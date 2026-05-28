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Instagram, WhatsApp und Facebook: Meta kündigt Plus-Modelle an

Instagram, WhatsApp und Facebook:Meta kündigt kostenpflichtige Plus-Modelle für Apps an

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Meta will kostenpflichtige Abos für Facebook, Instagram und WhatsApp einführen und verspricht mehr Funktionen und Personalisierung. Offen bleibt die Frage nach dem Preis.

16.05.2024, Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin: Die Apps Instagram, Facebook und WhatsApp sind auf dem Display eines Smartphones vor dem Logo des Internetkonzerns Meta zu sehen.

Der US-Konzern Meta führt für Facebook, Instagram und WhatsApp kostenpflichtige Angebote ein. Nutzer dieser "Plus"-Angebote sollen mehr Funktionen erhalten.

28.05.2026 | 0:39 min

Der US-Konzern Meta führt für seine wichtigsten Apps ein Bezahl-Angebot ein, das Nutzern mehr Funktionen und Inhalte bieten soll. Facebook Plus, Instagram Plus und WhatsApp Plus würden weltweit eingeführt, kündigte Meta-Produktchefin Naomi Gleit am Mittwoch in einem auf Instagram veröffentlichten Video an. Mit dem Angebot will sich der Konzern offensichtlich finanziell von Werbeeinnahmen unabhängig machen und zusätzliche Einnahmemöglichkeiten auftun.

Instagram Plus und Co.: Zusätzliche Funktionen und mehr Personalisierung

Wer kostenpflichtig Instagram Plus und Facebook Plus abonniert, soll den Angaben zufolge zusätzliche Funktionen nutzen können. Dazu zählten verbesserte Analysen, Statistiken zum erneuten Ansehen von Storys sowie Optionen zur Profilanpassung, erklärte Gleit.

WhatsApp Plus wiederum konzentriere sich auf die Personalisierung und werde unter anderem Premium-Sticker und individuelle Klingeltöne bieten.

Symbolbild

Der Facebook- und Instagram-Mutterkonzern Meta will fast zehn Prozent seiner Belegschaft entlassen. Außerdem sollen etwa 6.000 derzeit unbesetzte Stellen gestrichen werden.

23.04.2026 | 0:33 min

Meta macht keine Angaben zu Preisen

Angaben zum Preismodell machte Gleit nicht. Medienberichten zufolge sollen Instagram Plus und Facebook Plus 3,99 Dollar (etwa 3,44 Euro) pro Monat kosten. Für WhatsApp Plus sollen demnach monatlich 2,99 Dollar (etwa 2,58 Euro) fällig werden.

Längerfristig plant Meta seiner Produktchefin zufolge, die verschiedenen Angebote unter einer einzigen Marke namens Meta One zusammenzuführen.

Jochen Breyer steht neben einer futuristisch gekleideten Frau. Im Hintergrund zeigt eine projizierte Hand auf den Zuschauer.

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26.05.2026 | 43:46 min

Versionen ohne Werbung seit 2023 in Europa abonnierbar

In Europa hatte Meta 2023 bereits kostenpflichtige Versionen von Facebook und Instagram eingeführt, bei denen es keine Werbung gibt. Damit wollte der US-Konzern den EU-Datenschutzvorschriften nachkommen. Nutzer haben die Wahl zwischen einem kostenpflichtigen Angebot ohne Werbung und einer kostenlosen Variante mit Werbung.

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Quelle: AFP
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress am 28.05.2026 um 11:41 Uhr in dem Beitrag "Meta führt Bezahl-Angebot für Apps ein".
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