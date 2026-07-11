Meta zieht KI-Bildfunktion "Muse Image" nach Kritik zurück

Nur vier Tage nach dem Start zieht Meta seine KI-Bildfunktion "Muse Image" nach massiver Kritik wieder zurück. Sie war ohne Zustimmung der Nutzer aktiviert.

Meta stoppt seine umstrittene KI-Bildfunktion. "Muse Image" erstellte Bilder aus Instagram-Konten - und war standardmäßig für alle Nutzer aktiviert. 10.07.2026 | 0:44 min

Der Facebook-Mutterkonzern Meta hat eine erst vor wenigen Tagen eingeführte Funktion zur Erstellung von Bildern mit Künstlicher Intelligenz (KI) nach massiver Kritik wieder eingestellt. Mit dem Werkzeug konnten Nutzer Bilder auf Basis öffentlicher Instagram-Konten generieren. Das Unternehmen teilte am Freitag (Ortszeit) mit, man habe auf die Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes reagiert.

Wir haben das Feedback gehört, dass diese Funktion ihr Ziel verfehlt hat, daher ist sie nicht mehr verfügbar. „ Erklärung von Meta

Meta rudert nach Protesten zurück

Meta hatte die Anwendung "Muse Image" erst am Dienstag als Teil seines KI-Chatbots auf den Markt gebracht. Die Funktion stieß jedoch umgehend auf Widerstand, da sie für die Nutzer standardmäßig aktiviert war. Die US-Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA und mehrere Prominente riefen daraufhin dazu auf, das Werkzeug manuell abzuschalten.

Die Gewerkschaft kritisierte die automatische Zustimmung als inakzeptabel und als Fehleinschätzung der öffentlichen Stimmung. SAG-AFTRA begrüßte Metas Schritt, die Funktion schließlich wieder einzustellen.

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Quelle: Reuters