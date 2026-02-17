Kinder- und Jugendpsychologin:Social-Media-Verbot "die richtige Wahl"
Kinder- und Jugendpsychologin Isabel Brandhorst spricht sich für ein Social-Media-Verbot für Kinder aus. Im ZDF-Morgenmagazin warnt sie vor Risiken für die psychische Gesundheit.
TikTok, Instagram, Snapchat und Co. - mehr als ein Viertel der Kinder und Jugendlichen nutzt laut einer aktuellen Studie der Krankenkasse DAK Social Media in riskantem oder krankhaftem Ausmaß. In Australien gilt seit Dezember letzten Jahres bereits ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Und auch in Deutschland wird immer wieder über eine Altersbeschränkung diskutiert.
Isabel Brandhorst, Kinder- und Jugendpsychologin und Leiterin einer Forschungsgruppe zu Internetnutzungsstörungen an der Universität Tübingen, spricht sich im ZDF-Morgenmagazin für ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche aus:
Idealisiertes Leben als Risiko
Problematisch sei vor allem die steigende Nutzungsdauer, so Brandhorst:
Je länger sie auf den Plattformen blieben, desto häufiger begegneten ihnen idealisierte Bilder von Welt und Körpern. Das könne Selbstwertgefühl und Körperwahrnehmung beeinträchtigen.
Zwar könne Social Media auch positive Effekte haben: Es mache Spaß, biete Unterhaltung und ermögliche soziale Verbundenheit. Auch Präventionsangebote könnten darüber verbreitet und genutzt werden. Insgesamt zeige die Studienlage jedoch, dass die Nutzung "für viele Kinder und Jugendliche mit negativen Konsequenzen vor allem für die psychische Gesundheit verbunden ist."
Expertin sieht vor allem Eltern in der Verantwortung
Ein Verbot müsse allerdings sorgfältig ausgearbeitet werden. Den Zugang frühzeitig einzuschränken hält sie für sinnvoll, denn ist er erst einmal etabliert, sei eine Umkehr schwierig. "Es kann nur eine Möglichkeit sein, ein solches gesetzliches Verbot zu formulieren. Aber dann muss die Gesellschaft auch gemeinsam daran arbeiten, dass es einen Wandel gibt und dass es dann auch gemeinsam durchgesetzt wird", so Brandhorst.
Besonders die Eltern sieht sie in der Verantwortung. Wichtig sei es, mit Kindern und Jugendlichen im Gespräch zu bleiben und gemeinsam zu reflektieren: Was tut ihnen gut, was nicht? Und welche Rolle spielt die Dauer der Nutzung? Auch über die konsumierten Inhalte sollte gesprochen werden.
Drei Anzeichen für eine Social-Media-Sucht
Ein Suchtverhalten erkennt man laut Brandhorst an drei Kriterien: Erstens, wenn die Kontrolle darüber verloren geht, wann, wie lange, wie häufig oder wo Social Media genutzt wird. Zweitens, wenn soziale Medien andere Lebensbereiche verdrängen und wichtiger werden als Freunde, Schule, Hobbys oder Familie. Drittens, wenn negative Folgen auftreten, etwa nachlassende schulische Leistungen oder zerbrechende Freundschaften. In solchen Fällen sei eine Therapie sinnvoll.
Ansonsten empfiehlt die Expertin eine bewusste Auszeit, ein Social-Media-Detox, also eine zeitlich begrenzte Reduzierung der Nutzung beispielsweise über zwei Wochen.
