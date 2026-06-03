Mehr eigene Chips und Rechenzentren:EU will bei digitaler Infrastruktur unabhängig werden
Zu große Abhängigkeit von den USA und China: Die EU-Kommission plant ein Gesetzespaket für mehr heimische Chips und KI-Rechenzentren. Ziel ist die digitale Souveränität.
Die EU-Kommission will mit einem Gesetzespaket dafür sorgen, dass Europa unabhängiger von digitaler Infrastruktur aus den USA und China wird. Dafür soll unter anderem die Nachfrage nach europäischen Halbleitern wachsen. Das geht aus einem Vorschlag der Brüsseler Behörde hervor.
Europa will Zahl der KI-Rechenzentren verdreifachen
Zudem soll der öffentliche Sektor in Deutschland und anderen Mitgliedsländern bei der Speicherung von sensiblen Daten in Clouddiensten sorgfältig auswählen, wem die Daten anvertraut werden, und mehr auf europäische Lösungen setzen.
Auch Europas Industrie für Künstliche Intelligenz soll durch neue KI-Zentren stärker werden. Ziel sei es, die Kapazität von Rechenzentren in Europa in den nächsten fünf bis sieben Jahren zu verdreifachen, teilte die EU-Kommission mit.
Tech-Giganten beherrschen Europas Cloud-Markt
Hintergrund sind unter anderem Sorgen, China oder die USA könnten durch Sanktionen oder Exportkontrollen das Angebot von Tech-Firmen für europäische Kunden einschränken - oder die europäische Industrie dauerhaft abgehängt werden.
So werden etwa über 70 Prozent des europäischen Cloud-Marktes von nur drei US-Giganten beherrscht. Bei der Herstellung von Chips stagniert Europas Marktanteil bei rund zehn Prozent.
Von der Leyen: Stärken in Souveränität umwandeln
Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, teilte mit:
"Europa verfügt über das Talent, die Spitzenforschung, die industrielle Basis und den Binnenmarkt. Gemeinsam müssen wir diese Stärken in technologische Souveränität umwandeln."
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