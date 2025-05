Smokey Robinson: Ermittlungen nach Vergewaltigungsvorwürfen

Gegen den US-amerikanischen Soulsänger und Musikproduzenten Smokey Robinson ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Dem 85-Jährigen, der maßgeblich zum Erfolg des Plattenlabels Motown Records beigetragen hat, werden sexuelle Übergriffe und Vergewaltigung zur Last gelegt.

Das Los Angeles County Sheriff's Department (LASD) teilte mit, dass die Ermittlungen noch am Anfang stünden und man zunächst keine weiteren Details nennen wolle.

Smokey Robinsons Haushälterinnen verklagen ihn wegen Vergewaltigung

In der vergangenen Woche hatten vier ehemalige Haushälterinnen gegen Robinson geklagt und behauptet, dass der Sänger sie wiederholt sexuell belästigt und vergewaltigt habe, während ihrer Anstellung bei ihm. In der Klage, die beim Los Angeles Superior Court eingereicht wurde, werden mindestens 50 Millionen Dollar Schadenersatz für die angeblichen Übergriffe gefordert, die nach Angaben der Frauen zwischen 2007 und 2024 stattgefunden haben sollen.

Die Polizei teilte nicht mit, ob ihre Untersuchungen mit der Klage der vier Frauen zusammenhängen. Anwälte der Klägerinnen bestätigten der Nachrichtenagentur AFP jedoch, dass ihre Mandantinnen an den Ermittlungen beteiligt sind. Die Frauen verklagen Robinson auf mindestens 50 Millionen Dollar (44,6 Millionen Euro) Schadenersatz.

