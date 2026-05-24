Abwärme liefert Energie für Häuser:Rechenzentrum als Heizung für ein Neubaugebiet
von Alexandru Danaila und Claudia Krafczyk
Rechenzentren benötigen viel Strom - können aber auch Energie sparen helfen. In Hattersheim am Main wird Abwärme zum Heizen für ein Neubaugebiet verwendet. Ein Projekt mit Zukunft?
Im hessischen Hattersheim bei Frankfurt am Main betreibt der japanische Konzern NTT Data sieben Rechenzentren. Vom kleinen Handwerksbetrieb bis hin zu großen Cloud-Anbietern nutzen 1.000 IT-Kunden deren Mietserver. Die Anlagen produzieren dabei auch große Hitze und müssen permanent gekühlt werden. Das verbraucht viel Strom - rund doppelt so viel wie ganz Hattersheim, so der Klimamanager der Stadt.
Die Abwärme von Rechenzentren verpufft normalerweise ungenutzt. Nicht so in Hattersheim: Damit werden nun im Neubaugebiet in der Nähe der Anlagen 600 Haushalte beheizt. Die Abwärme der Rechenzentren wird dafür in ein Nahwärmenetz eingespeist. Gemeinsam mit dem städtischen Klimaschutzmanager und dem Energieversorger Mainova hat NTT Data das Projekt umgesetzt.
Wie funktioniert das Heizen mit Abwärme?
Mittels unterirdischer Leitungen wird Wasser durch die Kühlung der Rechenzentren geführt und dadurch erwärmt. Anschließend leiten Pumpen das warme Wasser ins Neubaugebiet. Bereits bei der Bauplanung des Gebiets stand fest, wo dafür die Rohre verlegt werden sollen. Kein Haus benötigt dort eine eigene Gas- oder Ölheizung - auch eigene Wärmepumpen sind nicht nötig.
Großflächiger Ausbau des Abwärmenetzes noch schwierig
Bislang können allerdings nur drei bis sechs Prozent der gesamten Abwärme genutzt werden. Will man mehr erreichen, müssten in der Stadt weitere Rohre verlegt werden. Da sieht Bürgermeister Klaus Günter Schindling (CDU) technische Grenzen:
"Wenn man mit 60 Grad in die Fernwärmeleitung geht und mit jedem Kilometer die Temperatur abnimmt, kommen irgendwann vielleicht nur noch zehn Grad in den Haushalten an", erklärt Schindling. In solchen Fällen rechnet sich das Projekt ökonomisch nicht mehr für die Anwohner. Die eigene Wärmepumpe ist dann günstiger.
Räumliche Nähe ist entscheidend
In Berlin-Spandau gibt es seit 2025 das Vorzeigeprojekt: "Das Neue Gartenfeld". Dort versorgt NTT Data ein komplettes Wohnquartier aus zwei Rechenzentren mit mehr als acht Megawatt Abwärme.
Das Fazit: Je näher Rechenzentrum und Wohn- oder andere zu beheizende Projekte zusammenliegen, desto effizienter wird die Abwärmenutzung.
Enormer Energiebedarf von Rechenzentren
Solche Projekte könnten in Zukunft womöglich breiter genutzt werden. Denn laut einer Prognose der Internationalen Energieagentur könnte sich der Energiebedarf von Rechenzentren bis 2030 verdoppeln und damit auch noch mehr Abwärme freigesetzt werden.
Vor allem rechenintensive KI-Anwendungen benötigen riesige Rechenzentren. "Wir werden in immer mehr Bereichen Künstliche Intelligenz und Large Language Models benutzen. Das wird den Energieverbrauch erhöhen", stellt Prof. Ralf Herbrich vom Hasso-Plattner-Institut in Potsdam klar.
Hattersheim will Abwärme auch fürs Freibad nutzen
In Hattersheim bringen die Rechenzentren außer der Wärme ins Neubaugebiet auch Geld in die Stadtkasse. Die Gewerbesteuereinnahmen stiegen von 6,6 Millionen Euro (2016) auf inzwischen 24 Millionen Euro im Jahr 2024. Dadurch kann die Stadt auch außerhalb des Neubaugebiets investieren.
Claudia Krafczyk ist Redakteurin der ZDF-Sendung WISO.
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