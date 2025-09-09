Gaza-Stadt: Israels Armee ruft alle Einwohner zur Flucht auf

Israels Armee fordert alle Bewohner von Gaza-Stadt auf, das Gebiet zu verlassen und in den Süden des Küstenstreifens zu flüchten. Minister Katz droht der Hamas mit Vernichtung.

Die israelische Armee ruft zur Flucht aus Gaza-Stadt auf. Quelle: ddp

Nach der Ankündigung einer Offensive auf Gaza-Stadt hat das israelische Militär die Einwohner offiziell zur Flucht aufgefordert. Die Armee veröffentlichte am Dienstag einen Evakuierungsaufruf.

Darin heißt es, Israels Armee werde in der Stadt "mit großer Intensität vorgehen", um die Hamas zu besiegen, wie sie es bereits im gesamten Gazastreifen getan habe. Die Armee gab auch eine Nummer an, für den Fall, dass die Menschen auf Straßensperren der Hamas stoßen oder anderweitig von den Islamisten an der Flucht gehindert würden.

Viele Menschen in Gaza haben weder Kraft noch Mittel für eine weitere Flucht, berichtet ZDF-Korrespondent Reichart. Derweil gebe es Spekulationen über einen Waffenstillstandsplan. 08.09.2025 | 2:25 min

Dem Aufruf zufolge sollten sich die Menschen nach Al-Mawasi in den Süden begeben. Das Gebiet war während des Gaza-Kriegs von Israel als "humanitäre Zone" ausgewiesen worden. In der Vergangenheit hatte das israelische Militär aber auch dort mehrfach angegriffen.

Israel droht Hamas mit Vernichtung

Bereits am Montag hatte Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu die Bewohner von Gaza-Stadt zum Verlassen des Gebiets gedrängt:

Sie wurden gewarnt, verschwinden Sie von dort. „ Benjamin Netanjahu, Israels Regierungschef

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz drohte am Morgen erneut der Hamas: Sollten die Islamisten ihre Waffen nicht niederlegen und alle Geiseln freilassen, würden sie sowie die Stadt Gaza vernichtet. Israels Armee habe am Montag dort 30 Hochhäuser zerstört, um die Infrastruktur von Terrororganisationen zu vernichten und den Weg für Israels einrückende Truppen zu ebnen.

Israels Armee intensiviert ihre Offensive in Gaza und hat auch Hochhäuser bombardiert. Die Bevölkerung von Gaza-Stadt wurde per Flugblatt aufgerufen, das Gebiet zu evakuieren. 06.09.2025 | 2:18 min

Israels Regierung beabsichtigt nach eigenen Angaben, die Stadt Gaza militärisch vollständig einzunehmen. Nach jüngsten Schätzungen haben sich dort bis zuletzt rund eine Million Menschen aufgehalten. Netanjahu sagte am Sonntag, bislang hätten rund 100.000 Palästinenser den Ort verlassen. Hilfsorganisationen warnen vor einer weiteren Verschärfung der ohnehin katastrophalen Lage der Zivilbevölkerung.

