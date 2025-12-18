  3. Merkliste
Sichere Herkunftsländer: EU einig bei Marokko, Tunesien, Ägypten

Marokko, Tunesien und Ägypten:EU einigt sich auf sichere Herkunftsländer

Eigentlich hat Deutschland eine eigene Liste mit sicheren Herkunftsländern. Doch nun hat die EU sich auf eine bindende Liste geinigt. Einzelfallprüfungen soll es aber weiter geben.

Wehende europäische Fahnen, Brüssel, August 2025

Vertreter der EU-Staaten und des Europaparlaments haben sich darauf geeinigt, Asylbewerber leichter und schneller in Drittstaaten abzuschieben.

18.12.2025 | 0:32 min

Aus Deutschland und anderen EU-Staaten soll künftig schneller in die nordafrikanischen Länder Marokko, Tunesien und Ägypten abgeschoben werden. Dafür werden die Staaten zu sicheren Herkunftsländern erklärt, wie aus einer Einigung von Vertretern der EU-Staaten und des Europaparlaments hervorgeht. Auch das Kosovo, Kolumbien sowie die südasiatischen Staaten Indien und Bangladesch sollen demnach zur Liste hinzugefügt werden.

Grundsätzlich sollen auch Länder, die Kandidaten für einen EU-Beitritt sind, als sicher gelten. Dazu würden dann etwa Albanien, Montenegro oder die Türkei gehören können. Allerdings können diese Staaten ausgenommen werden, etwa weil die EU Sanktionen gegen sie verhängt hat oder weil in dem Land ein bewaffneter Konflikt ausgebrochen ist.

Folgende Länder sollen als sichere Herkunftsstaaten gelten:

  • die Mitgliedstaaten der Europäischen Union
  • Beitrittskandidaten für die Europäische Union (u.a. für Albanien, Montenegro und Türkei)
  • Marokko
  • Tunesien
  • Ägypten
  • Bangladesch
  • Kolumbien
  • Indien
  • Kosovo
Quelle: Europäisches Parlament

Weitere Länder können als sicher eingestuft werden

Die EU-Liste kann in der Zukunft auch durch weitere Länder ergänzt werden, heißt es in einer Mitteilung des Europaparlaments. Die EU-Kommission soll die Lage in den Ländern auf der Liste beobachten und reagieren, wenn sich die Umstände ändern. Sie könnte demnach vorübergehend entscheiden, dass ein Land nicht sicher ist.

Parlament und EU-Staaten müssen dem Vorhaben noch formell zustimmen. Normalerweise ist das Formsache, wenn sich die Unterhändler der Institutionen zuvor auf einen Kompromiss geeinigt haben.

Das Foto zeigt ein Schild mit der Aufschrift "Cour de Justice de l'Union Europeene" vor einem Gebäude des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in Luxemburg. Das Foto zeigt ein Schild mit der Aufschrift "Cour de Justice de l'Union Europeene" vor einem Gebäude des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in Luxemburg.

Mit dem jüngsten Urteil des Europäischen Gerichtshofs ist es künftig schwieriger, sichere Herkunftsländer auszuweisen. EU-Staaten müssen die Quellen für ihre Einschätzung offenlegen.

01.08.2025 | 0:21 min

Liste der sicheren Herkunftsländer auch für Deutschland bindend

In Deutschland gibt es bereits eine Liste sogenannter sicherer Herkunftsländer. Die Einstufung soll ebenfalls schnellere Abschiebungen dorthin ermöglichen. Von den Ländern auf der nun beschlossenen EU-Liste waren darauf bisher nur der Kosovo, Albanien und Montenegro als sicher eingestuft.

Die EU-Liste ist bindend für alle Mitgliedstaaten. Gleichzeitig muss dem Vorschlag nach auch weiterhin immer der Einzelfall geprüft werden. Menschen, die aus diesen Ländern kommen und in der EU Schutz suchen, sollen also nicht automatisch abgeschoben werden, bekommen aber ein beschleunigtes Asylverfahren.

In Deutschland gelten derzeit folgende Länder als sichere Herkunftsstaaten:

  • die Mitgliedstaaten der Europäischen Union
  • Albanien
  • Bosnien und Herzegowina
  • Georgien
  • Ghana
  • Kosovo
  • Nordmazedonien
  • Montenegro
  • Republik Moldau
  • Senegal
  • Serbien

Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete heuteXPress in dem Beitrag "EU einigt sich auf schärfere Abschiebepolitik" am 18.12.2025 um 15.45 Uhr.

