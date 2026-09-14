Die AfD geht mit deutlich gewachsenem politischen Gewicht in die Landtagswahl. Nachdem sie 2016 und 2021 jeweils die größte Oppositionsfraktion im Schweriner Landtag gestellt hatte, wurde sie bei der Europawahl 2024 mit 28,3 Prozent und bei der Bundestagswahl 2025 mit 35,0 Prozent der Zweitstimmen stärkste Partei in Mecklenburg-Vorpommern. Zur Landtagswahl 2026 tritt der Bundestagsabgeordnete Leif-Erik Holm als Ministerpräsidentenkandidat an.



Programmatisch setzt die AfD besonders auf innere Sicherheit, eine restriktivere Migrationspolitik, eine stärker leistungsorientierte Bildungspolitik und einen wirtschafts- und energiepolitischen Kurswechsel. Polizei und Justiz sollen personell und materiell gestärkt, die Strafmündigkeit auf zwölf Jahre abgesenkt und freiwillige Sicherheitshelfer eingesetzt werden. Innerhalb der Landespolizei will die Partei eine Einheit für Grenzkontrollen und Rückführungen schaffen. In der Migrationspolitik fordert sie insgesamt eine stärkere Begrenzung der Zuwanderung und konsequentere Abschiebungen.



In der Bildungspolitik will die AfD das mehrgliedrige Schulsystem und eigenständige Förderschulen erhalten. Für den Zugang zum Gymnasium sollen Leistungen und Noten stärker ausschlaggebend sein. Zugleich wendet sich die Partei gegen eine aus ihrer Sicht zunehmende "Politisierung" des Unterrichts und kritisiert bestimmte Formen der Demokratie-, Familien- und Geschlechterbildung. Wirtschaftspolitisch setzt sie auf weniger staatliche Eingriffe, Bürokratieabbau und mehr Wettbewerb. In der Energiepolitik lehnt sie den bisherigen Ausbau von Wind- und Solarenergie ab und fordert eine Rückkehr zur Kernenergie. Das Bundesamt für Verfassungsschutz führt die AfD seit 2021 als rechtsextremistischen Verdachtsfall, unter anderem da ihr Volksverständnis im Widerspruch zu dem des Grundgesetzes stehe.