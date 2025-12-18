  3. Merkliste
Dobrindt will bis Jahresende 535 Afghanen aus Pakistan holen

|

460 Personen aus dem Bundesaufnahmeprogramm und 75 Ortskräfte: Der Innenminister will noch bis Jahresende Afghanninen und Afghanen mit Aufnahmezusage nach Deutschland holen.

Archiv: Afghaninnen und Afghanen aus den Bundesaufnahmeprogrammen stehen im Flughafen Hannover.

Zuletzt kamen Afghanen aus den Bundesaufnahmeprogrammen im November am Flughafen Hannover an.

Quelle: dpa

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will 535 Afghanen mit einer bestehenden Aufnahmezusage möglichst noch bis zum Jahresende aus Pakistan nach Deutschland holen.

"Es handelt sich aktuell noch um 460 Personen, die sich im Bundesaufnahmeprogramm befinden, und 75 Personen, die sich im Ortskräfteprogramm befinden und sich derzeit in Pakistan aufhalten", sagte Dobrindt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Dobrindt hatte Aufnahme von Afghanen gestoppt

"Das sind Personen, bei denen wir davon ausgehen, dass die Einreise nach Deutschland erfolgen wird. Wir haben ein Interesse daran, dass das möglichst schnell abgearbeitet wird und sind darüber mit den pakistanischen Behörden im Austausch." Dies solle "so weit wie möglich" im Dezember abgeschlossen werden. "Es kann aber auch sein, dass es noch einzelne Fälle gibt, die wir im neuen Jahr bearbeiten müssen."

Krisenreporterin Katrin Eigendorf blickt hinter die Fassade des Taliban-Regimes

Vier Jahre nach der Machtergreifung haben die Taliban Afghanistan dramatisch verändert. Wie geht es den Menschen im Land, nachdem viele westliche Hilfen eingestellt wurden?

18.12.2025 | 43:09 min

Deutschland hatte nach der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban in Afghanistan im August 2021 Menschen Aufnahmezusagen erteilt, die in dem Land für die Bundeswehr oder andere Institutionen gearbeitet hatten. Zusagen gab es auch für Menschen, die aus anderen Gründen als besonders gefährdet eingestuft wurden - etwa Frauenrechtlerinnen oder Menschenrechtsaktivisten.

Innenminister Dobrindt hatte nach dem Regierungswechsel in Berlin die Aufnahmen gestoppt und später nach Sicherheitsüberprüfungen in kleinen Gruppen nur diejenigen einreisen lassen, deren Aufnahmezusage vor Gericht als bindend beurteilt wurde.

Pakistan will Afghanen abschieben

Pakistan hat angekündigt, die verbliebenen Afghaninnen und Afghanen aus deutschen Aufnahmeprogrammen ab dem Januar abzuschieben. 609 Afghaninnen und Afghanen sind nach Angaben der Sprecherin seit September eingereist, zuletzt über Charterflüge.

Asylrecht

660 aus Afghanistan geflohene Menschen sollten im November gegen Geld auf ihren Anspruch auf Einreise nach Deutschland verzichten. Kritik kam von Betroffenen und der Opposition.

05.11.2025 | 2:46 min

Um die 650 Menschen aus Afghanistan, die Zusagen über eine "Menschenrechtsliste" erhalten hatten, bekamen vergangene Woche eine endgültige Absage von der Bundesregierung mit der Begründung, "dass kein politisches Interesse zur Aufnahme mehr vorliegt".

Quelle: AFP, epd
Über dieses Thema berichtete heute Xpress am 18.12.2025 ab 13:00 Uhr.
Themen
ALexander Dobrindt FlüchtlingeMigration

