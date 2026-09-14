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Politik
Deutschland

Wahl in Mecklenburg-Vorpommern: Die Wahlversprechen der Parteien

Mecklenburg-Vorpommern wählt:19 Parteien treten an: Wer steht wofür bei der Landtagswahl?

Michael Kniess

von Michael Kniess

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AfD oder SPD: Kurz vor der Landtagswahl ist offen, wer stärkste Kraft wird - und wer danach Mecklenburg-Vorpommern regieren kann. Alle 19 Parteien und ihre Ziele im Überblick.

Mit knappem Vorsprung liegt die AfD in Mecklenburg-Vorpommern um Spitzenkandidat Leif-Erik Holm in den aktuellen Umfragen vor der SPD.

Laut dem aktuellen Politbarometer liegen die AfD mit 37 Prozent und die SPD mit 34 Prozent bei der kommenden Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern annähernd gleichauf. Wie der Wahlkampf läuft.

11.09.2026 | 1:40 min

Knapp eine Woche vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern läuft alles auf ein Duell zwischen AfD und SPD hinaus. Die AfD liegt laut ZDF-Politbarometer Extra vorn, doch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und ihre SPD haben zuletzt aufgeholt.

Weil bislang keine andere Partei mit der AfD regieren will, hat Schwesig trotz Platz zwei gute Chancen, Regierungschefin zu bleiben - vorausgesetzt, es findet sich eine Mehrheit jenseits der AfD.

Das Schweriner Plattenbaugebiet Dreesch

Steffi Uhl kämpft für den Zusammenhalt im Schweriner Plattenbaugebiet Dreesch - einem Viertel, in dem soziale Unterschiede besonders deutlich sichtbar werden.

13.09.2026 | 1:50 min

Im Endspurt geht es vor allem um Wirtschaft und steigende Lebenshaltungskosten, Migration, Bildung und soziale Sicherheit, aber auch um Russland, Nord Stream und die zunehmende militärische Bedeutung des Landes. Nach dem jüngsten AfD-Erfolg bei der Wahl in Sachsen-Anhalt hat sich der Wahlkampf zusätzlich zugespitzt.

Parteien für die Wahl in Mecklenburg-Vorpommern

Über dieses Thema berichtet das ZDF in mehreren Sendungen, unter anderem in "Wahl 2026 im ZDF: Wahlen in Berlin & Mecklenburg-Vorpommern" am 20.09.2026 ab 17:30 Uhr und in der heute-Sendung am 11.09.2026 ab 19 Uhr.
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