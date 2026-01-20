Musk droht mit Ryanair-Kauf: Streit um Starlink-Internet

Streit um Starlink-Internet:Musk droht mit Ryanair-Kauf
von Dennis Berger
Der Chef von Ryanair will kein Starlink-Internet und nennt Elon Musk einen Idioten. Der Tech-Milliardär schlägt natürlich zurück – und bringt eine irre Idee ins Spiel.
Es ist ein Streit zweier Riesen-Egos. Ryanair-Chef Michael O'Leary will kein WLAN in seinen Flugzeugen. Er lehnt auch die Starlink-Technik für Internetverbindungen von Elon Musk ab und wurde in einem Interview nun sogar persönlich. Er nannte den Tech-Milliardär einen "Idioten". O'Leary sagte dem irischen Sender Newstalk wörtlich:
Außerdem behauptet O'Leary, Musk habe keine Ahnung von der Luftfahrt. Das ließ der Chef von SpaceX - das Unternehmen stellt die Starlink-Technologie her - nicht auf sich sitzen.
Starlink ist ein Satelliten-Internetdienst von SpaceX. Starlink nutzt Tausende kleine Satelliten in niedriger Erdumlaufbahn, um an allen Orten der Welt schnelles, stabiles Internet anzubieten. Nutzer benötigen eine spezielle Antenne und einen Router, um sich mit dem Netzwerk zu verbinden.
Musk kontert auf X
Auf seiner Plattform X schlägt Musk zurück und nennt O'Leary ebenfalls einen "kompletten Idioten".
Doch hinter den Beleidigungen steckt ein Streit ums Geld: Ryanair fürchtet nämlich hohe Kosten durch das Internet an Bord. O'Leary rechnet im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters mit Kosten von bis zu 250 Millionen Dollar pro Jahr. Das sei für einen Billigflieger nicht machbar.
Zudem dauere ein Ryanair-Flug im Schnitt nur eine Stunde. O'Leary bezweifelt, dass Kunden auf so kurzen Strecken für WLAN zahlen wollten. Das Geschäftsmodell gehe so für einen Billigflieger nicht auf.
Streit um die Physik - Lufthansa setzt auf Starlink
Auch die Technik ist ein Streitpunkt. Die Antennen für das Starlink-Internet müssen außen am Flugzeug montiert werden. O'Leary sagt: Das erhöht den Luftwiderstand und kostet daher viel Treibstoff. Musk und SpaceX widersprechen dieser Darstellung. Die neuen Antennen seien sehr flach, der Mehrverbrauch nur minimal und kaum messbar, heißt es auf X.
Andere Fluggesellschaften sehen das anders als Ryanair. Sie rüsten ihre Flotten gerade um. Die Lufthansa will ab Ende 2026 Starlink anbieten. Auch Qatar Airways setzt auf die Technik aus dem All und will ihren Kunden schnelles Internet bieten. Ryanair geht hier einen eigenen Weg und spart offenbar lieber.
Drohung von Musk führt zu Kursprung an der Börse
Der Streit gipfelt nun in einer kuriosen Aktion auf Musks Social Media Plattform X. Der Tech-Milliardär startete eine Online-Umfrage:
Die Börse reagierte prompt auf die Nachricht. Die Finanzmärkte nahmen die Spekulationen dankbar auf. Im nachbörslichen Handel legte die Ryanair-Aktie um gut 2,5 Prozent zu. Offenbar setzen einige Anleger darauf, dass Musk Ernst machen könnte. Ein Schnäppchen wäre die Übernahme nicht: Der Börsenwert der irischen Airline liegt aktuell bei rund 30 Milliarden Euro.
Dennis Berger ist Redakteur im Team Wirtschaft und Finanzen.
