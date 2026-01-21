Update am Morgen: Alle reden über Grönland

Guten Morgen,

der US-Präsident steckt eine amerikanische Fahne in den Boden von Grönland, an seiner Seite Vize Vance und Außenminister Rubio - dieses Bild postet Trump online vor seinem Zusammentreffen mit europäischen Staats- und Regierungschefs beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Der amerikanische Präsident will Grönland, das sagt Trump genau so, und daran hat sich auch in den letzten Tagen nichts geändert - auch nicht, seit Kritik aus seiner eigenen Partei kommt.

Und weil die Europäer ihm seinen Willen nicht geben wollen, hat der US-Präsident nun noch mehr Zölle gegen Deutschland und sieben weitere europäische Länder angedroht. Die sollen so lange gelten, bis es ein Abkommen über den vollständigen Kauf von Grönland gibt, verkündete Trump. Und weil er den Einsatz militärischer Gewalt nicht ausschließt, können "wir anderen das ebenfalls nicht ausschließen", sagte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen auf einer Pressekonferenz in Kopenhagen.

Trump betont seit Wochen, Dänemark, die Europäer, sie seien zu schwach, um die "russische Bedrohung" aus Grönland zu vertreiben. Aber gibt es die überhaupt? Darüber berichtet Gert Anhalt in der auslandsjournal-Dokumentation "Krisenfall Grönland". Und er geht der Frage nach, warum Donald Trump Grönland wirklich besitzen will.

Und was sagen eigentlich die Grönländer dazu, fühlen sie sich bedroht? ZDF-Korrespondentin Winnie Hescher ist in Grönland und berichtet im auslandsjournal von Einheimischen, die ihr gegenüber vor allem betonen, wie wichtig ihnen ihre Unabhängigkeit und ein selbstbestimmtes Leben sei. Lange haben die Grönländer außerhalb des internationalen Fokus gelebt, jetzt reden alle über sie.

Dabei hätte bei den Gesprächen in Davos vor allem auch die Ukraine im Zentrum stehen sollen. Ein Land, das auch Amerika nicht vor russischen Angriffen beschützen kann.

Weitere Entwicklungen

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Streit um Grönland.

Was heute noch wichtig ist

Trump hält Rede in Davos: Der US-Präsident will am Nachmittag in Davos eine mit Spannung erwartete Rede halten. Anschließend will er am Rande der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums mehrere Staats- und Regierungschefs treffen. Dabei soll es auch um die US-Pläne einer Übernahme Grönlands gehen.

Wadephul besucht Kenia: Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) beginnt seine Ostafrika-Reise mit einem Besuch in Kenia. Dort kommt er zu Gesprächen unter anderem mit Außenminister Musalia Mudavadi und Staatspräsident William Ruto zusammen. Zudem ist in Kenia eine Zusammenkunft mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi geplant.

Fed-Personalstreit vor Oberstem US-Gericht: Der Oberste Gerichtshof der USA befasst sich mit dem Fall der Zentralbank-Vorständin Lisa Cook, deren Entlassung US-Präsident Trump betreibt. Der Supreme Court will mündliche Argumente der Anwälte beider Seiten anhören. Eine Entscheidung wird zu einem späteren Zeitpunkt erwartet.

Nominierungen für "Goldene Himbeere": In Los Angeles werden die Nominierungen für die Filmspottpreise bekanntgegeben. In diesem Jahr findet die 46. Verleihung der "Razzie Awards" statt.

Zahl des Tages

50 Jahre ist es heute her, dass Air France und British Airways den kommerziellen Betrieb der Concorde starteten. Mit dem Überschallflugzeug konnte die Strecke von Paris nach Rio de Janeiro (über Dakar) in nur sieben Stunden und 26 Minuten zurückgelegt werden. Die britische Fluggesellschaft schaffte den Flug von London nach Bahrain in vier Stunden. Die Concorde markierte ein neues Zeitalter der Luftfahrt - bis zu ihrem tragischen Absturz im Jahr 2003.

Gesagt

Man geht davon aus, dass eine Bank sicher ist. „ Aydın Kılınç, geschädigter Sparkassen-Kunde

Aydın Kılınç und seine Frau Nezahat haben bei dem Sparkassen-Raub in Gelsenkirchen wichtige persönliche Erinnerungsstücke verloren. Sie gehören zu den Tausenden Geschädigten des Millionencoups, die nun von der Polizei befragt werden sollen. Ein Prozess, der wohl Wochen dauern wird. Heute Abend (ab 20:15 Uhr) sucht die Polizei in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" nach neuen Hinweisen auf die bislang unbekannten Täter.

Video des Tages

Im österreichischen Kärnten sorgt Kuh Veronika für Staunen. Sie nutzt einen Besen als Werkzeug, um sich selbst zu kratzen. Diese Fähigkeit begeistert Forschende weltweit und macht Veronika berühmt.

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

So wird das Wetter heute

Heute weiterhin im Südwesten neblig, aber die Sonnenanteile nehmen zu. Sonst scheint verbreitet die Sonne bei minus 3 bis plus 9 Grad. Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

