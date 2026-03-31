Fußball WM-Quali der Frauen: Das ist der Kader Deutschlands

WM-Qualifikation gegen Österreich:DFB-Frauen ohne Entdeckung und mit zwei Rückkehrerinnen
Mit zwei Comeback-Spielerinnen geht Bundestrainer Christian Wück in die WM-Quali-Spiele gegen Österreich. Eine Neuentdeckung fehlt allerdings.
Mit den Rückkehrerinnen Cora Zicai und Selina Cerci, aber ohne Neuentdeckung Larissa Mühlhaus gehen die deutschen Fußballerinnen in die WM-Qualifikationsspiele gegen Österreich. Bundestrainer Christian Wück nominierte einen 23-köpfigen Kader um Kapitänin Giulia Gwinn vom FC Bayern für die Partien am 14. April (18.15 Uhr, live im ZDF) in Nürnberg und am 18. April (18.00 Uhr, im ZDFheute-Liveticker) in Ried.
"Ein begeisterndes Spiel" zeigen
"Wir freuen uns sehr auf Nürnberg und auf die fantastische Atmosphäre, die uns dort erwartet. Unser Ziel ist es, ein begeisterndes Spiel zu zeigen", sagte der Unterfranke Wück in einer Verbandsmitteilung. "Mit der Unterstützung unserer Fans im Rücken sind wir fest davon überzeugt, den nächsten wichtigen Schritt auf unserem Weg zur WM 2027 gehen zu können."
Die Wolfsburgerin Zicai steht nach einem krankheitsbedingten Trainingsrückstand wieder im Aufgebot, ebenso ihre zuletzt verletzte Offensivkollegin Cerci von der TSG Hoffenheim. Nur auf Abruf dabei ist Mühlhaus: Die 23 Jahre alte Stürmerin von Werder Bremen hatte beim 5:0 gegen Slowenien in Dresden ein starkes Debüt mit einem Tor gezeigt.
Nach dem Auftakterfolg gegen Slowenien und dem 4:0 in Norwegen führen die DFB-Frauen die Ausscheidungsgruppe auf dem Weg zur WM 2027 in Brasilien an. Nur der Gruppenerste qualifiziert sich direkt für das nächste große Turnier; die punktlosen Österreicherinnen sind Letzte.
Hendrich nur auf Abruf
Verletzt fehlen weiter Giovanna Hoffmann von RB Leipzig und Lena Oberdorf vom FC Bayern (beide Kreuzbandriss) sowie die Münchnerinnen Klara Bühl und Alara Sehitler.
Für Bibiane Schulze Solano von Athletic Bilbao und die Wolfsburgerin Sophia Kleinherne kommt eine Nominierung nach längeren Zwangspause nach DFB-Angaben zu früh. Die erfahrene Kathrin Hendrich (Chicago Red Stars) steht nur auf Abruf.
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