Champions League: Engels: "Griechen werden all-in gehen"

Sport:Champions League - 2025/26
Immer mittwochs ab 23 Uhr: Die wichtigsten Spiele der Champions League streamen.
Reicht das 2:0 aus dem Hinspiel für die Leverkusener in der Champions League zum Weiterkommen? ZDF-Reporterin Lili Engels warnt, Olympiakos Piräus zu unterschätzen.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.