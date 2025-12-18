Dobrindt will bis Jahresende 535 Afghanen aus Pakistan holen

460 Personen aus dem Bundesaufnahmeprogramm und 75 Ortskräfte: Der Innenminister will noch bis Jahresende Afghanninen und Afghanen mit Aufnahmezusage nach Deutschland holen.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will 535 Afghanen mit einer bestehenden Aufnahmezusage möglichst noch bis zum Jahresende aus Pakistan nach Deutschland holen.

"Es handelt sich aktuell noch um 460 Personen, die sich im Bundesaufnahmeprogramm befinden, und 75 Personen, die sich im Ortskräfteprogramm befinden und sich derzeit in Pakistan aufhalten", sagte Dobrindt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Dobrindt hatte Aufnahme von Afghanen gestoppt

"Das sind Personen, bei denen wir davon ausgehen, dass die Einreise nach Deutschland erfolgen wird. Wir haben ein Interesse daran, dass das möglichst schnell abgearbeitet wird und sind darüber mit den pakistanischen Behörden im Austausch." Dies solle "so weit wie möglich" im Dezember abgeschlossen werden. "Es kann aber auch sein, dass es noch einzelne Fälle gibt, die wir im neuen Jahr bearbeiten müssen."

Deutschland hatte nach der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban in Afghanistan im August 2021 Menschen Aufnahmezusagen erteilt, die in dem Land für die Bundeswehr oder andere Institutionen gearbeitet hatten. Zusagen gab es auch für Menschen, die aus anderen Gründen als besonders gefährdet eingestuft wurden - etwa Frauenrechtlerinnen oder Menschenrechtsaktivisten.

Innenminister Dobrindt hatte nach dem Regierungswechsel in Berlin die Aufnahmen gestoppt und später nach Sicherheitsüberprüfungen in kleinen Gruppen nur diejenigen einreisen lassen, deren Aufnahmezusage vor Gericht als bindend beurteilt wurde.

Pakistan will Afghanen abschieben

Pakistan hat angekündigt, die verbliebenen Afghaninnen und Afghanen aus deutschen Aufnahmeprogrammen ab dem Januar abzuschieben. 609 Afghaninnen und Afghanen sind nach Angaben der Sprecherin seit September eingereist, zuletzt über Charterflüge.

Um die 650 Menschen aus Afghanistan, die Zusagen über eine "Menschenrechtsliste" erhalten hatten, bekamen vergangene Woche eine endgültige Absage von der Bundesregierung mit der Begründung, "dass kein politisches Interesse zur Aufnahme mehr vorliegt".

