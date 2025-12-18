EU-Gipfel: Selenskyj drängt auf schnelle Entscheidung zu Hilfen

Beim EU-Gipfel in Brüssel drängt Wolodymyr Selenskyj auf eine rasche Entscheidung zur Ukraine-Hilfe. Europa müsse handeln, bevor der Ukraine im Frühjahr das Geld ausgeht.

Am Rande des EU-Gipfels in Brüssel zu russischem Vermögen, Verteidigung, Wirtschaft und Migration gab der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine Pressekonferenz. 18.12.2025 | 48:05 min

Angesichts der Debatte in der EU über die künftige Finanzierung der Ukraine-Hilfe hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zur Eile gemahnt. Die Entscheidung müsse "bis zum Ende dieses Jahres" getroffen sein, sagte Selenskyj am Donnerstag beim EU-Gipfel in Brüssel. Darüber seien auch die europäischen Partner informiert.

Selenskyj wirbt für Unterstützung

Wenn man die Ukraine nicht unterstütze, seien die Chancen hoch, dass das Land nicht bestehen könne, so Selenskyj.

Dann wird Europa bereits nicht mehr mit Geld, sondern mit Blut bezahlen. „ Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident

Er pflichtete damit Polens Regierungschef Donald Tusk bei, der vor Beginn des Treffens entsprechend gemahnt hatte: "Entweder heute Geld oder morgen Blut". Er meine damit nicht nur die Ukraine, sondern auch Europa.

Seit Wochen wird über den Plan zur Nutzung von in der EU eingefrorenem Staatsvermögen Russlands für die Ukraine gestritten. Heute soll beim EU-Gipfel eine Entscheidung fallen. 18.12.2025 | 2:01 min

EU-Gipfel in Brüssel: Streit über Finanzierung der Ukraine-Hilfe

Die EU hat sich bis zu ihrem Dezember-Gipfel Zeit gegeben, über die Finanzierung der Ukraine-Hilfe für die nächsten zwei Jahre zu entscheiden. Eine Mehrheit der Staats- und Regierungschefs möchte die in Europa eingefrorenen russischen Vermögen für ein sogenanntes Reparationsdarlehen für die Ukraine nutzen.

Die EU geht davon aus, dass die Ukraine für die nächsten zwei Jahre ein Finanzierungsloch von rund 135 Milliarden Euro stopfen muss. Demnach droht dem Land ab April das Geld auszugehen. Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, mithilfe der mehr als 200 Milliarden Euro eingefrorener russischer Zentralbankgelder der Ukraine ein Darlehen von 90 Milliarden Euro zu gewähren.

Soll eingefrorenes russisches Staatsvermögen die Ukraine finanzieren? "Es wird eine lange Nacht, um den Kompromiss zu finden", so ZDF-Korrespondent Ulf Röller. 18.12.2025 | 1:56 min

Kiew müsste das Geld erst zurückzahlen, wenn es von Moskau Reparationszahlungen erhalten hat. Russland hätte erst wieder Zugriff auf seine in Europa angelegten Vermögen, wenn die EU die Sanktionen gegen das Land aufhebt.

Belgien warnt vor Risiken einer Freigabe russischer Vermögen

Beim EU-Gipfel geht es vor allem darum, Belgien zu einer Zustimmung zu dem Vorschlag zu bewegen. Premierminister Bart De Wever fürchtet allerdings finanzielle und rechtliche Konsequenzen sowie russische Vergeltung gegen sein Land und verlangt verbindliche und langfristige Garantien der anderen Mitgliedstaaten.

Wie reagiert Russland auf die europäischen Debatten über sein eingefrorenes Staatsvermögen? ZDF-Korrespondent Sebastian Ehm berichtet, welche Argumente Moskau ins Feld führt. 18.12.2025 | 1:56 min

Selenskyj argumentierte, dass ein Stopp der Finanzierung der Ukraine gefährlicher sei, als die Nutzung der russischen Vermögen. "Rechtliche Schritte" Russlands seien "nicht annähernd so beängstigend, wie wenn Russland an den eigenen Grenzen steht", sagte er. Solange die Ukraine Europa verteidige, "müsst ihr der Ukraine helfen", forderte Selenskyj.

Seit Wochen wird über den Plan zur Nutzung von in der EU eingefrorenem Staatsvermögen Russlands für die Ukraine gestritten. „Wir brauchen Geld für die Ukraine“, so Armin Laschet (CDU). 18.12.2025 | 4:19 min

Der ukrainische Präsident verlieh zudem seiner Hoffnung Ausdruck, die USA würden nähere Angaben zu möglichen Sicherheitsgarantien für die Ukraine machen. Es gebe eine Frage, "auf die ich noch keine Antwort bekommen kann", sagte Selenskyj.

Was werden die Vereinigten Staaten von Amerika tun, wenn Russland erneut mit Aggression vorgeht? Was bewirken diese Sicherheitsgarantien, wie werden sie funktionieren? „ Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident

Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Kiew hat eine Gegenoffensive gestartet, die Kämpfe dauern an. News und Hintergründe im Ticker. Liveblog

Quelle: AFP, dpa