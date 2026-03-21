Fußball-Bundesliga: Werder drückt Wolfsburg tiefer in die Krise

Werder Bremen hat einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf gefeiert und dem VfL Wolfsburg einen schweren Schlag versetzt. Die Bremer siegten auswärts mit 1:0.

Für Wolfsburg (dunkle Trikots) wird die Luft immer dünner - Werder darf durchatmen. Quelle: firo sportphoto

Justin Njinmah hat dem SV Werder Bremen drei äußerst wertvolle Punkte im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga beschert. Mit seinem Treffer in der 68. Minute schoss der Offensivspieler seinen Klub zu einem 1:0 (0:0)-Auswärtssieg beim VfL Wolfsburg. Damit wartet der neue VfL-Coach Dieter Hecking nach zwei Spielen weiter auf den ersten Erfolg an neuer Wirkungsstätte - bei seinem Debüt hatte es ein 1:1 in Hoffenheim gegeben.

Wolfsburg bleibt tief im Keller

Werder verbessert sich mit nun 28 Punkten vorerst auf Platz 13 der Tabelle, Wolfsburg (21 Punkte) bleibt Vorletzter. Die "Wölfe" haben drei Zähler Rückstand auf den FC St. Pauli, der momentan auf Platz 16 rangiert und am Sonntag den SC Freiburg zu Gast hat. Wolfsburg muss zudem im kommenden Spiel bei Bayer Leverkusen auf Verteidiger Moritz Jenz verzichten, der in der Nachspielzeit wegen wiederholten Foulspiels die gelb-rote Karte sah.

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Das so wichtige Duell um den Klassenerhalt wurde von Auseinandersetzungen am Rande des Spiels begleitet. Laut Polizei kam es zu mehreren Festnahmen von Werder-Fans, demnach sei es zu Angriffen auf Ordner gekommen, die Einsatzkräfte hätten einschreiten müssen. Die Fanhilfe Bremen warf den Beamten dagegen "massive Übergriffe" vor. Einige Plätze im Gästebereich blieben augenscheinlich leer.

Auf der anderen Seite empfing die gut gefüllte Nordkurve im ersten Heimspiel nach den Fan-Tumulten die Wolfsburger Mannschaft, machte mit zahlreichen Bannern ihr Anliegen aber deutlich. "Nicht für irgendwelche Spieler - wir singen nur für unseren Verein", war dort unter anderem zu lesen.

Njinmah lässt Werder jubeln

Richtig gefährlich wurden beide Teams in der Anfangsphase nicht. Eine gute Freistoßposition für die Bremer konnte Cameron Puertas nicht nutzen. Wolfsburg-Keeper Kamil Grabara parierte nicht nur dessen direkten Versuch, sondern auch den Nachschuss von Yukinari Sugawara (12.). Auf der anderen Seite bewahrte Werder-Torhüter Mio Backhaus (16.) nach einer Ecke sein Team vor einem Rückstand.

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Beide Teams waren bemüht, offensive Akzente zu setzen, scheuten aber das letzte Risiko. Vor allem im letzten Drittel fehlte es an Präzision. Wolfsburg machte zunehmend Druck, ließ aber die entscheidende Durchschlagskraft vermissen, Mohamed Amoura (60.) verfehlte zudem knapp. Stattdessen ließ Njinmah den Bremer Anhang jubeln.

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Quelle: ZDF, SID