) glich für Schalke per Fallrückzieher aus. Nach einer Gelb-Roten Karte für Moussa Ndiaye (51.) drehte Moussa Sylla (56.) für zehn Schalker die Partie für die Gäste. Elversberg musste durch die Niederlage Hannover 96 vorbeiziehen lassen und fiel auf den vierten Rang zurück.

Edin Dzeko - Bolzplatz

Ein Weltstar in der 2. Liga und ein regelrechter Edin-Dzeko-Hype beim FC Schalke 04. Der Stürmerstar könnte für die Knappen im Aufstiegskampf zum X-Faktor werden.

19.03.2026 | 17:40 min

Elversberg gefährlich, Schalke mit den Toren

Schalke, das neben den verletzten Edin Dzeko und Nikola Katic auch auf die gesperrten Kenan Karaman und Mertcan Ayhan verzichten musste, wurde schon kurz nach dem Anpfiff eiskalt erwischt und nach einem Standard von Elversberg ausgekontert. Auch in der Folge blieb Elversberg vor allem in Kontersituationen gefährlich. Schalke nutzte schließlich eine Überzahl zum Ausgleich.

Elversberg blieb auch nach dem Wechsel gefährlich und geriet durch eine umstrittene Gelb-Rote Karte gegen Moussa Ndiaye ab der 51. Minute sogar selbst in Überzahl. Das Führungstor erzielten allerdings die Gäste. Dejan Ljubicic bediente Sylla, der ins lange Eck traf.

Kenan Karaman (FC Schalke 04) und Rafael Pinto Predrosa (Karlsruhe SC) kämpfen.

Nach zuletzt zwei Unentschieden fährt Schalke 04 mal wieder einen Sieg ein. Dank des 1:0 zu Hause gegen den harmlosen Karlsruher SC bleiben die Königsblauen Tabellenführer.

06.04.2026 | 7:42 min

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Quelle: Reuters

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Quelle: dpa, SID
Über das Thema berichtet ZDFsportstudio am 13.04.2026 ab 00:00 Uhr in der Zusammenfassung. Über die 2. Liga berichtete das aktuelle sportstudio des ZDF am 11.03.2026 ab 22:30 Uhr.
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