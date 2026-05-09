Wirtschaft im Wandel:Wie Offenbach Arbeitsplätze in die Stadt holt
von Louisa Beer
Strukturwandel - das hat in Offenbach am Main lange Abschwung bedeutet. Doch jetzt ändert sich die Richtung: Die Stadt erlebt einen wirtschaftlichen Aufschwung.
In Offenbach kennen sie sich aus mit wirtschaftlichem Auf und Ab: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts bekannt als industrielle Lederstadt mit tausenden Arbeitsplätzen, ab den späten 1970er Jahren der Bruch: Strukturwandel und Werksschließungen. Rund 80 Prozent der Industriearbeitsplätze gingen verloren. Zurück blieb eine Stadt, die mit dem Wandel offenbar auch den wirtschaftlichen Anschluss verlor.
Offenbach erlebt Aufschwung
Doch wer jetzt durch Offenbach fährt, sieht Baukräne und neue Gebäude. Auch die Zahlen zeigen einen Aufwärtstrend: Im Jahr 2025 gab es nach Angaben der Stadt so viele Arbeitsplätze wie seit 51 Jahren nicht mehr, insgesamt 53.710. Den niedrigsten Stand gab es 2005 mit 44.302 Stellen, seitdem ging es langsam bergauf.
Trotzdem ist die Arbeitslosigkeit mit 9,6 Prozent weiterhin hoch und liegt deutlich über dem Bundesschnitt von 6,4 Prozent. Für Finanzprofessor Andreas Hackethal ein klassisches Phänomen für eine "Ankunftsstadt" wie Offenbach.
Warum Firmen von Frankfurt nach Offenbach ziehen
Die Stadt setze demnach folgerichtig auf weitere Unternehmensansiedlungen, mehr Kinderbetreuung und höhere Wohn- und Lebensqualität.
Auch das wirtschaftlich starke Frankfurt am Main spielt beim Wachstum Offenbachs eine Rolle: Dort seien die Flächen knapp und die Preise hoch. Der Konzern SAMSON AG verlagert seinen Sitz deshalb aus Frankfurt nach Offenbach.
Flächen und schnelle Verwaltung als Standortvorteil
Oberbürgermeister Felix Schwenke (SPD) sieht Offenbachs Vorteil nicht in den vergleichsweise niedrigen Preisen, sondern in der "Verfügbarkeit von Flächen." Denn die Stadt habe ihre Strategie geändert: Früher seien viele ehemalige Industrieareale in Wohngebiete umgewandelt worden. Heute sichere Offenbach diese Flächen für die wirtschaftliche Nutzung. Die Logik dahinter: ohne Raum für Firmen keine Arbeitsplätze.
Mindestens genauso wichtig ist laut Schwenke die Geschwindigkeit. Mittlerweile in seiner zweiten Amtszeit hat der junge Oberbürgermeister eine zentrale Idee: Die Verwaltung müsse schneller werden.
Innovationscampus stärkt Offenbachs Wirtschaft
Der "Innovationscampus" im Osten Offenbachs macht den Wandel sichtbar: Auf dem 36 Hektar großen Gelände eines ehemaligen Chemieunternehmens baut die SAMSON AG ihre "Fabrik der Zukunft". Nach eigenen Angaben ist es das größte Innovationsprojekt der Firmengeschichte, über 400 Millionen Euro schwer. Auch das Biotech-Unternehmen BioSpring baut dort.
Auch politisch verschiebt sich etwas: Bei der letzten Kommunalwahl im März 2026 kam die SPD auf rund ein Drittel der Stimmen, die Ergebnisse der AfD halbierten sich. Gleichzeitig ist Offenbach laut Kriminalstatistik die sicherste Großstadt Hessens, deutschlandweit auf Platz 4.
Nach Jahrzehnten der Krise könnte es also wieder einen Strukturwandel geben.
Wichtiger Hinweis in eigener Sache
Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.
Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zum Thema Wirtschaft
Ausgleich für hohe Energiekosten:Bundesrat stoppt Entlastungsprämie für Arbeitnehmermit Video2:49
Iran-Krieg und gesperrte Pipeline:Hohe Preise für Bitumen: Straßenbau in Deutschland gebremstvon Sina Mainitz und Aurelius Hausmit Video0:46
Apps am Bau:Wo Künstliche Intelligenz im Handwerk helfen könntevon Alexander Schwinningmit Video1:30
- Grafiken
BIP, Inflation, Arbeitslosigkeit:Ein Jahr Kanzler Merz: Geht's der Wirtschaft besser?von Robert Meyer, Moritz Zajonzmit Video1:39
Mehr zum Thema Hessen
- FAQ
Eröffnung des Neubaus:Neues Terminal 3 in Frankfurt: Was ändert sich für Reisende?von Louisa Beermit Video1:35
Pilotprojekt mehrerer Länder:Wenn das Finanzamt die Steuererklärung für die Bürger machtvon Susanne Biedenkopf-Kürtenmit Video3:05
Genaue Ursache noch unklar:Runkel: Drei Tote bei Unglück in Lederfabrik in Hessenmit Video0:23
Sperrung zwischen Fulda und Hanau:ICE fährt gegen Baggerarm - Baggerfahrer verletztmit Video0:38