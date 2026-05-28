Instagram, WhatsApp und Facebook: Meta kündigt Plus-Modelle an

Meta will kostenpflichtige Abos für Facebook, Instagram und WhatsApp einführen und verspricht mehr Funktionen und Personalisierung. Offen bleibt die Frage nach dem Preis.

Der US-Konzern Meta führt für Facebook, Instagram und WhatsApp kostenpflichtige Angebote ein. Nutzer dieser "Plus"-Angebote sollen mehr Funktionen erhalten. 28.05.2026 | 0:39 min

Der US-Konzern Meta führt für seine wichtigsten Apps ein Bezahl-Angebot ein, das Nutzern mehr Funktionen und Inhalte bieten soll. Facebook Plus, Instagram Plus und WhatsApp Plus würden weltweit eingeführt, kündigte Meta-Produktchefin Naomi Gleit am Mittwoch in einem auf Instagram veröffentlichten Video an. Mit dem Angebot will sich der Konzern offensichtlich finanziell von Werbeeinnahmen unabhängig machen und zusätzliche Einnahmemöglichkeiten auftun.

Instagram Plus und Co.: Zusätzliche Funktionen und mehr Personalisierung

Wer kostenpflichtig Instagram Plus und Facebook Plus abonniert, soll den Angaben zufolge zusätzliche Funktionen nutzen können. Dazu zählten verbesserte Analysen, Statistiken zum erneuten Ansehen von Storys sowie Optionen zur Profilanpassung, erklärte Gleit.

WhatsApp Plus wiederum konzentriere sich auf die Personalisierung und werde unter anderem Premium-Sticker und individuelle Klingeltöne bieten.

Der Facebook- und Instagram-Mutterkonzern Meta will fast zehn Prozent seiner Belegschaft entlassen. Außerdem sollen etwa 6.000 derzeit unbesetzte Stellen gestrichen werden. 23.04.2026 | 0:33 min

Meta macht keine Angaben zu Preisen

Angaben zum Preismodell machte Gleit nicht. Medienberichten zufolge sollen Instagram Plus und Facebook Plus 3,99 Dollar (etwa 3,44 Euro) pro Monat kosten. Für WhatsApp Plus sollen demnach monatlich 2,99 Dollar (etwa 2,58 Euro) fällig werden.

Längerfristig plant Meta seiner Produktchefin zufolge, die verschiedenen Angebote unter einer einzigen Marke namens Meta One zusammenzuführen.

Likes, Wut und Milliardenprofite: Jochen Breyer blickt hinter die Macht der Algorithmen und zeigt, wie Social Media Politik, Kinder und Gesellschaft beeinflusst. 26.05.2026 | 43:46 min

Versionen ohne Werbung seit 2023 in Europa abonnierbar

In Europa hatte Meta 2023 bereits kostenpflichtige Versionen von Facebook und Instagram eingeführt, bei denen es keine Werbung gibt. Damit wollte der US-Konzern den EU-Datenschutzvorschriften nachkommen. Nutzer haben die Wahl zwischen einem kostenpflichtigen Angebot ohne Werbung und einer kostenlosen Variante mit Werbung.

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Unser Nachrichtenangebot - jetzt als bevorzugte Quelle bei Google Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.



Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.



→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.