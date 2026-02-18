Scrollen ohne Ende:Was Social Media mit dem Gehirn macht
Meta-Chef Zuckerberg muss sich vor Gericht dem Vorwurf stellen, seine Social-Media-Apps seien suchtfördernd. Ab wann spricht man von einer Sucht und was macht das mit dem Gehirn?
Nur mal kurz auf Instagram, Tiktok und Co. und plötzlich ist eine Stunde rum und das Kopfweh da. In einem historischen Prozess in Los Angeles zum Suchtpotential von sozialen Medien muss sich derzeit neben Meta auch Google verantworten. Aber auch in Deutschland diskutieren SPD und CDU über ein Social-Media-Verbot für bestimmte Altersgruppen.
Wann wird das Scrollen zur Sucht? Darüber hat ZDFheute live mit dem Psychologen Christian Montag gesprochen. Manfred Patzer-Bönig, Vorsitzender des Fachverbands Medienabhängigkeit e.V. zeigt, wie man zu viel Social-Media-Zeit entgegenwirken kann.
Sehen Sie hier das Video in voller Länge oder lesen Sie es hier in Auszügen.
Ab wann spricht man von einer "Social-Media-Sucht?"
Eine offizielle Diagnose "Social-Media-Sucht" gebe es bislang nicht, sagt Christian Montag. In der Forschung werde jedoch diskutiert, ob sich Kriterien anderer Abhängigkeiten, wie einer Computerspielabhängigkeit, übertragen lassen. Diese seien:
- Kontrollverlust über den Konsum
- Zentrierung des Alltags um soziale Medien
- Unbelehrbarkeit: Negative Folgen von sozialen Medien werden ignoriert
Mediensucht-Experte Patzer-Bönig ergänzt: "Es ist natürlich schwierig, das jetzt irgendwie an Minuten festzumachen". Entscheidend sei, dass das Verhalten zu spürbaren Beeinträchtigungen führe und beispielsweise nicht mehr genug Zeit bleibe, beruflichen und Freizeitaktivitäten nachzukommen, resümieren beide Experten.
Was macht Social Media mit unserem Gehirn?
"Wir wissen, dass durch Likes das ventrale Striatum, das Belohnungssystem des Gehirns aktiviert wird", erklärt Psychologe Christian Montag. Dieses positive Feedback könne dazu führen, dass Nutzende überlegen: "Was muss ich eigentlich tun, um wieder so eine soziale Belohnung zu bekommen? Ach, ich muss ja wieder was posten". Wenn sich dieses Verhalten einmal eingeschlichen habe, sei es sehr schwer, dieses wieder abzulegen, erläutert Montag.
Gerade junge Menschen bis Anfang 20 würden hier zu einem übermäßigen Konsum neigen, weil die "Hirnreifung" noch nicht abgeschlossen sei und die "Selbstregulationsmechanismen" noch nicht vollständig greifen würden. Besonders schwierig werde es auch dadurch, dass das Gehirn bei kurzen Videos beispielsweise auf Tiktok "stakkatoartig" mit neuen Reizen konfrontiert werde. Das Gehirn springe darauf sehr stark an, so Montag.
Was hilft gegen zu viel Social Media?
Wenn man etwas am eigenen Konsum verändern wolle, gebe es eine Menge Möglichkeiten, erklärt Patzer-Bönig. Dazu gehören:
- "Digital-Detox" Apps auf dem Smartphone aktivieren
- Push-Benachrichtigungen abstellen
- Die Farbeinstellungen ändern und das Display "auf grau stellen"
- Alternative Wecker nutzen
Doch bei ausgeprägter Problematik reiche das oft nicht aus. In der Beratung zeige sich, dass Betroffene von "sozialem Rückzug" und "Gereiztheit" berichteten, Freundschaften litten. Besonders kritisch sieht er die Nutzung durch Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren: "Soziale Medien wurden nie für Kinder konzipiert." Er spricht sich daher für gesetzliche Regulationen von sozialen Medien aus.
Das Interview führte Christian Hoch bei ZDFheute live, zusammengefasst hat es Caroline Kleine-Besten.
Mehr zu Social Media
Debatte um Online-Jugendschutz :Merz signalisiert Offenheit für Social-Media-Verbotmit Video8:53
- Interview
Kinder- und Jugendpsychologin:Social-Media-Verbot "die richtige Wahl"mit Video8:53
Umfrage zeigt zunehmende Sucht:Social-Media-Verbot für Kinder? Debatte nimmt Fahrt aufmit Video0:42
- Interview
Erfahrungen mit Altersgrenze in Australien:"Sozialen Medien den Zugang zu unseren Kindern verbieten"mit Video2:38