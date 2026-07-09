Kassen-Sparpaket: Karlsruhe lehnt Eilanträge gegen Abstimmung ab

Verfassungsgericht lehnt Eilanträge ab:Gesundheits-Sparpaket: Abstimmung kann stattfinden
Die Abstimmung über das Gesundheits-Sparpaket der Koalition kann am Freitag stattfinden. Das Bundesverfassungsgericht lehnte Eilanträge dagegen ab.
Der Bundestag kann noch vor der Sommerpause über das geplante Gesundheits-Sparpaket entscheiden. Das Bundesverfassungsgericht wies Eilanträge gegen die für Freitag geplante Schlussabstimmung ab. Auch für eine mögliche Entscheidung über das neue Heizungsgesetz gaben die Karlsruher Richter grünes Licht.
Abgeordnete von Grünen und Linken hatten in getrennt eingereichten Anträgen eine zu kurze Beratungszeit beanstandet. Die Regierungskoalition hatte beim Gesundheitspaket demnach wenige Tage vor der geplanten Abstimmung noch 278 Seiten mit Änderungsanträgen vorgelegt. Deren Auswirkungen könnten in der Kürze nicht überblickt werden, moniert die Opposition. Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts wies die Anträge zurück.
Opposition: "Chaotisches Verfahren"
Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen hatte ein "chaotisches Gesetzgebungsverfahren" kritisiert. Er habe erhebliche Zweifel, dass "überhaupt noch ein ordnungsgemäßes parlamentarisches Verfahren" bei der Gesundheitsreform möglich sei. Mit einem Änderungsantrag von fast 300 Seiten sei erst am Montag "praktisch ein neues Gesetz" vorgelegt worden. Die milliardenschweren Auswirkungen seien auf diese Weise keinesfalls seriös abschätzbar.
Unter den Änderungen seien Anträge, "die Posten in Milliardenhöhe verschieben", kritisierte auch der Linken-Politiker Ates Gürpinar. Es gehe nicht um irgendein Gesetz, sondern um "den massivsten Einschnitt in die gesundheitliche Versorgung der letzten Jahrzehnte". Die Belastung für Versicherte, Patienten und Beschäftigte im Gesundheitswesen sei "drastisch".
Auch der AfD-Abgeordnete Martin Sichert hatte mit dem Gang nach Karlsruhe gedroht. Die Koalition versuche, das Parlament mit ihren Änderungen "kurzfristig zu überrumpeln".
Bundesgesundheitsministerin Nina Warken wies das zurück. Die Änderungsanträge seien "allen so rechtzeitig zugegangen, dass man sich auch damit befassen konnte", sagte die CDU-Politikerin. Viele Punkte seien mit den Fraktionen schon in den vergangenen Wochen besprochen worden.
Vergleiche zum Heizungsgesetz
Am Mittwoch hatten Grüne und Linke im Bundestag mit einem Geschäftsordnungsantrag versucht, die Abstimmung von der Tagesordnung zu nehmen. In der Debatte forderte das auch die AfD. Union und SPD lehnten das mit ihrer Mehrheit aber ab.
Karlsruhe wies auch einen Antrag unter anderem der Linken-Fraktion gegen die Verabschiedung des neuen Gebäudemodernisierungsgesetzes zurück. Die Antragsteller hätten gegenüber den Antragsgegnern vor Einleitung des Verfahrens nicht zu erkennen gegeben, "dass sie sich in ihren Organrechten verletzt sehen", so das Gericht. Damit ist der Weg für die Abstimmung auch über dieses Gesetz noch vor der Sommerpause frei. Die Koalition hatte angekündigt, die Entscheidung des Gerichts abwarten zu wollen.
Die Verfahren erinnern an die Klage des CDU-Abgeordneten Thomas Heilmann gegen das Heizungsgesetz der Ampel-Koalition im Sommer 2023. Auch hier sah Heilmann seine Rechte als Abgeordneter verletzt, weil es kurzfristig eine Reihe von Änderungen gab. Das Verfassungsgericht stoppte damals die Abstimmung im Eilverfahren. Eine Entscheidung in der Hauptsache steht noch aus und soll am 23. Juli fallen.
Mehr zur Schwarz-roten Koalition
Verfassungsgericht lehnt Eilanträge ab:Gesundheits-Sparpaket: Abstimmung kann stattfindenmit Video3:40
Regierungserklärung von Merz:"Nach innen und außen verteidigungsfähig"Video24:49
Merz’ Rede im Bundestag:Applaus der SPD wirkte "pflichtschuldig"Video9:52
Zum Sommersemester 2027:Bafög soll erhöht werden - aber erst später als geplantvon Johannes Liebermit Video0:31
Regierungserklärung im Bundestag:"Die Mitte liefert" - Merz verteidigt Reformplänemit Video24:49
- Exklusiv
Deutsche U-Boote für Kanada:TKMS-Chef: Ein Signal "auch in Richtung Washington"mit Video3:02
Juso-Vorsitzender:Türmer: SPD muss Änderungen bei Informationsgesetz stoppenvon Johannes Lieber und Dominik Rzepkamit Video6:47
- Interview
"Vor allem Problem mit Langzeitkranken" :CDU-Arbeitnehmerflügel: Pläne für Krankschreibung überdenkenmit Video6:59
Schärfere Regeln für Arbeitsunfähigkeit:Attest ab erstem Krankheitstag: Was Unternehmen dazu sagenvon Laura Ozdoba
Regierungspläne:Klimafreundliches Heizen: Regierung will Hilfen kappenmit Video1:39
Mehr Ausgaben, höhere Schulden:Kabinett beschließt Haushaltsentwurf 2027mit Video1:46
Kanzleramtschef im ZDF:"Riesiger Schritt": Frei weist Kritik an Reformplänen zurückvon Stefanie Reulmannmit Video5:09
Kabinett will Haushaltsentwurf beschließen:Klingbeil verteidigt neue Schulden für Aufrüstungmit Video7:55
- Interview
Beschlossene Maßnahmen von Schwarz-Rot:Ökonom Schularick: Reformpaket ist kein "Gamechanger"mit Video4:10
Kabinettvorlage :Haushalt: Klingbeil plant für 2027 mit höheren Schuldenmit Video1:50
Reformpaket der Regierung:Reichen die Entlastungen für einen spürbaren Aufschwung?von Stephanie Barrett und Arlette Geburtigmit Video2:35
- FAQ
Reformpläne der schwarz-roten Koalition:Was sich bei der Krankschreibung ändern sollmit Video25:38