Der Frankfurter Flughafen bekommt ein neues Terminal. Was hat es gekostet? Was ändert sich für Passagiere? Und war der Neubau nötig? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Neues Terminal 3 in Frankfurt: Was ändert sich für Reisende?

Der Bau des milliardenschweren Projekts verlief nahezu reibungslos. Ausbaugegner kritisieren die Größe und den Bau-Zeitpunkt des Komplexes. 21.04.2026 | 2:46 min

An Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt am Main eröffnet an diesem Mittwoch mit einem Festakt das neue Terminal 3 - einen Tag später sollen dort die ersten Flugzeuge abfliegen. Bis zu 19 Millionen Passagiere können hier künftig jährlich starten und landen; bei Bedarf sogar bis zu 25 Millionen. Wäre das Terminal ein eigener Flughafen, würde er sich in Deutschland auf Platz fünf einordnen - unter anderem hinter Berlin und Düsseldorf.

Was hat der Bau gekostet?

Die Flughafengesellschaft investierte insgesamt rund vier Milliarden Euro. Damit gilt das neue Gebäude nach Angaben von Fraport als das größte privatfinanzierte Infrastrukturprojekt Europas. Die Bauzeit belief sich auf gut zehn Jahre, der Spatenstich fand im Oktober 2015 statt. Geplant waren Kosten zwischen 2,5 und 3 Milliarden Euro sowie eine Eröffnung bereits im Jahr 2022. Der Bau hat sich vor allem wegen der Covid-Pandemie verzögert.

Vor der Eröffnung lief Anfang des Jahres zunächst ein Testbetrieb: Rund 8.000 Freiwillige simulierten den Flughafenalltag vom Check-in bis zum Boarding.

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Was ändert sich für Reisende am Terminal 3?

Schneller, moderner, angenehmer - so beschreibt der Flughafenbetreiber das neue Terminal. Dazu gehören auch eine Kunstinstallation an der Hallendecke und bunte Sitzgelegenheiten.

Vor allem fällt am neuen Terminal die Technik auf: Es gibt eine automatisierte Gepäckabgabe und neue Sicherheitskontrollen mit CT-Scannern. Diese funktionieren ähnlich wie ein medizinisches CT und erstellen dreidimensionale Bilder des Handgepäcks. So können Laptops und Flüssigkeiten im Rucksack bleiben.

Durch klare Schilder und Wege soll auch die Orientierung einfacher sein als in den anderen Terminals.

Spare ich Zeit und kann später kommen?

Die neuen Scanner ermöglichen laut Fraport schnellere und gleichmäßigere Kontrollen, weil weniger nachkontrolliert werden müsse. Trotzdem gilt: Die Wartezeit hängt weiterhin davon ab, wie viel gerade am Flughafen los ist. Zudem brauchen auch die neuen Wege und Abläufe Eingewöhnungszeit.

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Welche Airlines fliegen von Terminal 3?

Von Terminal 3 starten vor allem die 57 Airlines, die bisher von Terminal 2 gestartet sind - ausgenommen sind die Lufthansa-Gruppe und Maschinen der Star Alliance. Im Sommer 2027 kommt Condor hinzu. Der Umzug passiert nicht auf einmal, sondern in vier Wellen.

Für Reisende heißt das: Je nach Abflugdatum kann sich das Terminal ändern. Wenn Terminal 3 vollständig in Betrieb ist, soll das Terminal 2 komplett saniert werden.

Wie komme ich zum Terminal 3?

Reisende können das Terminal mit Auto oder Bus erreichen. Allerdings gibt es keinen eigenen Bahnanschluss. Wer mit dem Zug anreist, fährt zunächst bis Terminal 1 und steigt dort in die neue Sky-Line-Bahn um. Diese verbindet im Zwei-Minuten-Takt alle Terminals miteinander.

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War der Neubau am Frankfurter Flughafen notwendig?

Über diese Frage wird seit Jahren diskutiert. Kritiker von Umweltverbänden und Bürgerinitiativen sehen in dem Terminal ein überdimensioniertes Projekt und warnen vor zusätzlichen Belastungen für Klima und Anwohner.

Fraport-Vorstandschef Stefan Schulte hält dagegen: "Das Projekt ist für den Frankfurter Flughafen und damit auch für die Luftverkehrswirtschaft in Deutschland sehr, sehr wichtig. Das Mobilitätsbedürfnis der Bevölkerung, aber auch die Wirtschaft wächst weiter und das ist wichtig für […] den direkten Anschluss Deutschlands an die Welt."

Die Fraport hofft auf zunehmenden Flugverkehr in der Zukunft: Nach der Sanierung von Terminal 2 sollen alle drei Terminals für den Flugverkehr am Drehkreuz Frankfurt zur Verfügung stehen.

Quelle: Mit Material von dpa