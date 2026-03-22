Enges Rennen :Spannung bis zum Schluss: Rheinland-Pfalz wählt
von Julia Schröter
SPD und CDU liegen in Umfragen nah beieinander. Die CDU hofft, nach 35 Jahren wieder den Ministerpräsidenten zu stellen. Für beide Parteien geht es um viel.
In Rheinland-Pfalz zeichnet sich - nach Baden-Württemberg - das nächste knappe Rennen ab. Amtsinhaber Alexander Schweitzer, SPD, liegt laut dem aktuellen ZDF-Politbarometer Extra zwei Prozentpunkte hinter Herausforderer Gordon Schnieder von der CDU.
Die Kandidaten haben in den vergangenen Wochen unzählige Wahlkampftermine absolviert. Die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum war dabei ein wichtiges Thema, noch mehr im Fokus stand aber die Situation an Kitas und Schulen.
Wichtigstes Wahlkampfthema: Bildung
Die CDU hat immer wieder auf Defizite verwiesen, hohe Sitzenbleiber-Quoten schon in der Grundschule, Gewalt an weiterführenden Schulen. Verantwortlich ist in ihren Augen die SPD, die seit Jahrzehnten die Bildungspolitik bestimmt. In Umfragen sprechen die Wählerinnen und Wähler der CDU in Bildungsfragen eine etwas höhere Kompetenz zu als der SPD.
Schnieder und Schweitzer stehen beide unter großem Druck, auch wegen Erwartungen ihrer Bundesparteien.
Nach dem Absturz der SPD in Baden-Württemberg ruhen alle Hoffnungen für einen Erfolg der Sozialdemokraten auf Alexander Schweitzer.
Er will Ministerpräsident bleiben und nicht derjenige sein, der nach 35 Jahren die Macht in Rheinland-Pfalz verliert. In der heißen Wahlkampfphase hat die umstrittene Beurlaubung mehrerer Beamter für SPD-Parteiarbeit Schlagzeilen gemacht. Potenzielle Wähler könnte das abschrecken.
Gordon Schnieder will die Staatskanzlei erobern
Gordon Schnieder hofft auf den Machtwechsel im Land und sieht dafür gute Chancen. Erstmals seit Jahren liegt die CDU in Rheinland-Pfalz auch in den letzten Umfragen vor der Wahl vorn.
Nachdem die CDU in Baden-Württemberg nur ganz knapp gegen die Grünen verloren hat, soll nun Schnieder für einen CDU-Wahlsieg sorgen. Auch, weil sich sonst Bundeskanzler Friedrich Merz unangenehme Fragen über seinen Kurs in Berlin gefallen lassen muss.
Kommt jetzt die GroKo?
Zweimal hintereinander regierte in Rheinland-Pfalz eine Ampelkoalition. Doch die FDP fliegt laut ZDF-Politbarometer Extra aus dem Landtag.
Die Grünen müssen wohl in die Opposition. Denn rein rechnerisch kommt künftig wohl nur eine Große Koalition in Frage - fraglich unter wessen Führung. Schweitzer hat bereits deutlich gemacht, dass er für ein Amt in einem Kabinett Schnieder nicht zur Verfügung stehen wird.
AfD ohne Machtoption
Die AfD mit Spitzenkandidat Jan Bollinger hat für sich als Zielmarke ein Ergebnis von 20 Prozent plus X definiert.
Doch die AfD steht isoliert da. Keine Partei will mit ihr koalieren.
Zitterpartie für Freie Wähler und Linke
Für die Freien Wähler mit Spitzenkandidat Joachim Streit geht es heute um den Wiedereinzug in den Landtag. 2021 hatten sie zum ersten Mal den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde geschafft.
Die Linke hofft auf eine Premiere. Sie kämpft darum, zum ersten Mal in den Landtag zu kommen.
Es dürfte ein spannender Wahlabend werden. Mehr als jeder vierte Stimmberechtigte war zuletzt noch unsicher, wen er wählt und ob überhaupt.
Julia Schröter berichtet aus dem ZDF-Landesstudio in Rheinland-Pfalz.
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