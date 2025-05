Westjordanland: Empörung nach Israels Schüssen gegen Diplomaten

Schüsse israelischer Streitkräfte in Richtung einer angemeldeten Delegation ausländischer Diplomaten im besetzten Westjordanland sorgen in der Europäischen Union für Empörung. Die Bundesregierung verlangte von Israel Aufklärung, wie es dazu kommen konnte. Eine Sprecherin sagte laut einer Mitteilung:

Die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) hatte zuvor mitgeteilt, dass bei dem Diplomatenbesuch die israelische Armee Schüsse in der Nähe der Delegation abgefeuert hatte. Es gab zunächst keine Berichte über Verletzte. Israels Militär sprach nach dem Vorfall von Warnschüssen und kündigte eine Untersuchung an.

Lange wurde Humanität angemahnt. Jetzt stellen viele EU-Länder das Partnerschaftsabkommen mit Israel in Frage, weil die Regierung Netanjahu Hilfslieferungen für Gaza blockiert.

Frankreich will Botschafter einbestellen

Der französische Außenminister Jean-Noël Barrot bezeichnete das Geschehen als "nicht hinnehmbar" und kündigte die Einbestellung des israelischen Botschafters in Frankreich an. Ähnliche Reaktionen kamen aus Ländern wie Italien Spanien und Belgien

Westjordanland: Extrem angespannte Lage

Der Vorfall in Dschenin verdeutlicht, wie gefährlich die Lage im Westjordanland ist. Angespannt ist sie seit langem - seit dem Hamas-Massaker in Israel am 7. Oktober 2023 hat sie sich noch verschärft.