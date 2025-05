Linnemann bei "Lanz": Gewettet, dass es im ersten Wahlgang reicht

Historischer Tag im Deutschen Bundestag : CDU-Chef Friedrich Merz ist im ersten Wahlgang überraschend an der Kanzlermehrheit gescheitert - ein Novum in der Geschichte der Bundesrepublik. Im zweiten Anlauf wurde er dann mit 325 Stimmen zum zehnten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt.

Dunz: "Die Union wirkte völlig unvorbereitet"

Kanzler Merz denke die Entscheidungen der vergangenen Wochen nicht vom Ende her, so Politikerwissenschaftler Prof. Michael Koß. Er müsse das Spiel von Geben und Nehmen verstehen.

Katarina Barley: "Völlig absurd"

Am Ende eines denkwürdigen Tages in Berlin trifft sich das neue Kabinett. ZDF-Hauptstadtkorrespondent Wulf Schmiese zu den ersten Terminen des neuen Kanzlers Friedrich Merz.

Linnemann verteidigt Abstimmung mit Linkspartei

Davon ausgehend, dass die Regierungskoalition in der Zukunft wieder einmal die Unterstützung der Linkspartei brauchen könnte, wollte Lanz von Linnemann wissen, ob dieser von einem relevanten Menschen der Linkspartei eine Telefonnummer habe, "also einen direkten Kommunikationsweg". Linnemanns Antwort:

Linnemann: Schrecksekunde war notwendig

Möglicherweise werde man in einem halben Jahr sagen, dass die heutige Schrecksekunde notwendig gewesen sei: "Ich bin mir sicher, dass denjenigen, die heute mit Nein gestimmt haben, das Herz in die Hose gerutscht ist, dass sie gesagt haben: Das wollte ich gar nicht. Ich dachte, an meiner Stimme hängt es nicht. Doch es hing an der Stimme."