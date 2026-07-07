Krankschreibung: CDU-Arbeitnehmerflügel sieht Korrekturbedarf

Dennis Radtke, Chef des CDU-Arbeitnehmerflügels, sieht Diskussionsbedarf bei den Plänen zu Krankschreibungen. Kurzzeitig ausfallende Arbeitnehmer seien nicht das Kernproblem.

Sehen Sie hier das gesamte Interview mit CDA-Chef Dennis Radtke im ZDF-Morgenmagazin. 07.07.2026 | 6:59 min

Der Vorsitzende des Arbeitnehmerflügels in der Union, Dennis Radtke, hat angesichts der geplanten strengeren Vorschriften für Krankschreibungen vor Misstrauen gegenüber kranken Menschen gewarnt.

"Es darf nicht der Eindruck entstehen, die Menschen seien zu faul", sagte der Chef der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) im ZDF-Morgenmagazin. "Leute, die keine Lust haben, die blau machen, hat es immer gegeben."

Wir haben vor allem ein Problem mit den Langzeitkranken. „ Dennis Radtke, CDA-Chef

Er habe angeregt, die Pläne zu überdenken. Ihn erreiche in Rückmeldungen die Sorge, dass Menschen, die heute vielleicht einen Tag fehlen, künftig gleich drei oder fünf Tage ausfallen könnten.

Die Reformpläne der Koalition sorgen für Kritik. Unter anderem soll die telefonische Krankschreibung abgeschafft werden. 03.07.2026 | 1:28 min

Ende der telefonischen Krankschreibung und AU-Pflicht ab Tag eins geplant

Der Koalitionsausschuss von Union und SPD hatte vereinbart, die Möglichkeit telefonischer Krankschreibungen abzuschaffen. Außerdem soll die verpflichtende Vorlage einer ärztlichen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ab dem ersten Krankheitstag als gesetzliche Regel eingeführt werden - statt wie bisher am vierten Tag.

In Betrieben sollen abweichende Regeln vereinbart werden können. Arbeitgeber können auch jetzt eine frühere Vorlage verlangen. Kanzler Friedrich Merz (CDU) begründete die geplanten strengeren Regeln damit, dass der Krankenstand gesenkt werden solle.

Das Interview führte Philip Wortmann.

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Quelle: dpa