Trump schließt "Regimewechsel" in Iran nicht aus

US-Präsident Donald Trump deutet nach den Bombardierungen der Atomanlagen in Iran durch das US-Militär Unterstützung für einen Wechsel der Führung der Islamischen Republik an. "Es ist nicht politisch korrekt, den Begriff "Regime Change" zu verwenden", schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social.

Mit dem Kürzel "MIGA" spielte Trump auf seinen Slogan "Make America Great Again" ("MAGA") an - hier bezogen auf Iran.

Eskalation im Nahostkonflikt: Wer sich mit wem heute trifft

Israel setzt Angriffe fort

Die US-Streitkräfte hatten zuvor in Iran mit bunkerbrechenden Bomben die tief in einem Berg gelegene Uran-Anreicherungsanlage Fordo und die Atomanlage in Natans attackiert. Zudem wurden nach Angaben des US-Militärs die Atomanlagen in Isfahan von einem U-Boot mit Marschflugkörpern beschossen.