EU will bei digitaler Infrastruktur unabhängig werden

Zu große Abhängigkeit von den USA und China: Die EU-Kommission plant ein Gesetzespaket für mehr heimische Chips und KI-Rechenzentren. Ziel ist die digitale Souveränität.

Wieviel Energie braucht KI? Vor allem das Training ist sehr energieintensiv. Reicht unsere Energie für die Rechenzentren? KI kann aber auch beim Energiesparen helfen, indem Abwärme genutzt wird. 04.05.2026 | 3:27 min

Die EU-Kommission will mit einem Gesetzespaket dafür sorgen, dass Europa unabhängiger von digitaler Infrastruktur aus den USA und China wird. Dafür soll unter anderem die Nachfrage nach europäischen Halbleitern wachsen. Das geht aus einem Vorschlag der Brüsseler Behörde hervor.

Europa will Zahl der KI-Rechenzentren verdreifachen

Zudem soll der öffentliche Sektor in Deutschland und anderen Mitgliedsländern bei der Speicherung von sensiblen Daten in Clouddiensten sorgfältig auswählen, wem die Daten anvertraut werden, und mehr auf europäische Lösungen setzen.

Auch Europas Industrie für Künstliche Intelligenz soll durch neue KI-Zentren stärker werden. Ziel sei es, die Kapazität von Rechenzentren in Europa in den nächsten fünf bis sieben Jahren zu verdreifachen, teilte die EU-Kommission mit.

Tech-Giganten beherrschen Europas Cloud-Markt

Hintergrund sind unter anderem Sorgen, China oder die USA könnten durch Sanktionen oder Exportkontrollen das Angebot von Tech-Firmen für europäische Kunden einschränken - oder die europäische Industrie dauerhaft abgehängt werden.

So werden etwa über 70 Prozent des europäischen Cloud-Marktes von nur drei US-Giganten beherrscht. Bei der Herstellung von Chips stagniert Europas Marktanteil bei rund zehn Prozent.

In den USA sind große Datenzentren ein Milliardenmarkt, der von der Trump-Regierung gefördert wird. Der Wasserverbrauch der Rechenzentren könnte Dürren, zum Beispiel in Wyoming, verschlimmern. 22.04.2026 | 6:28 min

Von der Leyen: Stärken in Souveränität umwandeln

Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, teilte mit:

Wir können es uns nicht leisten, bei den Technologien, die den Betrieb unserer Krankenhäuser, die Stabilität unserer Energienetze und die Sicherheit unserer Dienste gewährleisten, von anderen abhängig zu sein. „ Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission

"Europa verfügt über das Talent, die Spitzenforschung, die industrielle Basis und den Binnenmarkt. Gemeinsam müssen wir diese Stärken in technologische Souveränität umwandeln."

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Quelle: dpa