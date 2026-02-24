  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Champions League: Engels: "Griechen werden all-in gehen"

Champions League:Engels: "Griechen werden all-in gehen"

|
Lili Engels

Reicht das 2:0 aus dem Hinspiel für die Leverkusener in der Champions League zum Weiterkommen? ZDF-Reporterin Lili Engels warnt, Olympiakos Piräus zu unterschätzen.

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Mehr zur Champions League

Champions League - Highlights