Musk erster Mensch mit über 700 Milliarden Dollar Vermögen

"Forbes"-Magazin:Musk kommt der Billion immer näher
Das Nettovermögen von Tesla-Chef Elon Musk ist auf 749 Milliarden Dollar gestiegen - damit ist er der erste Mensch, der die 700-Milliarden-Marke überschritten hat.
Das Nettovermögen von Tesla-Chef Elon Musk ist nach einer Gerichtsentscheidung in den USA auf 749 Milliarden Dollar gestiegen. Damit verfügt er nun über ein Vermögen, das größer ist als die Wirtschaftsleistung Belgiens in diesem Jahr. (Laut IWF-Schätzung liegt das Bruttoinlandsprodukt Belgiens 2025 bei etwa 717 Milliarden US-Dollar.)
Oberstes Gericht setzt Aktienoptionspaket in Kraft
Der Oberste Gerichtshof des US-Bundesstaates Delaware setzte am Freitag ein Aktienoptionspaket im Wert von 139 Milliarden Dollar wieder in Kraft, das im vergangenen Jahr für nichtig erklärt worden war. Dies geht aus der Milliardärsliste des Magazins "Forbes" hervor.
Bei dem Paket handelt es sich um eine Vergütungsvereinbarung aus dem Jahr 2018 im damaligen Wert von 56 Milliarden Dollar. Ein Gericht in Delaware hatte die Vereinbarung im vergangenen Jahr gekippt und als "unfassbar" bezeichnet. Der Oberste Gerichtshof urteilte nun jedoch, die Aufhebung des Gehaltspakets sei "ungebührlich und für Musk ungerecht" gewesen.
Der Bundesstaat Delaware ist wegen seiner unternehmensfreundlichen Gesetzgebung Sitz vieler US-Konzerne und seine Gerichte sind für das Wirtschaftsrecht von landesweiter Bedeutung.
Großer Vermögensabstand zum zweitreichsten Menschen
Musk hatte erst Anfang der Woche als erster Mensch die Marke von 600 Milliarden Dollar Nettovermögen überschritten, nachdem über einen möglichen Börsengang seines Raumfahrtunternehmens SpaceX berichtet worden war.
Im November hatten die Tesla-Aktionäre zudem einen separaten Vergütungsplan für Musk in Höhe von einer Billion Dollar gebilligt. Laut der "Forbes"-Liste übersteigt Musks Vermögen das des zweitreichsten Menschen der Welt, Google-Mitgründer Larry Page, um fast 500 Milliarden Dollar.
