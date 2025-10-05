Junge Soldatinnen meldeten wochenlang Aktivitäten der Hamas, bevor sie selbst zu ihren Opfern wurden. Die Geschichte eines Sicherheitsversagens, das Israel bis heute erschüttert.

Sie waren die Augen Israels direkt an der Grenze zu Gaza, doch niemand schien ihren Warnungen Glauben zu schenken. Die jungen, unbewaffneten Soldatinnen der Unit 414 waren im Stützpunkt Nahal Oz stationiert, weniger als einen Kilometer vom Gazastreifen entfernt. Ihre Aufgabe: die Überwachung des Grenzzauns.

Hamas-Aktivitäten schon Wochen vor dem 7. Oktober gemeldet

Margaret Weinstein war eine der jungen Kämpferinnen, die für die Sicherheit Israels im Einsatz waren. "Wir waren seit Tagen in Alarmbereitschaft. Immer wieder haben sich Bewaffnete dem Zaun genähert und versucht, ihn zu zerstören und Sprengsätze zu legen", sagt die Soldatin in der ZDFinfo-Dokumentation "Unit 414 - Schicksalstag 7. Oktober".

Schon Wochen vor dem Angriff meldeten die Späherinnen eine alarmierende Eskalation. Sie beobachteten Patrouillen von 40 bis 50 Hamas-Terroristen, die methodisch jeden Grenzposten inspizierten.

Doch ihre Berichte über immer offensivere Aktivitäten der Hamas verhallten ungehört - bis zum Morgen des 7. Oktober 2023, als ihre schlimmsten Befürchtungen zur Realität wurden. Über 1.000 Raketen feuerte die Hamas an diesem Tag auf Israel ab. An mehreren Stellen, auch nahe des Stützpunkts Nahal Oz, wurde der Zaun gesprengt, durch jeden Durchbruch kamen Hamas-Terroristen nach Israel.

Stützpunkt der Unit 414 am 7. Oktober 2023 überfallen

Während die diensthabenden Frauen im Kontrollraum sahen, wie Hamas-Mitglieder die Grenze durchbrachen, suchten rund 20 ihrer Kameradinnen, die keinen Dienst hatten, in einem Schutzraum Zuflucht. Die meisten Schutzsuchenden wurden durch Schüsse und Granaten schwer verletzt oder getötet, als die Hamas-Kämpfer den Stützpunkt stürmten.

Sieben Frauen überlebten, wurden gefesselt und als Geiseln nach Gaza gebracht. Fünf von ihnen kamen nach 477 Tagen Geiselhaft frei.

Maya Desiatnik gelang es während des Angriffs, durch ein Toilettenfenster aus dem Kontrollraum zu fliehen, bevor sie von israelischen Soldaten gerettet werden konnte. "Wir haben gewarnt, dass etwa Schlimmes passiert. Nicht genau das, aber wir wussten, es würde etwas passieren", sagt sie.

Dass uns niemand zugehört hat, macht mich wütend. „ Maya Desiatnik, wurde am 7. Oktober 2023 von israelischen Soldaten gerettet

Drei Fehler kamen in Israel zusammen

Die Hamas hatte zuvor gezielt den Überfall auf den Stützpunkt Nahal Oz trainiert. Es gab maßstabsgetreue Nachbauten, sogar mit Schildern auf Hebräisch. Der Geheimdienst wusste davon. Und doch kam die israelische Armee erst nach gut sechs Stunden, um den Stützpunkt und die Umgebung zu befreien.

"Hier kommen gleich drei Fehler zusammen: Unterschätzung des Feindes, Arroganz und Selbstgefälligkeit", sagt Michael Koubi, ehemaliger Experte des israelischen Inlandsgeheimdienst Shin Bet. "Man glaubte, eine so kleine Gruppe könne Israel nichts anhaben."

Israels Aufmerksamkeit habe dem Atomprogramm im Iran und der Sicherheitslage im Westjordanland gegolten. Die Hamas habe man nicht ausreichend im Blick gehabt.

Forderung nach Aufklärung

Nach dem Überfall der Hamas traten die Spitzen des israelischen Sicherheitsapparats zurück, darunter der Generalstabschef und die Chefs der Geheimdienste. Angehörige von Opfern und die Opposition fordern eine Untersuchungskommission und lückenlose Aufklärung. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu lehnt das ab, solange der Krieg in Gaza anhält. Insgesamt starben am 7. Oktober 2023 mehr als 1.200 Menschen, 251 wurden verschleppt.