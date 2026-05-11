Update am Abend:Schüsse in Stade - Kleinstadt unter Schock
von Katia Rathsfeld
Guten Abend,
die Fassungslosigkeit in Stade ist groß: In einer Jugendhilfeeinrichtung mit Mutter-Kind-Wohngruppen fallen Schüsse. Sechs Erwachsene sterben, mehrere Menschen sind zum Teil schwer verletzt. Zwei Tatverdächtige werden festgenommen, unter ihnen der mutmaßliche Schütze.
Die Polizei gibt Entwarnung für die Bevölkerung, aber zunächst gibt es kaum weitere Informationen - weder zum genauen Motiv noch zum Tathergang in der niedersächsischen Stadt bei Hamburg.
Im politischen Berlin indes suchen Politiker nach Lösungen für einen besseren Schutz vor der Hitze, wie sie am Wochenende in Deutschland brütete. Und die Blicke richten sich nach Boston, wo die deutsche Fußball-Nationalmannschaft heute auf Paraguay trifft.
Besserer Hitzeschutz für Deutschland
- Das ist passiert: Die Hitze hatte Deutschland zuletzt fest im Griff: In Brandenburg wurde am Sonntagnachmittag ein neuer Hitzerekord von 41,7 Grad gemessen. Aber auch weite Teile des Landes glühten, Infrastruktur ging in die Knie. Viele Menschen litten sehr unter der Hitze, beispielsweise Pflegebedürftige.
- Das ist der Hintergrund: Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge forderte deshalb ein Abkühl-Sofortprogramm und warf der Bundesregierung im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF vor, nichts für den Hitzeschutz der Bevölkerung zu tun. Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) hingegen sieht die Länder und Städte in der Pflicht. Er verwies auf die vom Bund im vergangenen Jahr zur Verfügung gestellten 100 Milliarden Euro, um Infrastrukturinvestitionen zu finanzieren.
- Das sagen unsere Wetterexperten: Die Hitze, die wir über das Wochenende erlebt haben, habe es in 150 Jahren Wetteraufzeichnungen noch nie gegeben, sagte ZDF-Meteorologe Benjamin Stöwe: Zum einen nicht so früh im Jahr - und in dieser Intensität und Flächigkeit auch nicht.
Biden rechnet mit Trump ab
- Das ist passiert: Ex-US-Präsident Joe Biden hat gegen seinen Amtsnachfolger Donald Trump ausgeteilt. Er nannte ihn bei einer Rede einen "Loser" (Versager) und warf ihm vor, das Ansehen der USA "mehr als jeder andere Präsident in der Geschichte" beschädigt zu haben.
- Das ist der Hintergrund: Biden zeigt sich nach der Bekanntmachung seiner Krebserkrankung nur noch selten in der Öffentlichkeit. Auch bei seiner Rede bei der Gala der Demokraten in Maryland wirkte er teilweise schwach.
- Darum ist das wichtig: Trump steht auch in eigenen Reihen nach dem Iran-Krieg und umstrittenen Projekten wie dem Reflecting Pool in Washington zunehmend unter Druck. Zwei Jahre nach dem TV-Duell mit Trump rief Biden die Amerikaner dazu auf, aufzustehen und zurückzuschlagen.
Grafik des Tages
Passend zum Wetter zeigen wir Ihnen, wie Gewitter entstehen. Laut DWD ziehen sie von Westen und Südwesten heute in Richtung Nordosten.
Wie Patienten im Krankenhaus zu ihrem Recht kommen
Ein Aufenthalt im Krankenhaus ist für viele Menschen mit Ängsten und Unsicherheiten verbunden. Neben Sorgen um die Gesundheit kommen schnell Fragen auf. Welche Rechte zu Behandlungen darf ein Patient einfordern?
Fußball-WM 2026
Deutschland - Paraguay: Die Erwartungen sind hoch: Heute spielt Deutschland das erste Spiel in der K.o.-Phase. Nach der Niederlage gegen Ecuador kann sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im Sechzehntelfinale der WM keinen weiteren Patzer erlauben.
Heute geht es ab 22:30 Uhr live im ZDF für das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann im Boston Stadium um den Einzug ins Achtelfinale. Verfolgen Sie die Partie hier im Livestream.
Auch Brasilien muss liefern. Der Rekordweltmeister ist gegen Japan gefordert - mit oder ohne Neymar. Das ließ Nationaltrainer Carlo Ancelotti bisher offen. In der Nacht lohnt es sich, wach zu bleiben. Denn die Partie Niederlande gegen Marokko verspricht, ein echter Leckerbissen zu werden.
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Schlagzeilen
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- Hantavirus-Ausbruch: Laut WHO Ende in Sicht
- Rekordhitze in Frankreich: Kein Platz mehr in Leichenhallen
- Lichtblick inmitten von Trümmern: Vater und Sohn gerettet
- Untersuchung von Bremer Umweltinstitut: Kleidung bei Shein teils mit Chemikalien belastet
Das sollten Sie sich mal anschauen
"Foreign Tongues" heißt das 25. Album der Rolling Stones - und klingt gut gelaunt und zeitlos. Im ersten Video sind die Stones wieder jung. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz.
Streaming-Tipps für den Abend
In "Song Trip" reist Nico Santos nach Nordvietnam und entdeckt ein Land voller Kontraste, Traditionen und Musik. Gemeinsam mit Künstlerinnen und Künstlern vor Ort entsteht eine neu interpretierte Version seines Hits "Play with Fire" (45 Minuten).
"Putins Kanonenfutter - Wie Ausländer an die Front gelockt werden": Russland braucht Soldaten. Mehr als 200.000 sind offiziellen Angaben zufolge im Ukraine-Krieg gefallen. Neue Kämpfer rekrutiert Russland auch im Ausland - als Söldner, mit Geld, Jobs oder Studienversprechen und teils unter Zwang (30 Minuten).
Sommerbaguette mit Curry und Ananas
Dieses Backrezept verbindet eingelegte Ananas mit Curry und Sesam zu einem aromatischen Baguette. Das luftige Brot eignet sich perfekt für sommerliche Abende. Das Rezept zum Download finden Sie hier.
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