Bundesliga: Werder Bremen erkämpft Punkt gegen Leverkusen

Die nächste Enttäuschung für Bayer Leverkusen: Im Gastspiel bei Werder Bremen springt für den Vizemeister trotz 3:1-Führung und Überzahl nur ein Unentschieden heraus.

Nächster herber Rückschlag für den Vizemeister: Bayer Leverkusen hat den ersten Sieg in der neuen Bundesligasaison nach einem bösen Einbruch verpasst. Bei Werder Bremen kam Bayer trotz einer Zwei-Tore-Führung und Überzahl in einer vogelwilden Schlussphase nicht über ein 3:3 (2:1) hinaus.

Patrik Schick (5.) und Debütant Malik Tillman (35.) trafen in einer höchst unterhaltsamen ersten Hälfte für Leverkusen, Schick legte per Foulelfmeter sein zweites Tor nach (64.). Der Bremer Niklas Stark hatte im Vorfeld der Aktion die Gelb-Rote Karte (63.) gesehen. Romano Schmid (44.) per Foulelfmeter, Isaac Schmidt (76.) und Karim Coulibaly (90.+4) gelangen die Tore für Werder.

Die extrem ersatzgeschwächten Bremer belohnten sich in einer verrückten Schlussphase für ihre starke Moral. Leverkusens Coach Erik ten Hag muss hingegen weiter auf seinen Debüterfolg in der Bundesliga warten - und hat noch viel Arbeit vor sich.

Bremen trotzt den Verletzungssorgen

Bei den Bremern hatte sich vor der Partie auch noch Kapitän Marco Friedl in die ohnehin lange Verletztenliste eingereiht. Für ihn rückte der 18 Jahre alte Coulibaly ins Team - er erlebte zunächst ein ganz bitteres Bundesliga-Startelfdebüt, rettete Werder aber spät. Nathan Tella fing einen schlampigen Pass Coulibalys ab, umkurvte die Werder-Abwehr und bediente Schick mustergültig zur frühen Führung.

Für Bayers prominenten Neuzugang Lucas Vázquez kam die Partie in Bremen noch zu früh, 35-Millionen-Transfer Tillman hingegen bestritt sein erstes Pflichtspiel für die Werkself, die weiter mitten in ihrem XXL-Umbruch steckt. Der Offensivspieler krönte es noch vor der Pause mit seinem abgezockten Abschluss nach schönem Angriff über links.

Leverkusen kassiert in Überzahl den Ausgleich

Schmids Anschlusstreffer vom Punkt nach einem Foul von Axel Tape im Strafraum brachte kurz darauf die Hoffnung zurück ins Weserstadion. Coulibalys nächster Patzer im Werder-Aufbau blieb unbestraft, weil Christian Kofane den Ball nur an die Latte chipte (45.+1). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte ließ Werder auf der Gegenseite zwei weitere gute Chancen durch Grüll liegen.

Nach dem Seitenwechsel ging es auf dem Rasen wieder kontrollierter zu, ehe Leverkusen die Führung ausbaute. Verteidiger Tapsoba führte einen Abstoß aus, genau in den Lauf von Christian Kofane. Der war im Strafraum nur durch ein Foul zu stoppen - von Ersatzkapitän Stark, der die zweite Gelbe Karte kassierte. Schick ließ sich vom Punkt nicht bitten. Eine Viertelstunde vor Schluss leitete ein unnötiger Patzer von Bayer-Keeper Mark Flekken die am Ende nicht mehr für möglich gehaltene Werder-Wende ein. Die Leverkusener gerieten gehörig ins Schwimmen - und wurden bitter bestraft. Nach dem 3:3 durch Coulibaly stand das Weserstadion Kopf.

