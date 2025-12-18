Update am Abend: Ringen in Brüssel und Mäuse für den Speck

Ringen in Brüssel und Mäuse für den deutschen Speck

sie machen es sich nicht leicht. Seit Stunden sitzen die Granden der EU-Mitgliedsstaaten in Brüssel zusammen. Unzählige Tassen Kaffee, Plätzchen, Wasserflaschen später sind sie - zumindest offiziell - nicht weiter gekommen. Wie nur lässt sich die Ukraine angesichts leerer Kassen in Europa und versiegender US-Quellen finanziell unterstützen?

Wolodymyr Selenskyj drängt. Wenn man die Ukraine nicht unterstütze, seien die Chancen hoch, dass sein Land nicht bestehen könne, warnt der ukrainische Präsident.

Dann wird Europa bereits nicht mehr mit Geld, sondern mit Blut bezahlen. „ Wolodymyr Selenskyj

Dabei steht eine Lösung im Raum. Es geht um die so genannten "frozen assets", das eingefrorene russische Staatsvermögen, das zum großen Teil vom Finanzunternehmen Euroclear in Brüssel verwaltet wird. Und deshalb wollen die Belgier zum Beispiel nicht so recht ran an das Geld. Sie fürchten die Rache Russlands, verweisen auf rechtliche und finanzielle Risiken.

Der erklärte Wille jedoch, noch heute zu einer Lösung zu kommen, ist da. Vielleicht bedarf es noch einiger Kaffeekannen, vielleicht gibt es auch erst morgen, am zweiten Gipfeltag eine Entscheidung.

Deutschlandfonds steht

Der Speck ist ausgelegt, jetzt müssen die Mäuse nur noch kommen. Oder vielmehr liegen die Mäuse bereit, Schwarz-Rot hofft nur noch auf frischen Speck für die Wirtschaft. Das soll durch einen "Deutschlandfonds" klappen, den Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) heute vorgestellt hat.

30 Milliarden Euro will die Bundesregierung bereitstellen - um damit private Investitionen anzulocken.

Damit sollen insgesamt rund 130 Milliarden Euro zusätzliche Investitionen stimuliert werden. „ Finanzminister Lars Klingbeil

Geplant ist kein klassischer Staatsfonds. 95 Prozent entfallen laut der staatlichen Förderbank KfW auf neue Garantien. Erreicht werden soll so eine Anschubfinanzierung, etwa um mehr Tempo in die Energiewende hin zu klimafreundlichem Strom zu bringen. Junge, innovative Unternehmen sollen profitieren.

Einreiseerlaubnis für Afghanen

Für über 500 Menschen dürfte 2025 mit einem Seufzer der Erleichterung zu Ende gehen. Alexander Dobrindt (CSU) will 535 Afghanen möglichst noch in diesem Jahr aus Pakistan nach Deutschland holen.

Der Bundesinnenminister hatte - ungeachtet der deutschen Aufnahmezusage im August 2021 - kaum im Amt, die Aufnahmen gestoppt und nur diejenigen einreisen lassen, deren Aufnahmezusage vor Gericht als bindend beurteilt wurde.

Umgestimmt hat Dobrindt nun vielleicht, dass Pakistan angekündigt hatte, die verbliebenen Afghaninnen und Afghanen aus den deutschen Aufnahmeprogrammen ab dem Januar abzuschieben. Für die Menschen, die früher für die Deutschen gearbeitet hatten, im Land der Taliban eine lebensgefährliche Perspektive - das zeigt auch die Dokumentation von Katrin Eigendorf:

Was darüber hinaus wichtig ist

Trump lobt Trump: In einer Rede an die US-Amerikaner hat Trump zum ersten Jahr seiner zweiten Amtszeit Bilanz gezogen. Er lobt vor allem vermeintliche innenpolitische Erfolge und redet Misserfolge klein.

Amokfahrer von Mannheim kommt in Psychiatrie: Neun Monate nach der Amokfahrt in Mannheim ist der Fahrer unter anderem wegen Mordes schuldig gesprochen worden. Er wird in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

No risk, no money: China galt lange als Wachstumsmotor für die deutsche Wirtschaft, nun gilt es als Risiko. Die Konzerne stehen unter Druck. ZDFheute hat nachgefragt: Wie steht es um die Abhängigkeit von China?

Der sportliche Tag

Auslosung bei der Frauen-Champions-League: Wolfsburg trifft im K.-o.-Playoff der Champions League auf die Frauen von Juventus Turin. Auf die Bayern wartet im Viertelfinale der Sieger der Partie Atletico gegen ManUnited.

Real Madrid mal wieder im Chaos: Wie lange kann sich Trainer Xabi Alonso noch halten? Komplizierte Charaktere wie Vini Junior oder Kylian Mbappé im Team machen den Zusammenhalt schwer.

Ein Lichtblick

Nur Sitzgymnastik und Bastelnachmittage? Von wegen - Seniorenheime können noch viel mehr. Das haben vier Häuser im französischen Pontivy vorgemacht. Die Bewohner und Bewohnerinnen treffen sich regelmäßig zur "Old Friends Party" im Club. Ob mit Rollstuhl, Rollator oder zu Fuß - hier zählt nur die Freude an der Musik.

Video des Tages

Während Trump die Zeichen auf Krieg mit Venezuela stellt, zittern die Venezolaner im US-Exil vor der Abschiebung. In Doral, Florida, herrscht Angst vor der neuen US-Politik.

Gesagt

Ich teile diese Narben mit vielen Frauen, die ich liebe. „ Angelina Jolie, Hollywood-Star

Angelina Jolie hatte sich vor mehr als zehn Jahren prophylaktisch beide Brüste abnehmen und später die Eierstöcke entfernen lassen, um ein Krebsrisiko zu senken. Ihre Oma, Tante und Mutter waren an Krebs gestorben. Jetzt zeigte die 50-Jährige ihre Narben in einem französischen Magazin, um anderen Frauen Mut zu machen.

Streaming-Tipps für den Feierabend

"Ich freue mich wahnsinnig auf den Tod - ich finde das sehr befreiend", sagt Rosa von Praunheim in der Dokumentation "Glückskind. Der schwule Filmemacher Rosa von Praunheim". Weggefährten wie der Zeichner Ralf König oder die Produzentin Regina Ziegler würdigen darin den Künstler, der sich selbst als "Glückskind" sah. Rosa von Praunheim ist am Mittwoch im Alter von 83 Jahren gestorben. (arte, 53 Minuten)

Was hat die Menschen in Gesellschaft, Politik, Film, Musik und Sport in diesem ausklingenden Jahr bewegt? Markus Lanz schaut gemeinsam mit Prominenten - und unbekannteren Gästen auf das Jahr 2025 zurück (ZDF, Markus Lanz, 119 Minuten).

