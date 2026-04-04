Bundesliga: BVB siegt mit spätem Doppelpack gegen VfB Stuttgart

Der Bundesliga-Vizemeister der Saison 2025/26 wird aller Voraussicht nach Borussia Dortmund heißen. Der BVB setzte sich beim VfB Stuttgart durch und vergrößerte seinen Vorsprung.

90 Minuten ist vom BVB in Stuttgart nichts zu sehen, dann treffen Karim Adeyemi und Julian Brandt zum 2:0-Sieg. Der VfB dominiert das Spiel, ohne richtig gefährlich zu werden. 06.04.2026 | 12:12 min

Karim Adeyemi und Julian Brandt haben Borussia Dortmund in einem lange chancenarmen Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga zum Sieg beim VfB Stuttgart geführt. In der Nachspielzeit trafen die beiden eingewechselten Offensivspieler zum 2:0 (0:0). Bei den ersten richtigen Torchancen der Dortmunder (90.+4 und 90.+6) schlug das Team von Trainer Niko Kovac am Ende doch noch zu.

Adeyemi und Brandt treffen spät

Der BVB bleibt damit nach dem 28. Spieltag mit nun elf Punkten Vorsprung auf RB Leipzig und Stuttgart Tabellenzweiter. Der Rückstand auf den FC Bayern München, der wenige Stunden zuvor ein fulminantes Comeback beim 3:2 gegen den SC Freiburg feierte, beträgt weiterhin neun Punkte.

Im Duell des Tabellenzweiten mit dem Dritten hatten die Spitzenteams den 60.000 Zuschauern zuvor alles andere als ein Offensivspektakel geboten. Die Dortmunder hatten sich weitestgehend auf die Defensive konzentriert, steuern aber auf die nächste Vizemeisterschaft zu. Sie bauten zudem den Vorsprung auf den VfB aus. Sieben Pflichtspiel-Begegnungen in Serie waren die Westfalen zuvor nicht gegen die Stuttgarter erfolgreich gewesen.

Deniz Undav spricht nach dem Heimspiel des VfB Stuttgarts gegen Borussia Dortmund im sportstudio-Interview mit ZDF-Reporter Boris Büchler. 04.04.2026 | 4:14 min

VfB über weite Strecken überlegen

Angesichts eines dominanten Auftritts ist die Niederlage für den VfB auf dem Weg in die Champions League eine verpasste Gelegenheit. Die Gastgeber bestimmten von Anfang an und über weite Strecken das Geschehen, taten sich aber in der Offensive schwer.

Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß brauchte knapp 20 Minuten, um gefährlich zu werden. Nach einem Ballverlust von Ramy Bensebaini schloss Angelo Stiller nicht zwingend genug ab, um Gregor Kobel zu überwinden. Chris Führichs Versuch wurde anschließend geblockt.

Führich war über die linke Seite in der ersten Hälfte ein Aktivposten. Sein Freistoß aus aussichtsreicher Position eine Viertelstunde später flog ebenso über das Tor wie ein Abschluss nach einer Ecke kurz vor der Pause.

BVB offensiv lange harmlos

Dortmunds neuer Sportdirektor Ole Book musste verfolgen, wie von den Gästen in der Offensive so gut wie gar nichts zu sehen war. In der Defensive wurden die Ballaktionen des früheren Stuttgarter Verteidigers Waldemar Anton von den VfB-Fans mit lauten Pfiffen bedacht.

Zehn Minuten nach der Pause hätte Lorenz Assignon die Schwaben in Führung bringen können, doch der Rechtsverteidiger scheiterte an Kobel (55.). Bei Distanzschüssen von Stiller und Jamie Leweling musste der BVB-Torhüter nicht eingreifen. Bei den späten Gegentoren von Adeyemi und Brandt war er machtlos.

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Die Fußball-Bundesliga mit dem Abendspiel VfB Stuttgart - Borussia Dortmund und weiteren Spielen. Studiogast ist Vincenzo Grifo, italienischer Nationalspieler des SC Freiburg. 04.04.2026 | 86:32 min

Quelle: dpa, SID