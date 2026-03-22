SPD und CDU liegen in Umfragen nah beieinander. Die CDU hofft, nach 35 Jahren wieder den Ministerpräsidenten zu stellen. Für beide Parteien geht es um viel.

Am Sonntag wählt Rheinland-Pfalz einen neuen Landtag. Das aktuelle Politbarometer extra zeigt ein enges Rennen zwischen CDU und SPD. 20.03.2026 | 3:11 min

In Rheinland-Pfalz zeichnet sich - nach Baden-Württemberg - das nächste knappe Rennen ab. Amtsinhaber Alexander Schweitzer, SPD, liegt laut dem aktuellen ZDF-Politbarometer Extra zwei Prozentpunkte hinter Herausforderer Gordon Schnieder von der CDU.

Die Kandidaten haben in den vergangenen Wochen unzählige Wahlkampftermine absolviert. Die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum war dabei ein wichtiges Thema, noch mehr im Fokus stand aber die Situation an Kitas und Schulen.

Wichtigstes Wahlkampfthema: Bildung

Die CDU hat immer wieder auf Defizite verwiesen, hohe Sitzenbleiber-Quoten schon in der Grundschule, Gewalt an weiterführenden Schulen. Verantwortlich ist in ihren Augen die SPD, die seit Jahrzehnten die Bildungspolitik bestimmt. In Umfragen sprechen die Wählerinnen und Wähler der CDU in Bildungsfragen eine etwas höhere Kompetenz zu als der SPD.

Landtagswahl in Rheinland Pfalz: Für viele Wähler ist Bildung das zentrale Thema. Die Parteien setzen in ihren Wahlprogrammen unterschiedliche Schwerpunkte. 03.03.2026 | 2:00 min

Schnieder und Schweitzer stehen beide unter großem Druck, auch wegen Erwartungen ihrer Bundesparteien.

Nach dem Absturz der SPD in Baden-Württemberg ruhen alle Hoffnungen für einen Erfolg der Sozialdemokraten auf Alexander Schweitzer.

Das ist der Kampf meines Lebens. „ Alexander Schweitzer, Ministerpräsident Rheinland-Pfalz, SPD

Er will Ministerpräsident bleiben und nicht derjenige sein, der nach 35 Jahren die Macht in Rheinland-Pfalz verliert. In der heißen Wahlkampfphase hat die umstrittene Beurlaubung mehrerer Beamter für SPD-Parteiarbeit Schlagzeilen gemacht. Potenzielle Wähler könnte das abschrecken.

Was bewegt die Menschen in Rheinland-Pfalz kurz vor der Landtagswahl? Je nach Region und Perspektive ist das sehr verschieden. Ein Stimmungsbild aus Ludwigshafen und Mayen. 20.03.2026 | 2:08 min

Gordon Schnieder will die Staatskanzlei erobern

Gordon Schnieder hofft auf den Machtwechsel im Land und sieht dafür gute Chancen. Erstmals seit Jahren liegt die CDU in Rheinland-Pfalz auch in den letzten Umfragen vor der Wahl vorn.

Da ist eine Wechselstimmung, die ich mehr und mehr spüre. Die Menschen wollen jetzt, dass dieser Wechsel kommt. „ Gordon Schnieder, Spitzenkandidat CDU

Nachdem die CDU in Baden-Württemberg nur ganz knapp gegen die Grünen verloren hat, soll nun Schnieder für einen CDU-Wahlsieg sorgen. Auch, weil sich sonst Bundeskanzler Friedrich Merz unangenehme Fragen über seinen Kurs in Berlin gefallen lassen muss.

Erobert die CDU nach 35 Jahren die Mainzer Staatskanzlei zurück, oder bleibt das Land in SPD-Hand? Die Rheinland-Pfalz-Wahl wird zum Duell Schweitzer (SPD) gegen Schnieder (CDU). 20.03.2026 | 1:57 min

Kommt jetzt die GroKo?

Zweimal hintereinander regierte in Rheinland-Pfalz eine Ampelkoalition. Doch die FDP fliegt laut ZDF-Politbarometer Extra aus dem Landtag.

Die Rechnung wird am Schluss gemacht, letztendlich höre ich immer wieder, es braucht eine liberale Kraft. Dafür werben wir. „ Daniela Schmitt, Spitzenkandidatin FDP

Die Grünen müssen wohl in die Opposition. Denn rein rechnerisch kommt künftig wohl nur eine Große Koalition in Frage - fraglich unter wessen Führung. Schweitzer hat bereits deutlich gemacht, dass er für ein Amt in einem Kabinett Schnieder nicht zur Verfügung stehen wird.

ZDF-Politbarometer Extra : Enges Rennen in Rheinland-Pfalz: CDU knapp vor der SPD Kurz vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz liegt die CDU knapp vor der SPD. Das zeigt das aktuelle ZDF-Politbarometer Extra. Noch ist unklar, wer das Rennen macht. mit Video 2:34 Exklusiv

AfD ohne Machtoption

Die AfD mit Spitzenkandidat Jan Bollinger hat für sich als Zielmarke ein Ergebnis von 20 Prozent plus X definiert.

Die Menschen begegnen uns mit großer Hoffnung. Wir werden die Wähler nicht enttäuschen. „ Jan Bollinger, Spitzenkandidat AfD

Doch die AfD steht isoliert da. Keine Partei will mit ihr koalieren.

Vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz steht die Bildung im Fokus: Die Regierung hebt mehr Lehrkräfte hervor, die Opposition kritisiert steigende Sitzenbleiberquoten. Weitere wichtige Themen sind Infrastruktur und Wirtschaft. 20.03.2026 | 2:05 min

Zitterpartie für Freie Wähler und Linke

Für die Freien Wähler mit Spitzenkandidat Joachim Streit geht es heute um den Wiedereinzug in den Landtag. 2021 hatten sie zum ersten Mal den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde geschafft.

Die Linke hofft auf eine Premiere. Sie kämpft darum, zum ersten Mal in den Landtag zu kommen.

Es dürfte ein spannender Wahlabend werden. Mehr als jeder vierte Stimmberechtigte war zuletzt noch unsicher, wen er wählt und ob überhaupt.

Julia Schröter berichtet aus dem ZDF-Landesstudio in Rheinland-Pfalz.