Der FC Barcelona trifft am 23. Mai auf die Rekordsiegerinnen Olympique Lyon im Finale der Frauen-Königsklasse. Alle Infos zu den Teams, Halbfinals, Spielort und Übertragung.

FC Barcelona gegen OL Lyonnes im Champions-League-Finale - das bedeutet auch Kampf der Systeme, auf und neben dem Platz. Mittendrin: Jule Brand, Deutschlands Ausnahmespielerin. 14.05.2026 | 15:52 min

Samstagabend um 18 Uhr steigt das diesjährige Endspiel der Champions League der Frauen: Der FC Barcelona trifft auf Olympique Lyon. Beide Teams zählen seit Jahren zur europäischen Spitze und konnten die Königsklasse bereits mehrfach gewinnen.

Barcelona holte die Trophäe bislang dreimal, verpasste jedoch in der vergangenen Saison unter Trainer Pere Romeu den erneuten Triumph. Im Finale unterlagen sie Arsenal WFC knapp mit 0:1.

Mit Torschützerinnen Amandine Henry, Ada Hegerberg und Catarina Macario siegt Olympique Lyon gegen den FC Barcelona im Champions League-Finale 2022. Quelle: epa | ansa / di marco, alessandro

Olympique Lyon ist mit acht Titeln weiterhin Rekordsieger. Den bislang letzten Erfolg feierten die Französinnen 2022 unter Trainerin Sonia Bompastor - ausgerechnet gegen Barcelona. Mit einem 3:1 sicherten sie sich damals den Pokal.

Wann und wo findet das Finale statt?

Das Endspiel wird am 23. Mai im Ullevaal-Stadion in Oslo ausgetragen. Der Anpfiff erfolgt um 18 Uhr. Es ist das erste UEFA-Klubfinale der Frauen, das in Norwegen stattfindet, obwohl das Stadion bereits 1987 und 1997 Austragungsort der UEFA Women’s EURO war. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichterin Tess Olofsson aus Schweden.

Im Ullevaal Stadion in Oslo spielen die norwegischen Nationalmannschaften der Frauen und Männer regelmäßig. Quelle: IMAGO / Bildbyran

Wo wird das Finale übertragen?

Das ZDF zeigt die Begegnung ab 17:55 Uhr im Livestream. Kommentiert wird das Spiel von Gari Paubandt.

Wie haben sich beide Teams für das Finale qualifiziert?

Im Halbfinale traf der FC Barcelona auf das letzte verbliebene deutsche Team im Wettbewerb: den FC Bayern München.

Der FC Bayern München hat das Finale der Champions League der Frauen verpasst. Der FC Barcelona war im Rückspiel des Halbfinals zu stark. 03.05.2026 | 9:25 min

Nach einem 1:1 im Hinspiel drehten die Spielerinnen des FC Barcelona im Rückspiel im legendären Camp Nou auf und setzten sich schließlich mit 4:2 (1:2) durch.

Anders verlief das Halbfinale für Olympique Lyon. Das Hinspiel verloren die Französinnen mit 2:1 gegen den Arsenal WFC.

Olympique Lyon hat das Finale der Champions League der Frauen erreicht. Jule Brand sorgte beim 3:1-Sieg gegen Titelverteidiger FC Arsenal für das entscheidende Tor. 02.05.2026 | 2:38 min

Doch im Rückspiel drehten sie das Duell: In der 89. Minute sorgte die deutsche Nationalspielerin Jule Brand mit ihrem Treffer zum 3:1 dafür, dass Lyon vom nächsten Titel träumen darf.

Der Moment, als der Ball ins Tor gegangen ist, war der schönste Moment, den ich bisher hatte. „ Jule Brand

Wer gilt als Favorit im Finale?

Die Statistik spricht zunächst für den französischen Meister Lyon: In fünf direkten Duellen mit Barcelona gingen die Französinnen viermal als Siegerinnen vom Platz. Auch in dieser Saison überzeugt Lyon mit großer körperlicher Präsenz, intensivem Gegenpressing und einem schnellen, variablen Flügelspiel.

Trotz dieser Bilanz startet Barcelona als Favorit in dieses Finale. Der Klub verfügt über eine der gefährlichsten Offensivreihen Europas und setzt seit Jahren konsequent auf eine starke Nachwuchsarbeit.

Ousmane Dembélé von PSG ist der FIFA-Weltfußballer des Jahres 2025. Bei den Frauen holte sich Aitana Bonmatí vom FC Barcelona erneut die Trophäe "Weltfußballerin des Jahres". 16.12.2025 | 0:29 min

Aktuell stehen nur sechs ausländische Spielerinnen im Kader. Darunter Champions-League-Toptorschützin Ewa Pajor, die bereits neun Treffer erzielt hat. In der spanischen Liga führen die Katalonierinnen mit 124 Toren - fast doppelt so viele wie Verfolger Real Madrid mit 66 Treffern.

Auch ihre Titelhistorie spricht für Barcelona. 2021/22 gewannen die Barca-Frauen erstmals die Champions League und standen seitdem jedes Jahr im Finale. 2022 und 2023 holten sie den Titel sogar in zwei aufeinanderfolgenden Jahren. Diese Konstanz und Offensivstärke könnten für Lyon zur echten Herausforderung werden.

Von den Einzelspielerinnen her ist Barca eines der besten Teams der Welt - gerade in der Offensive. „ Linda Dallmann, FC Bayern München

Bei Lyon ist Melchie Dumornay mit fünf Treffern die erfolgreichste Torschützin, die Deutsche Jule Brand traf bereits dreimal. Für die 23-Jährige wäre ein Triumph mit Lyon der erste große internationale Titel auf Vereinsebene.

Der Rekord-Champion gegen die neue Supermacht. Das CL-Finale der Frauen steht an: OL Lyonnes gegen den FC Barcelona und mittendrin die deutsche Ausnahmespielerin Jule Brand. 14.05.2026 | 15:52 min