Israels Botschafter verurteilt Ausladung von Dirigent Shani

Ein Musikfestival im belgischen Gent lädt den israelischen Dirigenten Lahav Shani kurzfristig aus. Israels Botschafter Ron Prosor verurteilt das Vorgehen scharf.

"Das ist purer Antisemitismus", kritisiert Botschafter Prosor die Ausladung. Quelle: epa | CLEMENS BILAN

Der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, hat die Ausladung der Münchner Philharmoniker mit dem israelischen Dirigenten Lahav Shani von einem belgischen Festival als "puren Antisemitismus" bezeichnet.

"Die Musiker, Besucher und Sponsoren des Festivals kommen aus aller Welt. Ausgerechnet der Dirigent aus Israel wird jedoch ausgeladen - das ist purer Antisemitismus", sagte Prosor den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Der israelische Dirigent Lahav Shani. Quelle: dpa

Die Veranstalter in Gent "hätten nicht deutlicher machen können, dass Juden dort unerwünscht sind", sagte Prosor.

Veranstalter zweifelt an Shani

Das Flanders Festival Ghent hatte die kurzfristige Absage des für den 18. September geplanten Konzertes damit begründet, dass der in Tel Aviv geborene Shani auch Musikdirektor des Israel Philharmonic Orchestra ist.

"Im Lichte seiner Rolle als Chefdirigent des Israel Philharmonic Orchestras sind wir nicht in der Lage, für die nötige Klarheit über seine Haltung dem genozidalen Regime in Tel Aviv gegenüber zu sorgen", heißt es in einer Erklärung auf der Homepage des Festivals.

Die israelischen Kampfhandlungen sind in öffentlichen Debatten der Kulturbranche zu Gaza deutlich präsenter als das Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 in Israel, das den Gaza-Krieg auslöste.

Publizist: "Sehr nah an Antisemitismus"

Der in Tel Aviv geborene Publizist Meron Mendel, Leiter des Bildungszentrums Anne Frank in Frankfurt, ist selbst Kritiker der israelischen Regierung unter Benjamin Netanjahu und deren Kriegsführung im Gazastreifen.

Aber die Absage an Shani aus Gent nennt auch er einen Skandal. "Wenn man die Regierung Netanjahus mit allen jüdischen Israelis - unabhängig ihrer politischen Haltung - praktisch gleichsetzt, ist man schon sehr nah an Antisemitismus."

