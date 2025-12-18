Magdeburger Weihnachtsmarkt: Todesfahrer nicht verhandlungsfähig

Im Prozess um den Anschlag in Magdeburg ist der Angeklagte Taleb A. im Hungerstreik und nun nicht mehr verhandlungsfähig. Das Gericht will den Prozess dennoch fortsetzen.

Der mutmaßliche Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt ist nach ärztlicher Einschätzung nicht verhandlungsfähig. Das sei die Einschätzung des Anstaltsarztes des Gefängnisses in Burg, in dem der 51-Jährige untergebracht ist, sagte der Vorsitzende Richter Dirk Sternberg.

Taleb A. sei im Hunger- und Durststreik. Sein Gewicht sei stark auf 47,6 Kilogramm gesunken, die Vitalwerte verschlechterten sich von Tag zu Tag. Es stehe ein akutes Nierenversagen im Raum. Ein medizinischer Sachverständiger im Gerichtssaal schätze ein, dass der Angeklagte dauerhaft medizinisch überwacht werden müsste.

Richter: Verhandlungsunfähigkeit "vorsätzlich herbeigeführt"

Das Landgericht will den Prozess nun ohne den Angeklagten fortsetzen. Der Angeklagte habe die Verhandlungsunfähigkeit vorsätzlich und schuldhaft herbeigeführt, sagte Richter Sternberg. Die rechtlichen Voraussetzungen dafür, dass ohne den 51-Jährigen weiterverhandelt wird, seien gegeben.

Der 51-Jährige habe in der Hauptverhandlung auch selbst angekündigt, seinen Hungerstreik instrumentalisieren zu wollen. Schon am zweiten Verhandlungstag hatte Taleb A. gesagt: "Jetzt mache ich den Hungerstreik seit gestern. Ich will das drei Wochen machen. Man erwartet keine körperlichen Schäden."

Die Kammer und auch ein psychiatrischer Sachverständiger hätten ausreichend Gelegenheit gehabt, sich einen Eindruck von dem Angeklagten zu verschaffen, sagte Richter Sternberg.

Sechs Tote in Magdeburg, mehr als 300 Verletzte

Am 20. Dezember 2024 war der Mann aus Saudi-Arabien mit einem mehr als zwei Tonnen schweren und 340 PS starken Mietwagen mit bis zu 48 Stundenkilometern über den Weihnachtsmarkt gerast. Es starben sechs Menschen, mehr als 300 wurden verletzt. Taleb A. hat die Tat gestanden. Der Prozess hatte am 10. November begonnen.