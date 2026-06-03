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Ausland

EU will bei digitaler Infrastruktur unabhängig werden

Mehr eigene Chips und Rechenzentren:EU will bei digitaler Infrastruktur unabhängig werden

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Zu große Abhängigkeit von den USA und China: Die EU-Kommission plant ein Gesetzespaket für mehr heimische Chips und KI-Rechenzentren. Ziel ist die digitale Souveränität.

Server mit einem Rechenzentrum

Wieviel Energie braucht KI? Vor allem das Training ist sehr energieintensiv. Reicht unsere Energie für die Rechenzentren? KI kann aber auch beim Energiesparen helfen, indem Abwärme genutzt wird.

04.05.2026 | 3:27 min

Die EU-Kommission will mit einem Gesetzespaket dafür sorgen, dass Europa unabhängiger von digitaler Infrastruktur aus den USA und China wird. Dafür soll unter anderem die Nachfrage nach europäischen Halbleitern wachsen. Das geht aus einem Vorschlag der Brüsseler Behörde hervor.

Europa will Zahl der KI-Rechenzentren verdreifachen

Zudem soll der öffentliche Sektor in Deutschland und anderen Mitgliedsländern bei der Speicherung von sensiblen Daten in Clouddiensten sorgfältig auswählen, wem die Daten anvertraut werden, und mehr auf europäische Lösungen setzen.

Auch Europas Industrie für Künstliche Intelligenz soll durch neue KI-Zentren stärker werden. Ziel sei es, die Kapazität von Rechenzentren in Europa in den nächsten fünf bis sieben Jahren zu verdreifachen, teilte die EU-Kommission mit.

Tech-Giganten beherrschen Europas Cloud-Markt

Hintergrund sind unter anderem Sorgen, China oder die USA könnten durch Sanktionen oder Exportkontrollen das Angebot von Tech-Firmen für europäische Kunden einschränken - oder die europäische Industrie dauerhaft abgehängt werden.

So werden etwa über 70 Prozent des europäischen Cloud-Marktes von nur drei US-Giganten beherrscht. Bei der Herstellung von Chips stagniert Europas Marktanteil bei rund zehn Prozent.

Ein Computer mit Binärcode und leuchtenden Drahtverbindungen.

In den USA sind große Datenzentren ein Milliardenmarkt, der von der Trump-Regierung gefördert wird. Der Wasserverbrauch der Rechenzentren könnte Dürren, zum Beispiel in Wyoming, verschlimmern.

22.04.2026 | 6:28 min

Von der Leyen: Stärken in Souveränität umwandeln

Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, teilte mit:

Wir können es uns nicht leisten, bei den Technologien, die den Betrieb unserer Krankenhäuser, die Stabilität unserer Energienetze und die Sicherheit unserer Dienste gewährleisten, von anderen abhängig zu sein.

Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission

"Europa verfügt über das Talent, die Spitzenforschung, die industrielle Basis und den Binnenmarkt. Gemeinsam müssen wir diese Stärken in technologische Souveränität umwandeln."

Baden-Württemberg, Heilbronn: Architekt Jacob van Rijs (l-r), Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel, Bundesdigitalminister Karsten Wildberger, Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt Dorothee Bär, Reinhold Geilsdörfer (Vorsitzender der Schwarz Stiftung), Bundeskanzler Friedrich Merz, Gerd Chrzanowski (Schwarz Gruppe), der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann, die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut, der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl und IPAI Geschäftsführer Moritz Gräter beim Spatenstich zum IPAI Campus. Im Rahmen seines Antrittsbesuches nimmt Bundeskanzler Merz beim ersten Spatenstich für den IPAI Campus in Heilbronn teil. Auf dem 30 Hektar großen Areal entsteht ab sofort ein zukunftsweisendes KI-Quartier, das Forschung, Anwendung und industriellen Transfer im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) auf europäischer Ebene maßgeblich vorantreiben soll. Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa

Europas größtes KI-Ökosystem in Heilbronn: Ein kreisrunder Campus, so groß wie 42 Fußballfelder, vereint Forschung, Entwicklung und Unternehmen an einem Ort.

21.10.2025 | 2:26 min
Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete heute in Europa am 03.06.2026 um 16:00 Uhr.
Themen
Künstliche IntelligenzEuropäische Union

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